ЕК отложи подписването на споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от MERCOSUR

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви пред лидерите на ЕС, че подписването на споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от Южния общ пазар (MERCOSUR) ще се състои през януари 2026 г., месец по-късно от планираното, съобщи AFP, позовавайки се на дипломатически източници.

ЕК се надяваше да разреши окончателните въпроси относно споразумението на срещата на върха на ЕС, която се провежда в Брюксел от 18 до 19 декември. Този график е в съответствие с по-ранните изявления на бразилския президент Лула да Силва, който обяви подписването на споразумението между ЕС и южноамериканските страни на 20 декември на срещата на върха в Бразилия. По време на дискусиите, проведени в четвъртък, обаче председателят на ЕК не успя да осигури одобрение за подобен ход от квалифицирано мнозинство европейски страни. Според AFP Италия и Франция са сред тези, които се противопоставят.

Дискусиите за споразумението с MERCOSUR се проведоха в Брюксел на фона на масови протести на европейски фермери, хиляди от които пристигнаха в белгийската столица с трактори за откриването на срещата на върха.

Демонстранти изразиха крайно недоволство от плановете на ЕК и твърдяха, че споразумението може да „убие селскостопанска Европа“, тъй като според тях страните от MERCOSUR ще „залеят Европа с нискокачествени, евтини селскостопански продукти“, с които местните производители, ограничени от множество европейски разпоредби, няма да могат да се конкурират.