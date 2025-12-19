Новини
ЕК отложи подписването на споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от MERCOSUR

19 Декември, 2025 02:09

  • урсула фон дер лaйен-
  • mercosur-
  • споразумение-
  • европейски съюз-
  • протести-
  • фермери

Това стана на фона на масови протести на европейски фермери, хиляди от които пристигнаха в белгийската столица с трактори за откриването на срещата на върха

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви пред лидерите на ЕС, че подписването на споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от Южния общ пазар (MERCOSUR) ще се състои през януари 2026 г., месец по-късно от планираното, съобщи AFP, позовавайки се на дипломатически източници.

ЕК се надяваше да разреши окончателните въпроси относно споразумението на срещата на върха на ЕС, която се провежда в Брюксел от 18 до 19 декември. Този график е в съответствие с по-ранните изявления на бразилския президент Лула да Силва, който обяви подписването на споразумението между ЕС и южноамериканските страни на 20 декември на срещата на върха в Бразилия. По време на дискусиите, проведени в четвъртък, обаче председателят на ЕК не успя да осигури одобрение за подобен ход от квалифицирано мнозинство европейски страни. Според AFP Италия и Франция са сред тези, които се противопоставят.

Дискусиите за споразумението с MERCOSUR се проведоха в Брюксел на фона на масови протести на европейски фермери, хиляди от които пристигнаха в белгийската столица с трактори за откриването на срещата на върха.

Демонстранти изразиха крайно недоволство от плановете на ЕК и твърдяха, че споразумението може да „убие селскостопанска Европа“, тъй като според тях страните от MERCOSUR ще „залеят Европа с нискокачествени, евтини селскостопански продукти“, с които местните производители, ограничени от множество европейски разпоредби, няма да могат да се конкурират.


Белгия
  • 1 Абееее

    2 0 Отговор
    таа що не е в затвора вече ???!

    03:00 19.12.2025

  • 2 Това е

    2 0 Отговор
    ...целта, по малко фермери, по малко субсидии и милиарди за оръжие и твърдо са решили да ги дадат за оръжие. Това управление вече не работи за народа от ЕС, а за улигархията и май текат последните година две преди да се разпадне. Само незнам, защо нашите апаши ни тикат в еврозоната да плащаме сметката им...

    03:01 19.12.2025

