Божидар Краев и Сидни Уондърърс преклониха глава пред безапелационния лидер в Австралия

19 Декември, 2025 16:23 434 0

Тимът на българина загуби от лидера ФК Оукланд

Божидар Краев и Сидни Уондърърс преклониха глава пред безапелационния лидер в Австралия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Божидар Краев и неговият отбор Сидни Уондърърс претърпяха разочароващо поражение у дома, след като отстъпиха с 0:2 на безспорния водач в класирането – ФК Оукланд, в двубой от деветия кръг на австралийската А-лига. Срещата, изиграна пред ентусиазираната публика на Сидни, се превърна в истинско изпитание за домакините.

Гостите от Оукланд демонстрираха класата си и заслужено си тръгнаха с трите точки, благодарение на попаденията на Джеси Рандъл и Хироки Сакай, които се разписаха във вратата на Уондърърс.

Божидар Краев бе титуляр и остана на терена през всичките 90 минути. Той получи оценка 6.7 от 10 според авторитетната платформа Flashscore.

След този кръг тимът на Краев заема деветата позиция в подреждането с актив от 9 точки, докато ФК Оукланд затвърди лидерството си с внушителните 20 точки.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
