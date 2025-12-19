Въвеждат зелен билет в София. Ето кога

За първи път през този сезон Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт за събота (20.12.2025 г.), неделя (21.12.2025 г.) и понеделник (22.12.2025 г.). В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата. Това съобщиха от институцията.
Мярката се въвежда във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за образуване на мъгли и потенциал за задържане на замърсители (ФПЧ) в ниските атмосферни слоеве през уикенда.
За втора поредна година администрацията на Васил Терзиев адресира проблема превантивно, въз основа на прогнозни данни, а не реактивно, както е била практиката в миналото. Въпреки че по данни на НИМХ се очаква периодът на безветрие да приключи в понеделник, мярката остава в сила и през първия ден от новата седмица, за да се осигури нейната максимална ефективност.
“Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме”, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.
Зеленият билет е на стойност 1 лв., важи за цял ден и може да се закупи по следните начини:
С валидация на банкова карта в превозното средство.
От водачите в превозните средства.
Онлайн през уебпортала на ЦГМ.
От касите на ЦГМ и Метрополитен – на хартиен носител или като електронен билет, зареден в картата ви.
Зеленият билет ще важи и за нощния градски транспорт, а отговорите на други често задавани въпроси ще бъдат публикувани на сайта на ЦГМ.
