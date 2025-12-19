Новини
Въвеждат зелен билет в София. Ето кога

19 Декември, 2025 16:51 802 11

Мярката се въвежда  във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за образуване на мъгли и потенциал за задържане на замърсители (ФПЧ) в ниските атмосферни слоеве през уикенда

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За първи път през този сезон Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт за събота (20.12.2025 г.), неделя (21.12.2025 г.) и понеделник (22.12.2025 г.). В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата. Това съобщиха от институцията.

Мярката се въвежда във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за образуване на мъгли и потенциал за задържане на замърсители (ФПЧ) в ниските атмосферни слоеве през уикенда.

За втора поредна година администрацията на Васил Терзиев адресира проблема превантивно, въз основа на прогнозни данни, а не реактивно, както е била практиката в миналото. Въпреки че по данни на НИМХ се очаква периодът на безветрие да приключи в понеделник, мярката остава в сила и през първия ден от новата седмица, за да се осигури нейната максимална ефективност.

“Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме”, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Зеленият билет е на стойност 1 лв., важи за цял ден и може да се закупи по следните начини:

С валидация на банкова карта в превозното средство.

От водачите в превозните средства.

Онлайн през уебпортала на ЦГМ.

От касите на ЦГМ и Метрополитен – на хартиен носител или като електронен билет, зареден в картата ви.

Зеленият билет ще важи и за нощния градски транспорт, а отговорите на други често задавани въпроси ще бъдат публикувани на сайта на ЦГМ.


  • 1 БУФЕРНИ УЪХИИОВЕ

    5 2 Отговор
    КОИ БУФЕРНИ ПАРКИНГИ - ТАКИВА НЯМА - ИМА 5 МЕСТА НА КРЪСТ БОЯДИСАНИ:?

    16:52 19.12.2025

  • 2 Хипотетично

    5 2 Отговор
    Зеления билет е гузен реверанс към смълчаните екоактивисти за уникалната коледна украса при кофите за смет. Няма протести срещу кмета, явно си харесват боклука.

    16:58 19.12.2025

  • 3 Сатана Z

    3 0 Отговор
    А "зелени гащи" в които да пърдиш без да се разнася из превозното средство няма ли да пуснат?

    17:03 19.12.2025

  • 4 Шпек

    3 2 Отговор
    А защо цената на този билет е само 1 лев? Нали Софиянци получават Европейски заплати ,а се возят на цената на билета в Северна Македония

    17:05 19.12.2025

  • 5 Паро Чепката

    3 0 Отговор
    А зелен серрификат кога?🦄

    17:06 19.12.2025

  • 6 малкия ринг

    5 0 Отговор
    В малкия ринг на столицата не се допускат стари коли от първа и от втора екогрупа и там в триъгълника на властта и кметството въздухът е кристално чист. Старите коли не минават напряко, а заобикалят по окръжността и пътуват в задръстванията по-дълго , но затова пък по-продължително, по който начин чрез повече изразходвано гориво допринасят за по-чистия въздух, с което са постигнати екологичните цели.

    17:07 19.12.2025

  • 7 Издавам

    6 1 Отговор
    Жълта книжка на Васко ухото и.б8нев хетеросексуалния

    17:09 19.12.2025

  • 8 Иво мъжагата

    4 0 Отговор
    Ааааа,сакън нашт8 Бойчев е демократ.пак ша са вършим,една партия ни роди Сите мафиоти

    17:12 19.12.2025

  • 9 От Белград

    4 0 Отговор
    Вместо ми въвеждат Зелен билет да ви направят градския БЕЗПЛАТЕН както при нас в Белград Сърбия държава извън ЕС

    Коментиран от #11

    17:25 19.12.2025

  • 10 София е един

    1 0 Отговор
    Отровен комин. Мирише на Нефтохим, трудно се диша... Не знам, какво ги кара тоя милион селяни да живеят в този дим?

    17:48 19.12.2025

  • 11 ОпОп

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "От Белград":

    Кой те е питал теб бе клошар. Мечтаеш за Европа, ама само рашки п@тоци идват за смучене

    17:49 19.12.2025

