Скандал на полуфинала: Алегри с обидни думи към мениджъра на Наполи

Футболната общественост е разтърсена от неочакван инцидент по време на полуфиналния сблъсък за Суперкупата на Италия между Милан и Наполи. В центъра на вниманието този път не бяха головете или тактическите решения, а бурната реакция на старши треньора на „росонерите“ Масимилиано Алегри, който си позволи да отправи обидни реплики към мениджъра на неаполитанците Габриеле Ориали.

Всичко започна след остро нарушение на Адриен Рабио срещу Матео Политано, което разпали страстите край тъчлинията. Щабът и резервните играчи на Наполи настояха за директен червен картон, което предизвика гневен изблик от страна на Алегри. В разгара на напрежението, наставникът на Милан не се сдържа и нарече Ориали с обидна дума, чута от мнозина на стадиона и заснета от камерите.

Реакцията на Наполи не закъсня. Клубът публикува официална позиция, в която остро осъжда поведението на Алегри.

„Категорично не приемаме подобна агресия, особено когато тя се случва пред очите на хиляди зрители и в пряк ефир. Надяваме се, че този инцидент няма да бъде подминат, тъй като записите от десетки камери ясно документират случилото се“, гласи част от изявлението на неаполитанците.