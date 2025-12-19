В София: Задържаха 29-годишен мъж за разпространение на детска порнография

Случай на разпространение на порнографски материали с участието на малолетни и непълнолетни лица разкриха служители на сектор "Компютърни престъпления" към отдел "Икономическа полиция" на Столична дирекция на вътрешните работи, съвместно с Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП.

Разследването е започнало след постъпила оперативна информация за IP адрес, използван за споделяне на подобно съдържание в интернет, съобщи на брифинг главен инспектор Ивайло Величков, началник на сектор "Компютърни престъпления" в СДВР, цитиран от БНТ.

"Бяха проведени множество оперативно-издирвателни и компютърно-технически мероприятия, в резултат на които беше установен точният физически адрес, от който се използва този IP адрес", съобщи той. Събраните материали по случая бяха докладвани в Софийската районна прокуратура.

"Беше образувано досъдебно производство, по което бяха изискани и получени разрешения за извършване на претърсване и изземване", уточни Величков.

При претърсване в двуетажна къща в София на адреса е установен 29-годишен мъж, неизвестен до момента на органите на МВР, който живее сам в имота, негова собственост.

"При претърсването бяха иззети множество компютърни конфигурации, лаптопи и цифрови носители, съдържащи материали с порнографско съдържание, в които видимо участват малолетни и непълнолетни лица".

Към момента няма данни материалите да са заснемани от задържания, нито потвърдена информация дали децата на записите са български граждани. По всяка вероятност съдържанието е изтегляно от чуждестранни интернет сайтове чрез специализиран софтуер.

"Предстои материалите да бъдат докладвани в районната прокуратура и да бъдат назначени множество експертизи с цел установяване на точното съдържание на материалите, намиращи се в иззетите веществени доказателствени средства", уточни още главен инспектор Ивайло Величков.

Извършени са и проверки на финансовите потоци на мъжа, но от полицията отказват подробности, тъй като разследването продължава.

Мъжът е задържан за срок от 24 часа.