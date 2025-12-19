Новини
Крими
В София: Задържаха 29-годишен мъж за разпространение на детска порнография

19 Декември, 2025 16:36 922 17

Разследването е започнало след постъпила оперативна информация за IP адрес, използван за споделяне на подобно съдържание в интернет, съобщи на брифинг главен инспектор Ивайло Величков, началник на сектор "Компютърни престъпления" в СДВР

В София: Задържаха 29-годишен мъж за разпространение на детска порнография - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случай на разпространение на порнографски материали с участието на малолетни и непълнолетни лица разкриха служители на сектор "Компютърни престъпления" към отдел "Икономическа полиция" на Столична дирекция на вътрешните работи, съвместно с Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП.

Разследването е започнало след постъпила оперативна информация за IP адрес, използван за споделяне на подобно съдържание в интернет, съобщи на брифинг главен инспектор Ивайло Величков, началник на сектор "Компютърни престъпления" в СДВР, цитиран от БНТ.

"Бяха проведени множество оперативно-издирвателни и компютърно-технически мероприятия, в резултат на които беше установен точният физически адрес, от който се използва този IP адрес", съобщи той. Събраните материали по случая бяха докладвани в Софийската районна прокуратура.

"Беше образувано досъдебно производство, по което бяха изискани и получени разрешения за извършване на претърсване и изземване", уточни Величков.

При претърсване в двуетажна къща в София на адреса е установен 29-годишен мъж, неизвестен до момента на органите на МВР, който живее сам в имота, негова собственост.

"При претърсването бяха иззети множество компютърни конфигурации, лаптопи и цифрови носители, съдържащи материали с порнографско съдържание, в които видимо участват малолетни и непълнолетни лица".

Към момента няма данни материалите да са заснемани от задържания, нито потвърдена информация дали децата на записите са български граждани. По всяка вероятност съдържанието е изтегляно от чуждестранни интернет сайтове чрез специализиран софтуер.

"Предстои материалите да бъдат докладвани в районната прокуратура и да бъдат назначени множество експертизи с цел установяване на точното съдържание на материалите, намиращи се в иззетите веществени доказателствени средства", уточни още главен инспектор Ивайло Величков.

Извършени са и проверки на финансовите потоци на мъжа, но от полицията отказват подробности, тъй като разследването продължава.

Мъжът е задържан за срок от 24 часа.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    5 3 Отговор
    Утре ще го пуснат ,така иска Урсула

    16:43 19.12.2025

  • 2 Сатана Z

    8 3 Отговор
    А тия ,които разпространяват наркотици що не ги гепите бе,ушев?

    16:45 19.12.2025

  • 3 Ц ц ц ц

    7 2 Отговор
    Кадър на ПП, работил с директора?

    16:48 19.12.2025

  • 4 честен ционист

    1 17 Отговор
    Как са разбрали, че точно той е човека зад IP адреса?

    16:48 19.12.2025

  • 5 Това са изроди

    7 1 Отговор
    Какво те възбужда едно дете . И аз съм гледал порно но със зрели жени . Тези за мен са извратеняци .

    16:52 19.12.2025

  • 6 Кьорфишеци

    7 0 Отговор
    Системата няма сметка да го вкара в затвора. Този е банкоматче. Сега ще му приберат всичките пари, ще си ги поделят, и с една условна ще се размине. Докато отново се нахули с парички и отново да го разтоварят.

    16:54 19.12.2025

  • 7 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Баце отече...🤣

    17:10 19.12.2025

  • 8 Тракиец 🇺🇦

    4 1 Отговор
    А защо ГДБОП така не действа и за разпространението на порно ЗООФИЛИЯ --- ТИП БЯЛА ЖЕНА С НЕ..ГЪР ??? ЗАЩО ТАКА НЕ ДЕЙСТВАТ И ЗА ТАКОВА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОДОБНИ ИЗВРЪЩЕНИЯ

    17:10 19.12.2025

  • 9 Факт

    1 0 Отговор
    Още едно техничарче - любител на чур-ки!

    17:20 19.12.2025

  • 10 какво става,

    5 1 Отговор
    бе? Това е истинска епидемия от педофили и изратеняци. Що за болни мозъци са се разпространили по нашите земи? Може ли през ум да ти мине да си доставяш удоволствие с детенце? Ще трябва да се вземат крути мерки и увеличаване на наказанията за педофилия до 20 години затвор. Макар че ми идва да пледирам за връщане на смъртното наказание.

    17:23 19.12.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    Гласоподавател на ПП-ДБ се е забавлявал,лошо нема.🌈🛴🥳🤣🖕

    17:24 19.12.2025

  • 12 Тома

    2 0 Отговор
    Има още един дартак който се спотайва в зайчарника

    17:28 19.12.2025

  • 13 Факт

    2 1 Отговор
    Всички от ПП-ДБ са бивши комундели или децата им.

    17:29 19.12.2025

  • 14 Гост

    2 2 Отговор
    Мискинин

    17:31 19.12.2025

  • 15 12340

    0 0 Отговор
    Gen Z, е оставете детето, че ще свикат нов протест:))

    17:43 19.12.2025

  • 16 Морфей от матрицата

    0 0 Отговор
    Един съвет - винаги използвайте криптирани дискове и никога не използвайте уиндоус 10/11, които имат вградени шпионски фунции и отворени задни врати, и тъпите ченгели никога няма да могат да ви хванат.

    17:45 19.12.2025

  • 17 Кука от комлука

    0 0 Отговор
    Общо взето взето гледайте къде какво пишете. Утре ще напишете "Росен Желязков е настъпена жаба", и ушанките ще ви посетят проснат по лице.

    17:49 19.12.2025