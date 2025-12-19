Новини
Фондацията на ЦСКА събра над 57 хил. лева за Любослав Пенев

19 Декември, 2025 16:04 337 1

  • фондация цска -
  • кампания -
  • любослав пенев-
  • германия-
  • имунотерапия-
  • дарителска сметка

Легендата на "червените" вече премина първия курс по имунотерапия

Фондацията на ЦСКА събра над 57 хил. лева за Любослав Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фондация ЦСКА продължава активната си кампания в подкрепа на легендарния ни нападател Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване в Германия. Любо вече премина първия курс по имунотерапия, като част от необходимата сума за процедурата (25 302,49 лв.) бе преведена от средствата, които се набират в дарителската кампания на нашата фондация.

Към днешна дата (19 декември) общо 612 дарители са откликнали на призива на Фондация ЦСКА за оказване на помощ за лечението на Любослав Пенев, а след направения превод наличната сума в дарителската сметка е 57 517,17 лв. Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв., които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящи разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев.

Лечението е процес, който изисква време, постоянство и значителни средства, поради което от Фондация ЦСКА отново призовават всички, които имат възможност, да се включат в кампанията.

Дарителска сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев

Данните с броя на дарителите и събраните средства се актуализират всеки ден на страницата на Фондация ЦСКА.


  • 1 Що така

    3 0 Отговор
    А гореща супа?

    16:06 19.12.2025

