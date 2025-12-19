На днешния ден преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Днес се навършват 31 години откакто Христо Стоичков вдигна най-ценния индивидуален трофей във футбола - Златната топка. На 19 декември 1994 г. мегазвездата на Барселона Христо Стоичков получава отличието на пищна церемония.
Никой българин преди и никой българин след това не е бил дори близо до постижението на Камата. През 1994-а най-големият български футболист достига до финал в Шампионска лига и печели титлата в Ла Лига, а след това извежда България до полуфинал на световното първенство в САЩ, където взима и "Златната обувка".
1 Никой
14:09 19.12.2025
2 Невероятно, но факт!
14:11 19.12.2025
3 Как
Коментиран от #5
14:11 19.12.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:20 19.12.2025
5 Ами
До коментар #3 от "Как":Нормално. Има един лаф, че не трябва да срещаш идолите си на живо. Ти знаеш ли Сираков кво дoлно човече е ? Като личност?
14:22 19.12.2025
6 Брей,
14:23 19.12.2025
7 РОДЕН С КЪСМЕТ
14:25 19.12.2025
8 Хасковски каунь
14:27 19.12.2025
9 пешо
14:30 19.12.2025
10 Не просто я взе
14:39 19.12.2025