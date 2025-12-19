Новини
Спорт »
Световен футбол »
На днешния ден преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

На днешния ден преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

19 Декември, 2025 14:00 490 10

  • христо стоичков-
  • златна топка-
  • футбол

Никой българин преди и никой българин след това не е бил дори близо до постижението на Камата

На днешния ден преди 31 години Стоичков взе "Златната топка" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 31 години откакто Христо Стоичков вдигна най-ценния индивидуален трофей във футбола - Златната топка. На 19 декември 1994 г. мегазвездата на Барселона Христо Стоичков получава отличието на пищна церемония.

Никой българин преди и никой българин след това не е бил дори близо до постижението на Камата. През 1994-а най-големият български футболист достига до финал в Шампионска лига и печели титлата в Ла Лига, а след това извежда България до полуфинал на световното първенство в САЩ, където взима и "Златната обувка".


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    1 1 Отговор
    Много добър спринт - бомбен и торпеден - неудържим. Естествено - ляв фланг.

    14:09 19.12.2025

  • 2 Невероятно, но факт!

    4 3 Отговор
    Най-добрият български футболист, но той и останалите герои от 94-та година,се оказаха гро6окопачи на българският футбол с цел лична 0блага и възспиране на талантливи деца,за да не им надминат постиженията.

    14:11 19.12.2025

  • 3 Как

    4 1 Отговор
    Той е много добър футболист , но голям цървул като човек!

    Коментиран от #5

    14:11 19.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    А днес рекламира стоки на Кауфланд ❗

    14:20 19.12.2025

  • 5 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Как":

    Нормално. Има един лаф, че не трябва да срещаш идолите си на живо. Ти знаеш ли Сираков кво дoлно човече е ? Като личност?

    14:22 19.12.2025

  • 6 Брей,

    2 1 Отговор
    Този няма насита. Айде стига, бе!

    14:23 19.12.2025

  • 7 РОДЕН С КЪСМЕТ

    2 1 Отговор
    ПОЖЕЛАВАМ МУ ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ С ДОБРА ПАМЕТ !!!

    14:25 19.12.2025

  • 8 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Най-великият български футболист. И този век съм сигурен , че няма да се роди такова момче

    14:27 19.12.2025

  • 9 пешо

    1 0 Отговор
    ИЦО Е ВЕЛИК ПОКЛОН ПРЕД НЕГО

    14:30 19.12.2025

  • 10 Не просто я взе

    0 0 Отговор
    Вижте с какъв аванс. Ицо е нормален българин, сприхав, леко егоистичен, но ...българин. Ако всички постигнем толкова, колкото той.... Не ми се мисли. Сполай ти Ицо. И вземи та направи един силен ЦСКА. Като в доброто старо (Татово) време. Да се знаят Стойчо, Гошо Джибрата, Цецо Йончев, Велинов и т.н. Да има българи в тези отбори. А не чужденци.

    14:39 19.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ