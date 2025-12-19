Талибаните сринаха историческото кино "Ариана" в Кабул

"Ариана" - един от историческите киносалони в столицата на Афганистан Кабул, реставриран през 2004 г. с помощта на френски архитекти, е бил разрушен и ще бъде заменен от търговски център, съобщава БТА, позовавайки се на АФП.

Откакто се завърнаха на власт през 2021 г., талибаните налагат изключително стриктна версия на ислямския закон. Поради тази причина киносалонът, както и някои други, останаха затворени в продължение на няколко години. Сградата на кино "Ариана" на един от площадите в центъра на Кабул обаче остава непокътната.





Журналисти от АФП днес са установили, че от улицата се вижда само купчина развалини, а на строителната площадка има табела с надпис: "Тук ще бъде построен модерен търговски център".

"Новината за разрушаването на кино "Ариана" разби сърцето ми. Имаме толкова много хубави спомени от него", споделя 65-годишна жителка на Кабул, която често го е посещавала с родителите си през 70-те години на миналия век.

Построено през 60-те години, "Ариана" е едно от любимите места на жителите на столицата на Афганистан, които обичат да гледат филми от цял свят.

Сградата е напълно разрушена по време на Гражданската война (1992-1996). Ограбен и превърнат в руини, киносалонът е изоставен по време на първия режим на талибаните (1996-2001 г.), които забраняват всякаква форма на развлечение.

През 2004 г. обаче киносалонът е отворен отново след мащабна реставрация, направена от френските архитекти от ателието Lalo. Операцията е финансирана благодарение със съдействието на асоциацията Un cinema pour Kaboul ("Кино за Кабул"), председателствана от френския режисьор Клод Льолуш.

