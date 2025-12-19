Талибаните сринаха историческото кино "Ариана" в Кабул

"Ариана" - един от историческите киносалони в столицата на Афганистан Кабул, реставриран през 2004 г. с помощта на френски архитекти, е бил разрушен и ще бъде заменен от търговски център, съобщава БТА, позовавайки се на АФП.
Откакто се завърнаха на власт през 2021 г., талибаните налагат изключително стриктна версия на ислямския закон. Поради тази причина киносалонът, както и някои други, останаха затворени в продължение на няколко години. Сградата на кино "Ариана" на един от площадите в центъра на Кабул обаче остава непокътната.
Журналисти от АФП днес са установили, че от улицата се вижда само купчина развалини, а на строителната площадка има табела с надпис: "Тук ще бъде построен модерен търговски център".
"Новината за разрушаването на кино "Ариана" разби сърцето ми. Имаме толкова много хубави спомени от него", споделя 65-годишна жителка на Кабул, която често го е посещавала с родителите си през 70-те години на миналия век.
Построено през 60-те години, "Ариана" е едно от любимите места на жителите на столицата на Афганистан, които обичат да гледат филми от цял свят.
Сградата е напълно разрушена по време на Гражданската война (1992-1996). Ограбен и превърнат в руини, киносалонът е изоставен по време на първия режим на талибаните (1996-2001 г.), които забраняват всякаква форма на развлечение.
През 2004 г. обаче киносалонът е отворен отново след мащабна реставрация, направена от френските архитекти от ателието Lalo. Операцията е финансирана благодарение със съдействието на асоциацията Un cinema pour Kaboul ("Кино за Кабул"), председателствана от френския режисьор Клод Льолуш.
Taliban terrorists demolished Ariana Cinema, one of Afghanistan’s oldest cinemas in Kabul. pic.twitter.com/5RBag22Jns
— National Resistance Front (NRF) 🇦🇫 (@NRFMediaCell) December 17, 2025
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
17:01 19.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Абдул от Кабул
17:02 19.12.2025
4 Пустиняк
17:02 19.12.2025
5 Последната останала свободня държава
Изгониха Ал.Македонски
Изгониха Руснаците
Изгониха Британската империя
Изгониха Американците след 23 годишна война
Горди планински хора!!!
17:03 19.12.2025
6 Летописец
17:05 19.12.2025
7 Московските BAPBAPИ !
ЮНЕСКО: Към декември 2025 г. организацията е потвърдила чрез сателитни снимки и доклади на място щети върху 152 религиозни обекта. Важно е да се отбележи, че ЮНЕСКО верифицира само обекти с доказана културна и историческа стойност, докато общият брой на всички пострадали енории е много по-висок.
Разпределение по вероизповедания
Най-силно засегнати са християнските храмове, тъй като те са най-многобройни в страната:
Украинска православна църква (УПЦ): Над 330 обекта. Парадоксално, това е църквата, която доскоро беше под юрисдикцията на Московската патриаршия.
Протестантски общности: Около 176 молитвени дома.
Православна църква на Украйна (ПЦУ): Около 60 храма.
Други: Засегнати са също десетки католически храмове, джамии (особено в Мариупол и региона) и синагоги.
Най-тежко засегнати региони
Разрушенията са концентрирани в зоните на активни бойни действия и под окупация:
Донецка област: Над 130 обекта.
Луганска област: Над 70 обекта.
Харковска и Киевска области: Съответно над 50 и 40 обекта.
Забележка: Една от най-значимите загуби през 2025 г. бяха щетите по фасадата на историческата катедрала „Света София“ в Киев след руска атака през юни, което преди
Коментиран от #8, #10
17:09 19.12.2025
8 Украинските Варвари
До коментар #7 от "Московските BAPBAPИ !":Май не си чул , че украинската хунта забрани Православната църква ?
17:17 19.12.2025
9 Украинските Варвари
Парламентът в Киев прие закон, забраняващ свързаните с Русия религиозни организации .17:37 ч. 20.08.2024 г.
17:23 19.12.2025
10 Повтори!
До коментар #7 от "Московските BAPBAPИ !":Според изявление на кого???
17:28 19.12.2025
11 За размисъл
17:34 19.12.2025