Талибаните сринаха историческото кино "Ариана" в Кабул

Талибаните сринаха историческото кино "Ариана" в Кабул

19 Декември, 2025 16:58 729 11

На негово място се съобщава, че ще бъде изграден търговски център

Талибаните сринаха историческото кино "Ариана" в Кабул - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

"Ариана" - един от историческите киносалони в столицата на Афганистан Кабул, реставриран през 2004 г. с помощта на френски архитекти, е бил разрушен и ще бъде заменен от търговски център, съобщава БТА, позовавайки се на АФП.

Откакто се завърнаха на власт през 2021 г., талибаните налагат изключително стриктна версия на ислямския закон. Поради тази причина киносалонът, както и някои други, останаха затворени в продължение на няколко години. Сградата на кино "Ариана" на един от площадите в центъра на Кабул обаче остава непокътната.

Талибаните сринаха историческото кино "Ариана" в Кабул



Журналисти от АФП днес са установили, че от улицата се вижда само купчина развалини, а на строителната площадка има табела с надпис: "Тук ще бъде построен модерен търговски център".

"Новината за разрушаването на кино "Ариана" разби сърцето ми. Имаме толкова много хубави спомени от него", споделя 65-годишна жителка на Кабул, която често го е посещавала с родителите си през 70-те години на миналия век.

Построено през 60-те години, "Ариана" е едно от любимите места на жителите на столицата на Афганистан, които обичат да гледат филми от цял свят.

Сградата е напълно разрушена по време на Гражданската война (1992-1996). Ограбен и превърнат в руини, киносалонът е изоставен по време на първия режим на талибаните (1996-2001 г.), които забраняват всякаква форма на развлечение.

През 2004 г. обаче киносалонът е отворен отново след мащабна реставрация, направена от френските архитекти от ателието Lalo. Операцията е финансирана благодарение със съдействието на асоциацията Un cinema pour Kaboul ("Кино за Кабул"), председателствана от френския режисьор Клод Льолуш.


  • 1 Сатана Z

    Талибаните гледат NETFLIX,за кво да дават пари за кино?

    17:01 19.12.2025

  • 3 Абдул от Кабул

    В Афганистан момичетата могат да мечтаят, но само мечтите на момчетата се сбъдват.

    17:02 19.12.2025

  • 4 Пустиняк

    Само некой тука да ми барне "Ариана"-та и моменталически му праим носа да сбира дъждовна вода!!!

    17:02 19.12.2025

  • 5 Последната останала свободня държава

    В света е Ислямска република Афганистан там евреи и западно влияние НЯМА.
    Изгониха Ал.Македонски
    Изгониха Руснаците
    Изгониха Британската империя
    Изгониха Американците след 23 годишна война
    Горди планински хора!!!

    17:03 19.12.2025

  • 6 Летописец

    Талибанските зверове бяха отгледани от англосаксонците за война срещу Русия . После талибаните се обърнаха срещу създателите си . / По същия начин англосаксонците след 2007 започнаха със създаването на въоръжени украински нацисти срещу Русия .Нека Западът се замисли ! ❗ Напомням че киевския режим раздаде оръжие на Десен сектор и Азов , което те отказаха да върнат дори на тогавашния си главатар Потрошенко .

    17:05 19.12.2025

  • 7 Московските BAPBAPИ !

    Над 640 религиозни обекта: Според изявления на украинския президент Володимир Зеленски и мониторинговия проект „Религия в огъня“ (към април 2025 г.), над 640 църкви, молитвени домове и други храмове са били повредени или напълно унищожени от началото на пълномащабната инвазия.

    ЮНЕСКО: Към декември 2025 г. организацията е потвърдила чрез сателитни снимки и доклади на място щети върху 152 религиозни обекта. Важно е да се отбележи, че ЮНЕСКО верифицира само обекти с доказана културна и историческа стойност, докато общият брой на всички пострадали енории е много по-висок.

    Разпределение по вероизповедания
    Най-силно засегнати са християнските храмове, тъй като те са най-многобройни в страната:

    Украинска православна църква (УПЦ): Над 330 обекта. Парадоксално, това е църквата, която доскоро беше под юрисдикцията на Московската патриаршия.

    Протестантски общности: Около 176 молитвени дома.

    Православна църква на Украйна (ПЦУ): Около 60 храма.

    Други: Засегнати са също десетки католически храмове, джамии (особено в Мариупол и региона) и синагоги.

    Най-тежко засегнати региони
    Разрушенията са концентрирани в зоните на активни бойни действия и под окупация:

    Донецка област: Над 130 обекта.

    Луганска област: Над 70 обекта.

    Харковска и Киевска области: Съответно над 50 и 40 обекта.

    Забележка: Една от най-значимите загуби през 2025 г. бяха щетите по фасадата на историческата катедрала „Света София“ в Киев след руска атака през юни, което преди

    17:09 19.12.2025

  • 8 Украинските Варвари

    Май не си чул , че украинската хунта забрани Православната църква ?

    17:17 19.12.2025

  • 9 Украинските Варвари

    Украйна забранява дейността на Украинската православна църква
    Парламентът в Киев прие закон, забраняващ свързаните с Русия религиозни организации .17:37 ч. 20.08.2024 г.

    17:23 19.12.2025

  • 10 Повтори!

    Според изявление на кого???

    17:28 19.12.2025

  • 11 За размисъл

    Поради религиозните закони жените са "забранени" и второ -поради бедност , млади момчета се преобличат в момичешки дрехи и "забавляват" загорели талибани. Видеа в тубата бол.

    17:34 19.12.2025