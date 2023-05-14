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Маурисио Почетино се договори с Челси

14 Май, 2023 08:59 328 1

Маурисио Почетино се договори с Челси

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За последно 51-годишният аржентинец бе начело на френския Пари Сен Жермен

Маурисио Почетино се договори с Челси - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Аржентинецът Маурисио Почетино ще бъде новият мениджър на Челси. Това съобщи уважаваният италиански журналист Фабрицио Романо, предава БТА.

Почетино е постигнал пълно съгласие за договора си с ръководството на "сините" и собственика Тод Бьоли относно дългосрочна сделка. Контрактът ще бъде подписан в близките дни, след което бившият футболист ще бъде представен официално.

За последно 51-годишният Почетино бе начело на френския Пари Сен Жермен. В кариерата си той е водил още отборите на Еспаньол, Саутхямптън и Тотнъм. Най-големия си успех специалистът постигна с "шпорите", с които през 2019 година игра във финала на Шампионската лига.

Почетино ще заеме новата си длъжност от юни, когато ще замени временния наставник Франк Лампард.


Великобритания
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  • 1 ристю

    0 0 Отговор
    Е,те ся си е8б9а3 майкатаааа!

    09:40 14.05.2023

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