Спортът по ТВ в неделя (29 октомври)

06.05 Суперкарс, второ състезание в Голд Коуст МАХ Спорт 1

07.00 Мото 3, Гран при на Тайланд МАХ Спорт 2

08.15 Мото 2, Гран при на Тайланд МАХ Спорт 2

10.00 Мото GP, Гран при на Тайланд МАХ Спорт 2

10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

10.20 Колоездене: Критериум на Сингапур, мъже Евроспорт 2

10.30 Световен рали шампионат, Централна Европа МАХ Спорт 4

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1

13.00 Световен рали шампионат, Централна Европа МАХ Спорт 4

13.15 "Твенте" - "Фейенорд" МАХ Спорт 1

13.30 "Каляри" - "Фрозиноне" Ринг

13.30 Баскетбол, "Реал" - "Паленсия" Диема спорт

13.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1

14.00 "Брест" - ПСЖ Нова спорт

14.30 "Холщайн" - "Нюрнберг" Диема спорт 3

14.30 Колокрос: Световна купа в Маасмехелен, жени Евроспорт 2

15.00 "Бетис" - "Осасуна" МАХ Спорт 4

15.00 "Уест Хем" - "Евертън" Диема спорт 2

15.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън", финал Евроспорт 1

15.15 Тенис, турнир във Виена (финал) МАХ Спорт 1

15.30 ПСВ "Айндховен" - "Аякс" МАХ Спорт 3

16.00 "Ливърпул" - "Нотингам" Диема спорт

16.00 "Брайтън" - "Фулъм" Нова спорт

16.00 Колокрос: Световна купа в Маасмехелен, мъже Евроспорт 2

16.30 "Айнтрахт" - "Борусия" (Д) Диема спорт 3

16.30 Тенис, турнир в Базел (финал) МАХ Спорт 2

17.15 "Райо Валекано" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4

17.30 "Манчестър Юнайтед" - "Манчестър Сити" Диема спорт 2

18.05 "Рен" - "Страсбург" Нова спорт

18.15 "Лудогорец" - "Хебър" Диема спорт

18.30 "Байер" - "Фрайбург" Диема спорт 3

19.00 "Интер" - "Рома" МАХ Спорт 3

19.00 НФЛ, "Вашингтон" - "Филаделфия" МАХ Спорт 2

19.30 "Атлетик" - "Валенсия" МАХ Спорт 4

20.00 Волейбол, "Нефтохимик" - "Будва" МАХ Спорт 1

20.30 "Арис" - "Янина" Нова спорт

20.45 Снукър: "Северна Ирландия оупън", финал Евроспорт 1

21.30 НБА, "Оклахома" - "Денвър" Диема спорт 3

21.45 "Наполи" - "Милан" МАХ Спорт 3

21.45 "Марсилия" - "Лион" Диема спорт 2

22.00 "Атлетико" - "Алавес" МАХ Спорт 4

22.00 Формула 1, Гран при на Мексико Диема спорт

22.20 НФЛ, "Сан Франциско" - "Синсинати" МАХ Спорт 2

22.30 "Визела" - "Порто" Ринг

22.30 Шорттрек: Световна купа в Монреал, втори ден Евроспорт 2

01.00 НХЛ, "Едмънтън" - "Калгари" МАХ Спорт 3

03.00 НБА, "Сакраменто" - "ЛА Лейкърс" Диема спорт 3

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