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Спортът по ТВ в неделя (16 август)

Спортът по ТВ в неделя (16 август)

16 Август, 2026 07:57 576 0

  • футбол-
  • волейбол-
  • баскетбол-
  • тенис-
  • колоездене

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (16 август) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Чайна оупън, финал Евроспорт 2
09.30 Лека атлетика, Европейско първенство БНТ 3, Евроспорт 1
10.30 Плуване, Европейско първенство БНТ 3
12.00 Художествена гимнастика, Световно първенство БНТ 3
12.00 Плажен волебол, Грифид Мастърс Ринг
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.00 Колоездене: Обиколка на Чехия, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
14.30 Арминия – Енерги Диема спорт 2
14.30 Хановер – Волфсбург Диема спорт 3
14.30 Динамо – Дармщад Диема спорт
14.30 Уотфорд – Саутхемптън Нова спорт
15.30 Колоездене: Хамбург класик, мъже Евроспорт 2
17.00 Арсенал – Манчестър Сити Диема спорт 2
17.30 Колоездене: Арктик рейс, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
17.50 Спортна гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
18.00 Сантандер – Виляреал МАХ Спорт 4
18.00 Бърнли – Уест Хем Нова спорт
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
19.00 ЦСКА – Ботев (Вр) Диема спорт
19.00 Фрозиноне – Юве Стабия МАХ Спорт 3
19.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип Евроспорт 2
19.30 Плуване, Европейско първенство БНТ 3
20.00 Еспаньол – Леванте МАХ Спорт 4
21.15 Локомотив (Пд) – Дунав Диема спорт
21.30 Лека атлетика, Европейско първенство БНТ 3, Евроспорт 1
21.45 Ланс – Пари Сен Жермен Диема спорт 2
22.15 Лацио – Мантова МАХ Спорт 3
22.30 Селта – Осасуна МАХ Спорт 4


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