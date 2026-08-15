Росица Денчева триумфира на двойки в Куршумлийска баня

Българската тенисистка Росица Денчева добави нов трофей към актива си, след като спечели надпреварата на двойки на турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 60 хиляди долара. 19-годишната националка за „Били Джийн Кинг Къп“ и руската ѝ партньорка Варвара Паншина триумфираха на финала срещу поставените под №2 китайки Ли Цзунюй и Фън Шо. Българо-руският тандем се наложи с 6:4, 7:5 след час и 42 минути игра.

Денчева и Паншина имаха затруднения в началото на първия сет и изоставаха с 3:4, но успяха да обърнат развоя, като спечелиха следващите три гейма и затвориха частта с 6:4.

Във втория сет двете стигнаха до 5:4 и получиха възможност да сервират за титлата. Китайките обаче върнаха пробива и изравниха. Денчева и Паншина не позволиха това да промени изхода на двубоя и взеха последните два гейма, за да спечелят сета със 7:5, а с него и трофея.

За Денчева денят се превърна в изключително успешен, тъй като по-рано тя достигна и до финала на сингъл. Българката преодоля представителката на домакините Луна Вуйович със 7:6(7), 6:4.

В битката за титлата на сингъл Денчева ще срещне друга сръбкиня – Миа Ристич, която е поставена под №3 в основната схема.