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Астън Вила се насочи към Зион Сузуки

Астън Вила се насочи към Зион Сузуки

15 Август, 2026 21:03 575 0

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Това може да улесни трансфера на Емилиано Мартинес

Астън Вила се насочи към Зион Сузуки - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Астън Вила проявява интерес към японския вратар Зион Сузуки от Парма, след като очакваният му трансфер в Пари Сен Жермен е поставен под въпрос. Според трансферния журналист Фабрицио Романо преговорите между Сузуки и френския шампион са се усложнили заради разминаване около комисионната на агентите на футболиста, предава БТА.

Представителите на 23-годишния японски национал са поискали допълнително възнаграждение, което не е било включено в първоначалната договорка. Това е предизвикало недоволство от страна на ПСЖ и е поставило под въпрос финализирането на сделката.

Ситуацията е привлякла вниманието на Астън Вила. Клубът от Бирмингам вече е потърсил контакт с Парма и представителите на Сузуки, за да проучи възможността вратарят да премине във Висшата лига.

Евентуалното привличане на Сузуки може да има значение и за бъдещето на Емилиано Мартинес. Аржентинският национал е трансферна цел на Ювентус, но от Астън Вила не са склонни да го пуснат, преди да намерят достатъчно надежден заместник.

Именно затова евентуална сделка за Сузуки би могла да отключи вратата за Мартинес към Торино. Ювентус от известно време следи ситуацията около световния шампион с Аржентина, а трансферът му зависи до голяма степен от това дали Вила ще намери решение на вратарския пост.

Засега преговорите за Сузуки са в развитие, но провалът на очакваното му преминаване в ПСЖ отвори нови възможности пред клубове от Висшата лига.


Великобритания
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