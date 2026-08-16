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Илиана Раева: Такава конкуренция не е имало в историята на художествената гимнастика

Илиана Раева: Такава конкуренция не е имало в историята на художествената гимнастика

16 Август, 2026 08:55 1 303 21

  • раева-
  • художествена гимнастика-
  • световно първенство-
  • германия-
  • стилияна николова-
  • квота

Ансамбълът показа много повече спокойствие и много по-добра игра, казвя тя

Илиана Раева: Такава конкуренция не е имало в историята на художествената гимнастика - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева оцени високо представянето на българския отбор на световното първенство във Франкфурт и заяви, че е спокойна за развитието на националния тим в олимпийския цикъл към Лос Анджелис 2028. България вече спечели две сребърни отличия в Германия – чрез Стилияна Николова (на снимката) в многобоя и в отборното класиране. Николова спечели и квота за България за Олимпийските игри след две години.

Раева, която е начело на българската делегация във Франкфурт, е доволна и от израстването на ансамбъла. Съставът завърши шести в многобоя и се класира за двата финала на отделните уреди. „Ансамбълът показа много повече спокойствие и много по-добра игра. Смятам, че отборът върви възходящо. Допуснатата грешка беше при индивидуален елемент и се дължи на все още недостатъчния опит на една от младите гимнастички. Това не е нещо страшно. Това е много добър състав, който ще се обиграва все повече“, заяви Раева пред БТА.

Тя разкри, че българският ансамбъл е получил положителна оценка и от президента на Техническия комитет на Международната федерация по гимнастика Ноха Абу Шабана. Според Раева на младия състав трябва да бъде дадено време за развитие, като голямата цел е най-добрата му форма да бъде достигната на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година.

„Аз съм много спокойна и вярвам, че оттук нататък ще продължим да вървим напред. Предстои ни тежка квалификация догодина и трябва да се подготвим много сериозно. Всяко състезание е ценен опит за тези момичета“, каза президентът на БФХГ.

Раева обърна специално внимание и на огромната конкуренция във Франкфурт. По думите ѝ настоящото световно първенство е сред най-оспорваните състезания, които е виждала. „Такава конкуренция и такова състезание не е имало изобщо в историята на художествената гимнастика! Може би десет гимнастички могат да спорят за златния медал“, коментира тя.

Раева определи представянето на Стилияна Николова като истинско геройство, като подчерта, че българката е издържала на огромно напрежение, докато се е борила за олимпийската квота. „Стилияна е невероятен боец. Тя е абсолютно конкурентна за златния медал. Дай Боже във финала да играе още по-добре“, каза Раева.

Тя подчерта, че спортът изисква не само техническа подготовка, но и изключителна психическа устойчивост. „Спортът е състезание. Тренира се, за да се състезаваш и да печелиш. Спортът е за силни шампиони, за силни характери, за бойци. И аз твърдя, че ние имаме такива бойци – в лицето на Стилияна и на нашите момичета от ансамбъла“, заяви Раева.

Президентът на федерацията коментира и представянето на Ева Брезалиева. Според нея гимнастичката е направила много силен втори ден, но малка грешка я е лишила от място сред първите 18. „В художествената гимнастика конкуренцията е огромна, няма фаворити. Всеки, който допусне грешка, може да изпадне от челните позиции. Необходима е изключителна психика, силен характер и бойко настроение“, завърши Илиана Раева.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф ,

    12 2 Отговор
    и тя се изока !

    08:58 16.08.2026

  • 2 Бейзбол

    8 1 Отговор
    Добре, че не е контактен спорт, щото ще се избият с тези бухалки.

    Коментиран от #19

    09:00 16.08.2026

  • 3 Илиана

    6 4 Отговор
    Предложих на жиголото двойно, и то в евро, а той отговори че най ранната свободна дата му е 14 септември, 2029г.!
    Що така...?

    09:01 16.08.2026

  • 4 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Според проведено проучване, художествената гимнастика е любимият спорт на масовия pdfил! Момиченца, често под 18 с тежък грим и впито трико, застават постоянно в предизвикателни пози като шпагат!

    09:46 16.08.2026

  • 5 Чупката!

    6 1 Отговор
    Изобщо това е една глупост. Клоуни от цирка се търкалят. И тази простата била "президент" на цирка. За тия отпадъци Бай Тошо още е жив.

    09:48 16.08.2026

  • 6 А50

    5 0 Отговор
    Еми рускините се пръснаха по света, треньорки, състезателки

    09:55 16.08.2026

  • 7 трамвай

    2 0 Отговор
    те тва чекнене ако е спорт аз човек ще стана

    10:05 16.08.2026

  • 8 Стига лъжи

    3 1 Отговор
    Стига оправдания както е за вас така е и за другите но истината е една престани да толерираш това момиче Стилияна тя просто не става

    10:05 16.08.2026

  • 9 Урсулата

    1 0 Отговор
    Трябва равенство на половете! Скоро ще наложа да има и мъжки €джeндъpaнcaмбли по художествена гиманстика!

    Коментиран от #11

    10:08 16.08.2026

  • 10 Самооценките

    4 0 Отговор
    на раева не са ни нужни. Резултатът е ясен. Рускините са пак първи.

    10:10 16.08.2026

  • 11 тиквенсониада

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Урсулата":

    Чистата истина ! Това си е направо ПОЛОВА дискриминация ! Как може такова нещо и то в нашия нов , либерален , справедлив и човечен свят ?

    10:19 16.08.2026

  • 12 Щирлиц Ото фон

    2 0 Отговор
    За да сме честни , трябва да кажем следното - с изключение на Стилияна , всичко друго е тежък и голям провал !

    10:20 16.08.2026

  • 13 Гримът.....

    2 0 Отговор
    Преставете си какво е шахмата ....там върлува ИИ и Алфа Зеро....Скоро в тениса ще бъде същото...

    10:23 16.08.2026

  • 14 по-криви ПОКРИВИ

    4 0 Отговор
    И какво стана ? РУСКИНИТЕ бяха изгонени в последнити 5-6 години и ги нямаше никъде. Сега се върнаха и обраха медалите ! А нашите , дори при липсата на най-големите им конкуренти , пак не успяха да стъпят на върха. Бяха все някъде в подножието , все подгласници на победителите !

    10:23 16.08.2026

  • 15 баба ЯГа - дядо ЯГ

    2 0 Отговор
    Явно не можем да надскочим ръста си , дори той да е нисък.

    10:24 16.08.2026

  • 16 ох , рана и о , храна

    1 0 Отговор
    Момичетата не са виновни . Явно правят това което и колкото могат. Стараят се , борят се , но това са им възможностите.
    Нека обаче си кажем истината , че Раева хвърля голям негативизъм с надменното си , високомерно и командващо държание и тон. Винаги тя е правата. Поучаваща другите - какво и как. Нетърпяща възражения и друго мнение.

    10:30 16.08.2026

  • 17 мухата ЦЕЦЕ

    1 0 Отговор
    Очаквам Раева да каже , че Путин е виновен , че нашите са се провалили !

    10:31 16.08.2026

  • 18 баба ЯГА

    1 0 Отговор
    Така става , когато има разминаване между ВЪЗМОЖНОСТИТЕ , ЖЕЛАНИЯТА и РЕАЛНОСТТА !

    10:33 16.08.2026

  • 19 Отто скорЦЕНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бейзбол":

    А я си представи , че в нашиот отбОр играеше вместо Брезалиева , самият бат Бойко ? Щеше да ги пребие на и с бухалки и щеше да грабне целия комплект медали само за себе си.

    10:36 16.08.2026

  • 20 Ялова волЯ

    0 0 Отговор
    Раева , я си замълчи. Трябва да си голям хамелеон , за изкараш един провал , като нечуван успех !

    10:40 16.08.2026

  • 21 Слоностозъбест Абракадабър

    0 0 Отговор
    Рускините ли са добри , нашите ли са слаби или и двете заедно ?

    10:41 16.08.2026

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