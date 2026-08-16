Илиана Раева: Такава конкуренция не е имало в историята на художествената гимнастика

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева оцени високо представянето на българския отбор на световното първенство във Франкфурт и заяви, че е спокойна за развитието на националния тим в олимпийския цикъл към Лос Анджелис 2028. България вече спечели две сребърни отличия в Германия – чрез Стилияна Николова (на снимката) в многобоя и в отборното класиране. Николова спечели и квота за България за Олимпийските игри след две години.

Раева, която е начело на българската делегация във Франкфурт, е доволна и от израстването на ансамбъла. Съставът завърши шести в многобоя и се класира за двата финала на отделните уреди. „Ансамбълът показа много повече спокойствие и много по-добра игра. Смятам, че отборът върви възходящо. Допуснатата грешка беше при индивидуален елемент и се дължи на все още недостатъчния опит на една от младите гимнастички. Това не е нещо страшно. Това е много добър състав, който ще се обиграва все повече“, заяви Раева пред БТА.

Тя разкри, че българският ансамбъл е получил положителна оценка и от президента на Техническия комитет на Международната федерация по гимнастика Ноха Абу Шабана. Според Раева на младия състав трябва да бъде дадено време за развитие, като голямата цел е най-добрата му форма да бъде достигната на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година.

„Аз съм много спокойна и вярвам, че оттук нататък ще продължим да вървим напред. Предстои ни тежка квалификация догодина и трябва да се подготвим много сериозно. Всяко състезание е ценен опит за тези момичета“, каза президентът на БФХГ.

Раева обърна специално внимание и на огромната конкуренция във Франкфурт. По думите ѝ настоящото световно първенство е сред най-оспорваните състезания, които е виждала. „Такава конкуренция и такова състезание не е имало изобщо в историята на художествената гимнастика! Може би десет гимнастички могат да спорят за златния медал“, коментира тя.

Раева определи представянето на Стилияна Николова като истинско геройство, като подчерта, че българката е издържала на огромно напрежение, докато се е борила за олимпийската квота. „Стилияна е невероятен боец. Тя е абсолютно конкурентна за златния медал. Дай Боже във финала да играе още по-добре“, каза Раева.

Тя подчерта, че спортът изисква не само техническа подготовка, но и изключителна психическа устойчивост. „Спортът е състезание. Тренира се, за да се състезаваш и да печелиш. Спортът е за силни шампиони, за силни характери, за бойци. И аз твърдя, че ние имаме такива бойци – в лицето на Стилияна и на нашите момичета от ансамбъла“, заяви Раева.

Президентът на федерацията коментира и представянето на Ева Брезалиева. Според нея гимнастичката е направила много силен втори ден, но малка грешка я е лишила от място сред първите 18. „В художествената гимнастика конкуренцията е огромна, няма фаворити. Всеки, който допусне грешка, може да изпадне от челните позиции. Необходима е изключителна психика, силен характер и бойко настроение“, завърши Илиана Раева.