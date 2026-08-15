България със сребро в отборното класиране на световното по художествена гимнастика

България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-ото световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия, предава БТА. Българският тим в състав Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова събра общо 276.050 точки. Отборът е воден от треньорката Весела Димитрова.

Титлата спечели Русия, която участва с неутрален статут. Съставът събра 278.300 точки. Китай остана на трета позиция с 275.400 точки.

Отборното класиране се формира от общо 10 оценки – осемте най-добри резултата от индивидуалните съчетания в квалификациите и двете оценки на ансамбъла в многобоя.

За България това е поредно силно представяне в отборното класиране на световно първенство. Страната ни спечели титлата във Валенсия през 2023 година, а на миналогодишното първенство в Рио де Жанейро отново завърши със сребърен медал.

Това е и второто сребро за България във Франкфурт, след като Стилияна Николова спечели сребърното отличие в индивидуалния многобой.

Българските гимнастички ще имат нови възможности за медали в следващия състезателен ден, когато са финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите.