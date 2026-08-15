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България със сребро в отборното класиране на световното по художествена гимнастика

България със сребро в отборното класиране на световното по художествена гимнастика

15 Август, 2026 21:58 710 8

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  • художествена гимнастика-
  • световно първенство

Титлата спечели Русия, която участва с неутрален статут

България със сребро в отборното класиране на световното по художествена гимнастика - 1
Снимка: БФ художествена гимнастика
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-ото световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия, предава БТА. Българският тим в състав Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова събра общо 276.050 точки. Отборът е воден от треньорката Весела Димитрова.

Титлата спечели Русия, която участва с неутрален статут. Съставът събра 278.300 точки. Китай остана на трета позиция с 275.400 точки.

Отборното класиране се формира от общо 10 оценки – осемте най-добри резултата от индивидуалните съчетания в квалификациите и двете оценки на ансамбъла в многобоя.

За България това е поредно силно представяне в отборното класиране на световно първенство. Страната ни спечели титлата във Валенсия през 2023 година, а на миналогодишното първенство в Рио де Жанейро отново завърши със сребърен медал.

Това е и второто сребро за България във Франкфурт, след като Стилияна Николова спечели сребърното отличие в индивидуалния многобой.

Българските гимнастички ще имат нови възможности за медали в следващия състезателен ден, когато са финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    6 2 Отговор
    Добре, че Русия я нямаше по първенствата известно време, за да може някои случайни отбори и спортисти да се похвалят с някой друг медал.
    Но Русия се завръща и случайни медали вече няма да има.

    22:06 15.08.2026

  • 2 дърпай веее

    0 0 Отговор
    Евровизия е в Бургаз за да може дрона да ги удари по-лесно тия мъжехаресввачи

    22:19 15.08.2026

  • 3 Майстора

    0 0 Отговор
    А телевизионерките ни твърдяха , че всеки момент ще бъдем първи.

    Коментиран от #7, #8

    22:38 15.08.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Супер, браво!!!

    22:47 15.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дедо

    0 0 Отговор
    Поре-ден русо-роб

    23:01 15.08.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майстора":

    Жалко за българските момичета, защото е гадно да си в една зала с рожбите на садисти-масови убийци...

    23:02 15.08.2026

  • 8 Ще бъдем и първи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майстора":

    При мъжете !

    23:04 15.08.2026

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