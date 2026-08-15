България със сребро в отборното класиране на световното по художествена гимнастика

България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-ото световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия, предава БТА. Българският тим в състав Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова събра общо 276.050 точки. Отборът е воден от треньорката Весела Димитрова.
Титлата спечели Русия, която участва с неутрален статут. Съставът събра 278.300 точки. Китай остана на трета позиция с 275.400 точки.
Отборното класиране се формира от общо 10 оценки – осемте най-добри резултата от индивидуалните съчетания в квалификациите и двете оценки на ансамбъла в многобоя.
За България това е поредно силно представяне в отборното класиране на световно първенство. Страната ни спечели титлата във Валенсия през 2023 година, а на миналогодишното първенство в Рио де Жанейро отново завърши със сребърен медал.
Това е и второто сребро за България във Франкфурт, след като Стилияна Николова спечели сребърното отличие в индивидуалния многобой.
Българските гимнастички ще имат нови възможности за медали в следващия състезателен ден, когато са финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Но Русия се завръща и случайни медали вече няма да има.
22:06 15.08.2026
2 дърпай веее
22:19 15.08.2026
3 Майстора
Коментиран от #7, #8
22:38 15.08.2026
4 Анонимен
22:47 15.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дедо
23:01 15.08.2026
7 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #3 от "Майстора":Жалко за българските момичета, защото е гадно да си в една зала с рожбите на садисти-масови убийци...
23:02 15.08.2026
8 Ще бъдем и първи
До коментар #3 от "Майстора":При мъжете !
23:04 15.08.2026