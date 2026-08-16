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Александра Начева за бронза от европейскота: Този медал ми е много по-ценен от всички досега

Александра Начева за бронза от европейскота: Този медал ми е много по-ценен от всички досега

16 Август, 2026 08:27 349 0

  • александра начева-
  • бронз-
  • европейско първенство-
  • троен скок

Опитът, който направих, дори не е и на 80 процента от възможностите ми в момента, казва тя

Александра Начева за бронза от европейскота: Този медал ми е много по-ценен от всички досега - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Александра Начева се прибра в България след силното си представяне на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, където спечели бронзов медал в тройния скок. Националката не скри емоциите си след завръщането и определи отличието като едно от най-значимите в кариерата си, предава БТА. „Чувствата са много смесени. Има удовлетворение, вълнение, но и малко страх. Отдавна не са ме посрещали по този начин и много ми липсваше това чувство. В момента изпитвам много емоции“, заяви Начева на летище София. Състезателката призна, че е доволна от представянето си, но според нея резултатът има потенциал да бъде още по-силен.

„Чувствам се много удовлетворена от себе си. Мога да кажа, че все още съм в най-добрата форма, в която съм била през целия си живот. Опитът, който направих, дори не е и на 80 процента от възможностите ми в момента. Много съм доволна от бронзовия медал, макар че можех и още“, коментира тя.

Начева говори и за трудния период, който е оставила зад гърба си. Лекоатлетката подчерта, че никога не е обмисляла сериозно отказване и винаги е вярвала, че ще се върне отново сред най-добрите.

„Не ми е било лесно през годините, няма какво да крия. Най-вече правилните хора до мен ми помогнаха. Аз самата не съм си мислела да се отказвам. Винаги вярвах, че отново ще бъда тук. Може би характерът ми е такъв – жадувах за победите и за момента, в който отново ще вдигна знамето“, каза българката.

Начева иска да превърне собствения си път и в послание към хората, които преминават през трудности. „Искам да бъда пример за всички хора – независимо през какви трудни моменти минават, да не се отказват. Колкото и тежко или невъзможно да изглежда нещо, накрая усилията се отплащат. Имало е моменти, в които съм си казвала, че е ужасно трудно и съм се питала как ще премина през тези предизвикателства. Но някак си гледах на всичко стъпка по стъпка“, сподели тя.

Бронзът в Бирмингам не е пределът на амбициите ѝ. Начева призна, че е пристигнала на шампионата с желание да подобри класирането си от предишното европейско първенство и е изпълнила тази цел.

„Това не беше най-добрата ми версия. Исках още по-добър резултат. Нека оставим това за още по-големите състезания. Но съм много доволна, защото отидох да си подобря класирането отпреди две години и го постигнах. Това беше най-добрият подарък, за който съм си мечтала. Този медал ми е много по-ценен от всички досега“, заяви Александра Начева.


България
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