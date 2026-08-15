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Етър изпусна победата срещу Рилски спортист в края

Етър изпусна победата срещу Рилски спортист в края

15 Август, 2026 21:20 611 0

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Домакините за първи път загубиха точки през сезона

Етър изпусна победата срещу Рилски спортист в края - 1
Снимка: ПФК Етър
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Етър и Рилски спортист завършиха 1:1 в среща от четвъртия кръг на Втора лига. Великотърновци имаха преднина почти през целия мач и създадоха достатъчно положения, но допуснаха изравнителен гол в заключителните минути, предава sportal.bg. Домакините поведоха още в 13-ата минута. След изпълнение на корнер Тома Ушагелов отклони топката към Анастас Пемперски, който от близко разстояние я изпрати във вратата за 1:0.

Етър продължи да атакува и на няколко пъти можеше да увеличи аванса си. Ивайло Марков и Кристиян Величков имаха добри възможности, но вратарят на гостите Ивайло Неделчев се намеси решително.

Рилски спортист също стигна до опасни положения. В 36-ата минута Илия Димитров пропусна шанс за изравняване, а малко преди почивката гостите бяха близо до гол след корнер, но защитник на Етър изчисти топката от голлинията.

След паузата домакините отново имаха инициативата. В 53-ата минута Илия Русинов отправи силен удар от дистанция, който Никола Виденов успя да спаси, а по-късно и Величков стреля опасно, но Неделчев отново беше на мястото си.

Когато изглеждаше, че Етър ще запише четвърта поредна победа, Рилски спортист изравни в 86-ата минута. Илия Димитров засече центриране отдясно и прати топката зад гърба на Виденов за крайното 1:1.

Така Етър за първи път загуби точки през сезона, но продължава да бъде начело във Втора лига с 10 точки. Рилски спортист записа второ поредно равенство и вече има 2 точки.


България
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