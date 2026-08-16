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Лудогорец – Ботев Пловдив: „Орлите“ с пета поредна победа

Лудогорец – Ботев Пловдив: „Орлите“ с пета поредна победа

16 Август, 2026 04:29, обновена 16 Август, 2026 04:34 649 0

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Шампионите надиграха „канарчетата“ с 2:0 в Разград и оглавиха efbet Лига

Лудогорец – Ботев Пловдив: „Орлите“ с пета поредна победа - 1
Снимка: plovdivdaily.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отборът на Лудогорец продължава безгрешния си ход в родното футболно първенство.

В централния сблъсък от 5-ия кръг на efbet Лига възпитаниците на Томас Райс надиграха Ботев (Пловдив) с 2:0. Резултатът бе фиксиран още през първото полувреме, когато домакините наложиха тотално превъзходство на терена. Само отличните намеси на вратаря Даниел Наумов спасиха гостите от далеч по-тежко поражение.

Ключовите моменти и головете в мача

Мачът започна с натиск на домакините, като още в началото Алберто Салидо уцели греда за разградчани. Логичното се случи в 32-ата минута, когато Бернард Текпетей направи страхотен пробив и центрира остро в наказателното поле, където защитникът на Ботев Тимъти Ауани си отбеляза нелеп автогол.

Само 120 секунди по-късно, в 34-ата минута, Лудогорец нанесе своя втори и съкрушителен удар. Бразилският нападател Руан Секо (Руан Круз) овладя дълъг пас, елиминира Ауани и с майсторски фалцов изстрел преодоля Наумов за 2:0. До края на полувремето Ивайло Чочев пропусна да покачи резултата с глава от близка дистанция. През втората част „орлите“ контролираха изцяло темпото и рутинно затвориха срещата, а официален дебют за първия тим записа младият талант Александър Маринов.

Първи реакции след дербито в Разград

  • Бернард Текпетей (Играч на мача, Лудогорец): „Знаехме колко силен е Ботев Пловдив и изпитваме огромно уважение към тях. Имахме ясен тактически план, настроихме се бързо към играта и заслужено победихме. Щастлив съм, че се завърнах силен след контузията и искам да помагам все повече на отбора.“
  • Анализи на медиите: Спортните коментатори отчитат, че Ботев Пловдив е изпитал сериозни трудности при организирането на атаките си, като единственото по-опасно положение бе удар на Самуел Калу в началото на срещата. Вратарят Даниел Наумов бе посочен като най-добрия играч за „канарчетата“, предотвратявайки разгромен резултат.

Ситуацията в класирането

Благодарение на тази победа Лудогорец е едноличен лидер в efbet Лига с 15 точки. Ботев Пловдив остава на пета позиция във временното класиране със стабилен актив от 7 спечелени точки.


Разград / България
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