Last news in Fakti
Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ в събота (8 юни)

8 Юни, 2024 08:04 503 0

Спортът по ТВ в събота (8 юни)

  • спорт-
  • телевизията-
  • гледате-
  • днес-
  • тв-
  • футбол-
  • волейбол-
  • тенис

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в събота (8 юни) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.30 Волейбол, Полша – България МАХ Спорт 1
11.00 Лека атлетика, европейско първенствно БНТ 1
13.30 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 8 часа на Спа Евроспорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
14.05 Колоездене: "Критериум Дофине", седми етап, мъже Евроспорт 2
16.00 Словения – България БНТ 1
16.00 Тенис: Ролан Гарос, сингъл, жени, финал Евроспорт 1
16.00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 8 часа на Спа Евроспорт 2
19.00 Швейцария – Австрия Нова спорт
19.00 Тенис: Ролан Гарос, двойки, мъже, финал Евроспорт 1
19.30 „Овиедо“ - „Ейбар“ МАХ Спорт 4
19.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Канада Диема спорт 3
19.45 Португалия – Хърватия Диема спорт
20.00 Минифутбол, малък финал на европейското БНТ 3
20.00 Волейбол, Куба – Франция МАХ Спорт 1
20.30 Дания – Норвегия Диема спорт 2
21.00 Белгия – Люксембург Нова спорт
21.00 Лека атлетика, европейско първнство БНТ 3
22.00 „Спортинг“ (Хихон) - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
22.30 Испания – Северна Ирландия Диема спорт 2
22.30 Голф: PGA тур, "Мемориъл", трети ден Евроспорт 2
23.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Канада Диема спорт 3
23.30 Волейбол, Канада – САЩ МАХ Спорт 1
03.00 НХЛ, „Флорида“ - „Едмънтън“ МАХ Спорт 1
03.00 UFC, Кенинър срещу Имавов МАХ Спорт 2
04.00 Топ ранк, боксово събитие от Ню Йорк Диема спорт


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове