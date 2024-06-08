09.30 Волейбол, Полша – България МАХ Спорт 1
11.00 Лека атлетика, европейско първенствно БНТ 1
13.30 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 8 часа на Спа Евроспорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
14.05 Колоездене: "Критериум Дофине", седми етап, мъже Евроспорт 2
16.00 Словения – България БНТ 1
16.00 Тенис: Ролан Гарос, сингъл, жени, финал Евроспорт 1
16.00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 8 часа на Спа Евроспорт 2
19.00 Швейцария – Австрия Нова спорт
19.00 Тенис: Ролан Гарос, двойки, мъже, финал Евроспорт 1
19.30 „Овиедо“ - „Ейбар“ МАХ Спорт 4
19.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Канада Диема спорт 3
19.45 Португалия – Хърватия Диема спорт
20.00 Минифутбол, малък финал на европейското БНТ 3
20.00 Волейбол, Куба – Франция МАХ Спорт 1
20.30 Дания – Норвегия Диема спорт 2
21.00 Белгия – Люксембург Нова спорт
21.00 Лека атлетика, европейско първнство БНТ 3
22.00 „Спортинг“ (Хихон) - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
22.30 Испания – Северна Ирландия Диема спорт 2
22.30 Голф: PGA тур, "Мемориъл", трети ден Евроспорт 2
23.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Канада Диема спорт 3
23.30 Волейбол, Канада – САЩ МАХ Спорт 1
03.00 НХЛ, „Флорида“ - „Едмънтън“ МАХ Спорт 1
03.00 UFC, Кенинър срещу Имавов МАХ Спорт 2
04.00 Топ ранк, боксово събитие от Ню Йорк Диема спорт
8 Юни, 2024 08:04 503 0
Спортът по ТВ в събота (8 юни)
Ето какво може да гледате по телевизията днес
09.30 Волейбол, Полша – България МАХ Спорт 1
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