Психолози стартираха петиция за пълна забрана на TikTok в България

Екип от криминални психолози, ръководен от Тодор Тодоров, инициира петиция за пълна забрана на платформата TikTok в България. Специалистите от компания Assess настояват за ограничаване на достъпа до всички социални мрежи за лица под 16-годишна възраст, за да предпазят децата от опасно съдържание, дигитална зависимост и агресивни предизвикателства в интернет.
Инициаторите на петицията, сред които са авторите на видеоканала "Зад маската", аргументират исканията си с уязвимостта на децата в онлайн пространството. Според тях алгоритмите на платформите са създадени с цел да задържат вниманието на потребителите максимално дълго време, което води до прекомерна употреба и социална изолация. Особено тревожен е свободният достъп до материали, съдържащи насилие, самонараняване и унижение.
"Не можем да очакваме от децата сами да разбират и управляват всички рискове в цифровата среда" – посочват от екипа на Assess в мотивите си към обществеността и институциите. Според експертите, макар родителите да носят основната отговорност за възпитанието, те се нуждаят от подкрепата на държавата и образователната система.
Петицията призовава Народното събрание и Министерския съвет да предприемат конкретни законодателни стъпки. Основното искане е свързано със спирането на функционирането на TikTok на територията на страната, доколкото това е допустимо според европейското законодателство.
Специалистите настояват още за въвеждане на ефективен механизъм, който да удостоверява възрастта на потребителите и да блокира достъпа до социални мрежи на лица под 16 години. Сред предложенията са и въвеждането на реална отговорност за технологичните платформи при неспазване на правилата за защита на непълнолетните, както и засилени програми за дигитална грамотност в българските училища.
Криминалните психолози подчертават, че образователната система трябва да поеме по-активна роля в превенцията на кибертормоза.
"Необходимо е да инвестираме повече в образование, критично мислене, реално общуване, спорт, култура и социални дейности, вместо да оставим детството да бъде доминирано от алгоритми, които оптимизират единствено за вниманието и времето, прекарани пред екрана", категорични са от екипа на Тодор Тодоров.
Организаторите на подписката уточняват, че действията им не са насочени генерално срещу технологиите, а целят тяхното отговорно използване.
"Тази петиция не е призив срещу технологиите. Тя е призив за отговорно използване на технологиите и за поставяне на децата преди печалбата, алгоритмите и броя на гледанията. Нашите деца имат право на безопасно детство. Имат право на семейство, образование, реално общуване и среда, в която тяхното развитие е по-важно от алгоритъма", се казва в заключение на призива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 подкрепям
Коментиран от #22, #59
12:08 14.08.2026
2 TikTok им пречил на психарите
не ви ли пречи
та сте най бедни и болнави е ес зарди тиквите
Коментиран от #26, #31
12:09 14.08.2026
3 факт
12:10 14.08.2026
4 Сила
Коментиран от #7
12:10 14.08.2026
5 САМО ТАКА
Коментиран от #13
12:10 14.08.2026
6 Александър 3
сборище Евровизия ?
12:12 14.08.2026
7 Точно
До коментар #4 от "Сила":Мръсно МВР психолог ченге такива са дъртите педофили използват кариерата си и влиянието да манипулират малки момченца и момиченца
12:12 14.08.2026
8 Точно
12:13 14.08.2026
9 kоkорчо 💋🍌
че не го знайш кви кражби и далавери са му у гльвьть
12:13 14.08.2026
10 забрана на TikTok
12:13 14.08.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО ФЕЙСБУК, ИНСТАГРАМ, ЮТУБ И Х
ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ТРОВЯТ ХОРАТА
......
МНОГО АНТИ - КИТАЙСКО
..... :)
Коментиран от #58
12:15 14.08.2026
12 И Ергена и всички
12:15 14.08.2026
13 Сила
До коментар #5 от "САМО ТАКА":Айде като са почнали , да върнат и софийското жителство ....който е дошъл в София след 10 ноември 1989 година обратно по родните места !!!
Това си беше нападение на варвари ....като марокански скакалци нахлуха !!!
Коментиран от #17, #48
12:15 14.08.2026
14 не е лъжа че в тик ток могат да се видят
12:17 14.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мими Кучева🐕
12:20 14.08.2026
17 Тъй,тъй
До коментар #13 от "Сила":Както и след 9 септември 1944та. Искаш ли?
Коментиран от #24
12:21 14.08.2026
18 НОВА и БТВ(Босфор ТВ)
12:22 14.08.2026
19 Стари номера
Типично.
Ние предлагаме МВР да се увеличи до 100 000.
На всяко дете и младо семейство- милиционер.
Въобще, при наличие на телефон и искуствен интелект .
12:24 14.08.2026
20 Снежанка Димитрова
12:24 14.08.2026
21 Васил
12:24 14.08.2026
22 По-добре
До коментар #1 от "подкрепям":да забранят Европерверзия..
12:25 14.08.2026
23 за внимание
12:25 14.08.2026
24 Сила
До коментар #17 от "Тъй,тъй":Да ....тука сме от турско още , по голяма част от родата !!!
Няма проблем и датата 9 септември 1944 година , но след 1989 реално започна истинския ужас и кошмар .....!!!
Коментиран от #33
12:27 14.08.2026
25 Исторически парк
12:28 14.08.2026
26 дърт кумунис
До коментар #2 от "TikTok им пречил на психарите":крад крад крад окрадох всичко!
12:28 14.08.2026
27 Маринов
Ако ще забраняват, да ограничат платформи и т.н. В тикток има и много познавателни и образователни снимки и най вече клипове. Защо ще ограничават и тях, за цялата аудитория тук? А тази дейност не е ли насочена за отправяне на децата в други направления или платформи, за което вносителите са заинтересовани?
Коментиран от #60
12:29 14.08.2026
28 Програмист
Коментиран от #29, #42
12:30 14.08.2026
29 мунчо
До коментар #28 от "Програмист":обеща да забранява кражбите да ги спира КОГА???
12:31 14.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Учител
До коментар #2 от "TikTok им пречил на психарите":Заради изпържените ви мозъци
12:33 14.08.2026
32 Госあ
12:33 14.08.2026
33 Георгиев
До коментар #24 от "Сила":Нали искахте демокрация? Ако не беше столица, щеше да си остане едно голямо градче с джамията най представителна в центъра. Като сте там целия род, какво сте направили? Политически кариери, бизнес успехи?
Коментиран от #40
12:34 14.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Велев
12:37 14.08.2026
36 Факт
12:41 14.08.2026
37 Дон Корлеоне
12:44 14.08.2026
38 ОФФФ
12:45 14.08.2026
39 Аеееее
12:45 14.08.2026
40 Сила
До коментар #33 от "Георгиев":"Какво сте направили ...кариери , политика. ..."
ТИПИЧНО ПРОВИНЦИАЛНО МИСЛЕНЕ , КОМПЛЕКСИ И БОЛНИ АМБИЦИИ !!!
ми живеем си , работим , забавляваме се , отглеждаме си децата , не се смесваме с вас , нямаме допирни точки и гледаме да не ви забелязваме ....това сме "направили " !!!!
12:46 14.08.2026
41 змерт
12:47 14.08.2026
42 Направо Интернет !
До коментар #28 от "Програмист":Какво Си Играят !
За Всички !
12:47 14.08.2026
43 Да уточним
П.П. Оказа се, че освен по професори сме на първо място в света и по психолози на глава от населението.
12:47 14.08.2026
44 Мюмюн
12:49 14.08.2026
45 Явно единствения Начин Е !
И сваляне на публикации от подобен род !
12:49 14.08.2026
46 Мюмюн
12:49 14.08.2026
47 Мюмюн
12:53 14.08.2026
48 Мемо
До коментар #13 от "Сила":А ти кое поколение софиянец си? Вчера вземе софийско жителство и веднага започне "селяните ни пречат"
Коментиран от #57
12:54 14.08.2026
49 А ИМА ЛИ ПЕТИЦИЯ
Коментиран от #51
12:55 14.08.2026
50 60 годишен
12:55 14.08.2026
51 Кирчу
До коментар #49 от "А ИМА ЛИ ПЕТИЦИЯ":На непослушните като теб ще им спират тока
12:56 14.08.2026
52 Предложение
12:56 14.08.2026
53 Аааааа
13:14 14.08.2026
54 Поредната безполезна идея
Великият психолог, съавтор на версията "ритуално самоубийство, сектанти и педофили", не знае ли, че забраната действа на пуберите като стръв, а нарушителите се героизират?
Просто не отглеждаме децата си в аквариум с чиста вода, околната обществена среда е силно заблатена и наситена с отровата на омразата и егоизма.
С поредната куха забрана няма да я почистим.
Трябват си изриване на тинята, силна дезинфекция и постоянство в поддържането на чистотата. Тази мръсна работа ще свърши само войната.
13:24 14.08.2026
55 Псиоп
13:30 14.08.2026
56 хахаха
13:31 14.08.2026
57 Сила
До коментар #48 от "Мемо":Смятай ....от 1879 (официално ) до сега , кое поколение се пада ?!
13:53 14.08.2026
58 Влез
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":В тикток за китайци и ще видиш разликите.
14:00 14.08.2026
59 Напиши в гугъл
До коментар #1 от "подкрепям":peticia. Там ще я намериш
14:01 14.08.2026
60 Първият
До коментар #27 от "Маринов":Криминален филм, който съм гледал беше октопод, бях на седем, като даваха първият сезон. Любим жанр ми е цял живот, и не съм станал престъпник.
14:04 14.08.2026