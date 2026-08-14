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Психолози стартираха петиция за пълна забрана на TikTok в България

Психолози стартираха петиция за пълна забрана на TikTok в България

14 Август, 2026 12:06 1 565 60

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  • tiktok-
  • българия

Организаторите на подписката уточняват, че действията им не са насочени генерално срещу технологиите, а целят тяхното отговорно използване

Психолози стартираха петиция за пълна забрана на TikTok в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екип от криминални психолози, ръководен от Тодор Тодоров, инициира петиция за пълна забрана на платформата TikTok в България. Специалистите от компания Assess настояват за ограничаване на достъпа до всички социални мрежи за лица под 16-годишна възраст, за да предпазят децата от опасно съдържание, дигитална зависимост и агресивни предизвикателства в интернет.

Инициаторите на петицията, сред които са авторите на видеоканала "Зад маската", аргументират исканията си с уязвимостта на децата в онлайн пространството. Според тях алгоритмите на платформите са създадени с цел да задържат вниманието на потребителите максимално дълго време, което води до прекомерна употреба и социална изолация. Особено тревожен е свободният достъп до материали, съдържащи насилие, самонараняване и унижение.

"Не можем да очакваме от децата сами да разбират и управляват всички рискове в цифровата среда" – посочват от екипа на Assess в мотивите си към обществеността и институциите. Според експертите, макар родителите да носят основната отговорност за възпитанието, те се нуждаят от подкрепата на държавата и образователната система.

Петицията призовава Народното събрание и Министерския съвет да предприемат конкретни законодателни стъпки. Основното искане е свързано със спирането на функционирането на TikTok на територията на страната, доколкото това е допустимо според европейското законодателство.

Специалистите настояват още за въвеждане на ефективен механизъм, който да удостоверява възрастта на потребителите и да блокира достъпа до социални мрежи на лица под 16 години. Сред предложенията са и въвеждането на реална отговорност за технологичните платформи при неспазване на правилата за защита на непълнолетните, както и засилени програми за дигитална грамотност в българските училища.

Криминалните психолози подчертават, че образователната система трябва да поеме по-активна роля в превенцията на кибертормоза.

"Необходимо е да инвестираме повече в образование, критично мислене, реално общуване, спорт, култура и социални дейности, вместо да оставим детството да бъде доминирано от алгоритми, които оптимизират единствено за вниманието и времето, прекарани пред екрана", категорични са от екипа на Тодор Тодоров.

Организаторите на подписката уточняват, че действията им не са насочени генерално срещу технологиите, а целят тяхното отговорно използване.

"Тази петиция не е призив срещу технологиите. Тя е призив за отговорно използване на технологиите и за поставяне на децата преди печалбата, алгоритмите и броя на гледанията. Нашите деца имат право на безопасно детство. Имат право на семейство, образование, реално общуване и среда, в която тяхното развитие е по-важно от алгоритъма", се казва в заключение на призива.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 подкрепям

    40 12 Отговор
    на 100% ! само дайте инфо каде да се подпиша

    Коментиран от #22, #59

    12:08 14.08.2026

  • 2 TikTok им пречил на психарите

    28 18 Отговор
    а кражбите на ошушканата хазна от тикви
    не ви ли пречи
    та сте най бедни и болнави е ес зарди тиквите

    Коментиран от #26, #31

    12:09 14.08.2026

  • 3 факт

    38 7 Отговор
    Ха, дано я забранят напълно. Все пак трябва да има някакви правила в този живот и което е вредно да се премахва.

    12:10 14.08.2026

  • 4 Сила

    15 21 Отговор
    Тоя на фотото е баш педофил ....като по учебник !!!

    Коментиран от #7

    12:10 14.08.2026

  • 5 САМО ТАКА

    8 26 Отговор
    ПЪРВО ТИК ТОК , ПОСЛЕ ИНТЕРНЕТА , ПОСЛЕ МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ.ТИЯ ПОМНЯТ ЛИ КАК СВЪРШИ СОЦИАЛИЗМА ВЪПРЕКИ ВСИЧКИТЕ ЗАБРАНИ

    Коментиран от #13

    12:10 14.08.2026

  • 6 Александър 3

    13 7 Отговор
    Хо хо хо и какво ще гледаме еврогейското
    сборище Евровизия ?

    12:12 14.08.2026

  • 7 Точно

    14 13 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Мръсно МВР психолог ченге такива са дъртите педофили използват кариерата си и влиянието да манипулират малки момченца и момиченца

    12:12 14.08.2026

  • 8 Точно

    25 1 Отговор
    И ясно,хайде стига със тези глупави платформи

    12:13 14.08.2026

  • 9 kоkорчо 💋🍌

    5 0 Отговор
    румен трябва да следи всеки ганчувец у нетя.
    че не го знайш кви кражби и далавери са му у гльвьть

    12:13 14.08.2026

  • 10 забрана на TikTok

    22 1 Отговор
    И Евровизия в България!

    12:13 14.08.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 3 Отговор
    А " ПРАВИЛНИТЕ" МРЕЖИ НА ЦРУ И МОСАД
    КАТО ФЕЙСБУК, ИНСТАГРАМ, ЮТУБ И Х
    ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ТРОВЯТ ХОРАТА
    ......
    МНОГО АНТИ - КИТАЙСКО
    ..... :)

    Коментиран от #58

    12:15 14.08.2026

  • 12 И Ергена и всички

    28 0 Отговор
    други пошли изродщини

    12:15 14.08.2026

  • 13 Сила

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "САМО ТАКА":

    Айде като са почнали , да върнат и софийското жителство ....който е дошъл в София след 10 ноември 1989 година обратно по родните места !!!
    Това си беше нападение на варвари ....като марокански скакалци нахлуха !!!

    Коментиран от #17, #48

    12:15 14.08.2026

  • 14 не е лъжа че в тик ток могат да се видят

    14 2 Отговор
    единствено идиотизми , но смислените неща са по трудни за правене и на никой не му се занимава да прави и снима смислени действия

    12:17 14.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мими Кучева🐕

    5 1 Отговор
    Тодар очерни святото име на Петроханските будисти педофили!🌈🛴😰🛴🌈

    12:20 14.08.2026

  • 17 Тъй,тъй

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Както и след 9 септември 1944та. Искаш ли?

    Коментиран от #24

    12:21 14.08.2026

  • 18 НОВА и БТВ(Босфор ТВ)

    10 0 Отговор
    Мисля че са по вредни

    12:22 14.08.2026

  • 19 Стари номера

    7 0 Отговор
    Това са чентенежийски НОМЕРА, за пренасочване отговорността на управляващите в момента К?мунисти.
    Типично.
    Ние предлагаме МВР да се увеличи до 100 000.
    На всяко дете и младо семейство- милиционер.
    Въобще, при наличие на телефон и искуствен интелект .

    12:24 14.08.2026

  • 20 Снежанка Димитрова

    11 1 Отговор
    Аз съм За. Отдавна това трябваше да се направи, както и е игри съдържащи агресия и насилие.

    12:24 14.08.2026

  • 21 Васил

    7 0 Отговор
    И да го спрат полза няма ако децата не ходят на училище и не учат!

    12:24 14.08.2026

  • 22 По-добре

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "подкрепям":

    да забранят Европерверзия..

    12:25 14.08.2026

  • 23 за внимание

    1 0 Отговор
    които оптимизират единствено за ??????????????вниманието и времето, прекарани пред екрана", категорични са от екипа на Тодор Тодоров.

    12:25 14.08.2026

  • 24 Сила

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Тъй,тъй":

    Да ....тука сме от турско още , по голяма част от родата !!!
    Няма проблем и датата 9 септември 1944 година , но след 1989 реално започна истинския ужас и кошмар .....!!!

    Коментиран от #33

    12:27 14.08.2026

  • 25 Исторически парк

    10 1 Отговор
    Ами инстаграм кога

    12:28 14.08.2026

  • 26 дърт кумунис

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "TikTok им пречил на психарите":

    крад крад крад окрадох всичко!

    12:28 14.08.2026

  • 27 Маринов

    12 4 Отговор
    Я си пуснете телевизия VIVACOM, почти бивша Булсатком. Половината филмови канали са криминални по всяко време.
    Ако ще забраняват, да ограничат платформи и т.н. В тикток има и много познавателни и образователни снимки и най вече клипове. Защо ще ограничават и тях, за цялата аудитория тук? А тази дейност не е ли насочена за отправяне на децата в други направления или платформи, за което вносителите са заинтересовани?

    Коментиран от #60

    12:29 14.08.2026

  • 28 Програмист

    15 2 Отговор
    ДА ЗАБРАНЯТ И ФЕЙСБУК!

    Коментиран от #29, #42

    12:30 14.08.2026

  • 29 мунчо

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Програмист":

    обеща да забранява кражбите да ги спира КОГА???

    12:31 14.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Учител

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "TikTok им пречил на психарите":

    Заради изпържените ви мозъци

    12:33 14.08.2026

  • 32 Госあ

    9 1 Отговор
    И защо пълна забрана само тик ток??? А? А останалите мрежи? Мирише ми на петроханци

    12:33 14.08.2026

  • 33 Георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Сила":

    Нали искахте демокрация? Ако не беше столица, щеше да си остане едно голямо градче с джамията най представителна в центъра. Като сте там целия род, какво сте направили? Политически кариери, бизнес успехи?

    Коментиран от #40

    12:34 14.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Велев

    5 3 Отговор
    Подкрепям!

    12:37 14.08.2026

  • 36 Факт

    5 1 Отговор
    То и психолозите са сив за забрана...

    12:41 14.08.2026

  • 37 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    12:44 14.08.2026

  • 38 ОФФФ

    4 4 Отговор
    Да забранят и прогресивните идиоти,като скакалци започнаха да опскват България!

    12:45 14.08.2026

  • 39 Аеееее

    2 5 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта.И без това мунчо ви замрази пенсиите.

    12:45 14.08.2026

  • 40 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Георгиев":

    "Какво сте направили ...кариери , политика. ..."
    ТИПИЧНО ПРОВИНЦИАЛНО МИСЛЕНЕ , КОМПЛЕКСИ И БОЛНИ АМБИЦИИ !!!
    ми живеем си , работим , забавляваме се , отглеждаме си децата , не се смесваме с вас , нямаме допирни точки и гледаме да не ви забелязваме ....това сме "направили " !!!!

    12:46 14.08.2026

  • 41 змерт

    0 1 Отговор
    за комунизъма!!!

    12:47 14.08.2026

  • 42 Направо Интернет !

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Програмист":

    Какво Си Играят !

    За Всички !

    12:47 14.08.2026

  • 43 Да уточним

    5 1 Отговор
    Именно тия казаха, че ТВУ-тата били тоталитарни, а с проблемните деца трябвало да говорят психолози. И каква я свършихте с говоренето? Ако ще забраняваме нещо то трябва да са психолозите.
    П.П. Оказа се, че освен по професори сме на първо място в света и по психолози на глава от населението.

    12:47 14.08.2026

  • 44 Мюмюн

    8 1 Отговор
    да заменим тик-ток в къши с лопати на полето. новия соц лозунг. нищо ново под слънцето

    12:49 14.08.2026

  • 45 Явно единствения Начин Е !

    7 0 Отговор
    Постоянен скрининг !

    И сваляне на публикации от подобен род !

    12:49 14.08.2026

  • 46 Мюмюн

    7 3 Отговор
    я забранете интернета. за всички. че по-лесно се упрвлява добитъка така

    12:49 14.08.2026

  • 47 Мюмюн

    3 3 Отговор
    забранете на който се е провинил. заради 3 маймунине наказвайте стадото, моля! моето маймунче си ползва социалните мрежи както трябва!

    12:53 14.08.2026

  • 48 Мемо

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    А ти кое поколение софиянец си? Вчера вземе софийско жителство и веднага започне "селяните ни пречат"

    Коментиран от #57

    12:54 14.08.2026

  • 49 А ИМА ЛИ ПЕТИЦИЯ

    5 1 Отговор
    За забрана на фейсбук да се включа.

    Коментиран от #51

    12:55 14.08.2026

  • 50 60 годишен

    5 0 Отговор
    Да ви имам демокрацията. Преди в уж ограниченото време, имахме повече свободи.

    12:55 14.08.2026

  • 51 Кирчу

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "А ИМА ЛИ ПЕТИЦИЯ":

    На непослушните като теб ще им спират тока

    12:56 14.08.2026

  • 52 Предложение

    8 1 Отговор
    На всички психолози, психиатри и психопатки да им се забрани да ходят по телевизиите.

    12:56 14.08.2026

  • 53 Аааааа

    2 0 Отговор
    За! Бих добавил и Фейсбук за лица под 18г в тази връзка, но ще чакам следващата петиция.

    13:14 14.08.2026

  • 54 Поредната безполезна идея

    4 0 Отговор
    И какво като продажбата на алкохол и цигари е забранена за деца? И какво като е забранено да има търговски обекти, предлагащи алкохол и цигари, в близост до училища? И какво като наркотиците са забранени? Кой контролира и санкционира нарушаващите забраната?
    Великият психолог, съавтор на версията "ритуално самоубийство, сектанти и педофили", не знае ли, че забраната действа на пуберите като стръв, а нарушителите се героизират?
    Просто не отглеждаме децата си в аквариум с чиста вода, околната обществена среда е силно заблатена и наситена с отровата на омразата и егоизма.
    С поредната куха забрана няма да я почистим.
    Трябват си изриване на тинята, силна дезинфекция и постоянство в поддържането на чистотата. Тази мръсна работа ще свърши само войната.

    13:24 14.08.2026

  • 55 Псиоп

    2 0 Отговор
    Сценарият на всяка психическа епидемия се състои от следните три елемента: 1) Разпространяване на страх и паника към предполагаема заплаха за националната сигурност или общественото здраве; 2)Представяне на безмислено решение, чието прилагане се представя като свещена мисия; 3)Опонентите се анатемосват, като вещици и дезинформатори. Свещените мисии се провалят и задълбочават проблема за да продължи повече, като намаляването на емисиите на СО2 и ваксинирането на цялото човечество с Ковид мРНК

    13:30 14.08.2026

  • 56 хахаха

    3 0 Отговор
    Знаех си аз, че проблема на българите е Тик Ток:) Я направо забранете ползването на ток, така няма да можем да си зареждаме телефоните:)

    13:31 14.08.2026

  • 57 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мемо":

    Смятай ....от 1879 (официално ) до сега , кое поколение се пада ?!

    13:53 14.08.2026

  • 58 Влез

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    В тикток за китайци и ще видиш разликите.

    14:00 14.08.2026

  • 59 Напиши в гугъл

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "подкрепям":

    peticia. Там ще я намериш

    14:01 14.08.2026

  • 60 Първият

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Маринов":

    Криминален филм, който съм гледал беше октопод, бях на седем, като даваха първият сезон. Любим жанр ми е цял живот, и не съм станал престъпник.

    14:04 14.08.2026

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