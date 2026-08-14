Руснак бе осъден на 23 години затвор за шпионаж в полза на Полша

Московският градски съд осъди руски гражданин на 23 години затвор, след като го призна за виновен в шпионаж в полза на полските специални служби, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Руският гражданин Георгий Пирогов е събирал информация за нови оръжейни и ракетни системи, използвани от Русия във войната в Украйна. Това съобщи Центърът за връзки с обществеността на руската Федерална служба за сигурност (ФСС).
„Влезе в сила присъдата на Московския градски съд срещу руския гражданин Георгий Владимирович Пирогов, роден през 1989 г., за когото е установено, че е сътрудничил на полските специални служби. С решение на съда той е осъден на 23 години лишаване от свобода при строг режим, глоба от 800 000 рубли и ограничаване на свободата за срок от две години“, се казва в изявлението.
„В резултат на оперативно-издирвателни мероприятия и следствени действия на органите за сигурност е установено, че след началото на специалната военна операция руският гражданин е напуснал страната и през април 2022 г., намирайки се в Полша, по собствена инициатива е установил контакт с представител на Службата за военно разузнаване към Министерството на националната отбрана на Полша. От него е получил задача да събира и предава секретна информация за нови оръжия, използвани от Въоръжените сили на Русия във войната в Украйна“.
По данни на ФСС Пирогов е използвал контактите си сред служители на руската отбранителна промишленост, за да снабдява за полските специални служби със секретна информация за производството и използването на ракетни системи. Той е събирал и лични данни на хора, които са имали достъп до секретна държавна информация, с цел да бъдат привлечени към дейности срещу сигурността на Русия.
„Освен това е установено, че извършителят е превеждал криптовалута за нуждите на Въоръжените сили на Украйна, закупувал екипировка за въоръжени формирования и организирал доставката ѝ от Полша за Украйна“, се посочва още в информацията на ФСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хххххххххххххх
Коментиран от #3, #12, #20
12:22 14.08.2026
2 Националното предателство
Коментиран от #6
12:26 14.08.2026
3 Хахахаха
До коментар #1 от "Хххххххххххххх":Така трябва и със шпионите за раша в България - копейките! По същия начин.
12:28 14.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Царския офицер
Коментиран от #25
12:29 14.08.2026
6 Хахахаха
До коментар #2 от "Националното предателство":Сериозно? А вие копейките не сте ли национални предатели, да подкрепяте държава която ни е обявила за враг? Вие не се ли смятате за предатели? Безродници?
Коментиран от #11, #15
12:29 14.08.2026
7 Аеееее
Коментиран от #10, #21
12:30 14.08.2026
8 Хасковски каунь
Коментиран от #9, #24
12:33 14.08.2026
9 Хахахаха
До коментар #8 от "Хасковски каунь":Русия не е тупин и неговата организирана престъпна група, както и тупин не е русия.
12:34 14.08.2026
10 Аеееее
До коментар #7 от "Аеееее":На фронта сме идваме чакай на Дунав
12:35 14.08.2026
11 Така е
До коментар #6 от "Хахахаха":Тъ пейките сте национални предатели. Тролите, лъжете, крадете и спонсорирани от партиите на мафията ПП, ДБ, ГЕРБ, подлоги на Козяк, в полза на унищожаването на България.
12:36 14.08.2026
12 Боруна Лом
До коментар #1 от "Хххххххххххххх":А НАШИТЕ ИЗМЕННИЦИ, КОИТО РАБОТЯТ В ПОЛЗА НА УКРИЯ, КАКВО ЩЕ ГИ ПРАВИМЕ?
Коментиран от #16, #17
12:37 14.08.2026
13 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
12:39 14.08.2026
14 ФилоСоффа
12:39 14.08.2026
15 Боруна Лом
До коментар #6 от "Хахахаха":ДЪХАЙ ,ВЯТЪРА
12:39 14.08.2026
16 Кво да ги праим
До коментар #12 от "Боруна Лом":На Бик ще ги караме който издържи пак
12:40 14.08.2026
17 стоян георгиев
До коментар #12 от "Боруна Лом":Набързо по един в задтилъка ,после нека се жалват ако физически могат .
12:40 14.08.2026
18 Какво заслужава щом е
12:41 14.08.2026
19 Малко е
12:42 14.08.2026
20 Механик
До коментар #1 от "Хххххххххххххх":Ти бади рахат! Ония в Черния Делфин ще му разкажат играта. Ще прокълне денят в който се е родил.
Дъртите пандизчии много обичат такива като тоя. Направо не ми се мисли какво го чака, ама знам, че Ада е като спа-център спрямо това да си предател и да попаднеш в руски затвор.
12:45 14.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българин
12:47 14.08.2026
23 Укра тролюгата
12:47 14.08.2026
24 Хахахаха
До коментар #8 от "Хасковски каунь":Копейка, вие обичате раша, обаче не обичате руснаците които не подкрепят тупин? Значи, вие не сте русофили, а тупинисти. За раша ще е много по-добре без тупин.
Коментиран от #26
12:48 14.08.2026
25 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #5 от "Царския офицер":Помниш ли филма Кацнал на Едно Дърво ,когато ти висеше на дървото и осите и гаргите си те хапваха изтръпнал малко по малко ....?
12:50 14.08.2026
26 Супер тъ пейка
До коментар #24 от "Хахахаха":Нормално е българите да обичаме Русия, нормално е и достойните хора да се отвращават от падението на запада да изкара цигани безродни да крадат и лъжат срещу Русия. Всеки тъ пейка има избор. Безродника, глупака и пропадняка избора му е да е парцал.
Коментиран от #28, #29
12:55 14.08.2026
27 Небинарен модерен ляв
13:04 14.08.2026
28 Хахахаха
До коментар #26 от "Супер тъ пейка":Кое е нормално бе копейка? Нормално ли е да подкрепяте власт, която прави само войни, и в момента избива братски народ, славянски в съседна Украйна? Кое подкрепяте? Защото руснаците в раша, не подкрепят войната на тупин! А вие кое подкрепяте, руснаците или тупин?
Коментиран от #30, #31, #32, #36, #46, #51, #52, #55
13:04 14.08.2026
29 Хахахаха
До коментар #26 от "Супер тъ пейка":А и все пак е ясно, че подкрепяте, нали за това в България руския неонацизъм се развива с пълна сила!
Коментиран от #33, #38, #45, #47, #50, #53, #54
13:08 14.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #28 от "Хахахаха":А КРЕАВАРИТЕ КОИТО ЗАГУБИХА 48 ВОИНИ СЛЕД 1945 Г КАКВО ПРАВЯТ а??? И АТОМНИ БОМБИ МЯТАТ НАД ЯПОНИЯ ...
13:11 14.08.2026
32 АнтроПолог
До коментар #28 от "Хахахаха":Кой наричаш славянски народ ,мелезите между тюркохазари и славяните престъпници които са живели обикновено в Покрайнината ?Точно заради тях германците са включили в в употреба думата Унтерменшн през ВСВ !
Коментиран от #34, #39, #40, #42, #44
13:13 14.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хахахаха
До коментар #32 от "АнтроПолог":Мдааа, руския неонацизъм се развива в България с пълна сила! Не виждам разлика между вас и немците, които са подкрепяли хитлер. Същите неонацисти сте.
Коментиран от #37, #41
13:20 14.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 АнтроПолог
До коментар #34 от "Хахахаха":Какво лично имаш против чичо Ади ,австрийският художник с малкото мустаче ?
Коментиран от #43
13:22 14.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ха ха ха ха
До коментар #32 от "АнтроПолог":Славянски народ няма.... сега не ми казвай че Калантарян (Лавров)е славянин, или па Шойгу с дръпнатите очи. Руснаците са сите мелези и 2/3 чалмосани вече - не случайно ка Путинката се има само с чалми и строи джамии като гламав, че е пред вратите на Кремъл даже режеше лентички.
Славяни с дръпнати очи.. .да бе...
13:25 14.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Пенчо бре чети !
До коментар #32 от "АнтроПолог":„До XV век руси, украинци, поляци, чехи не са наричали себе си „славяни“. До Средновековието като славянски език е дефиниран езикът на българите, а не езика на руси, поляци, словаци, словени и т.н. През IX и X век българите разпространяват своята писменост сред тези народи. От българските книги тези народи прихващат старобългарския език като свой. Но след завладяването на България от османците, тези народи не биха искали да се знае, че пишат и четат на езика на един поробен народ. Поради това преименуват старобългарския език на „ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ“
През IX и X. век, когато Преславската и Охридска книжовни школи разпространяват български книги из Европа, тогава славяни не е имало!
Няма писмен документ от VII до XII век, който да говори за славяни. !!!!!!!!!!
13:28 14.08.2026
43 Хахахаха
До коментар #37 от "АнтроПолог":Ами не, аз имам против нациста тупин и неговите подкрепящи, неонацистчета.
13:28 14.08.2026
44 Пенчо бре чети !
До коментар #32 от "АнтроПолог":За славяни започва да се говори в XVII век от Петър I и особено Екатерина Велика. Тя не може да понесе мисълта, че някой друг е дал писменост на руснаците и прегръща идеята на беенедиктинския монах с далматински /хърватски/ произход Мавро Орбини да се нарекат „славяни“ всички народи с близки езици. Това на практика са всички общности, получили четмо и писмо от българските книжовни школи. Така се изместват и подменят българските заслуги за просветата на това огромно море от близки народи. Но тогава не е имало българска държава и нямало как българите да защитят истината.“
13:31 14.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хахахаха
До коментар #46 от "Нормално е тъ пейка":Само тупинист може да подкрепя унищожението на раша! Нормално.
Коментиран от #49
13:39 14.08.2026
49 Само тъ пейка
До коментар #48 от "Хахахаха":може да удари дъното да троли срещу Русия, обслужвайки унищожението на Европа! Но тъ пейката мрази себе си, та какво да остава за род и родина.
13:41 14.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Така е тъ пейка
До коментар #29 от "Хахахаха":Да ти кажа, че троленето е за глупак, казвал съм хиляди пъти и глупака само се дразни, но продължава да е глупак. Има по достойни занимания тъ пейка, от това да си парцал в един форуми и да отвращаваш хората от циганският коптор в който се превърна запада като показваш дъното му да опре до лъжи и кражби срещу Русия. Всеки има избор тъ пейка. Избора на глупака е цял живот да е глупак.
14:03 14.08.2026
55 Нормално е тъ пейка
До коментар #28 от "Хахахаха":да се отвращаваш от глупак бълващ денонощно лъжи и да се чудиш що за глупак става на плюнка. Нормално е да не обслужваш лъжите на запада, които унищожават Европа. Но това е нормално за хората с достойнство тъ пейка. За безродника без достойнство е нормално да е глупак, продаден като муш мул, лъжещ и крадящ като циганин и обслужващ унищожението на Украйна и Европа! Така е тъ пейка! Не се очаква от тъ пейка да разбере, но е полезно да и се показва дъното и.
14:03 14.08.2026