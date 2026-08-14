Руснак бе осъден на 23 години затвор за шпионаж в полза на Полша

Московският градски съд осъди руски гражданин на 23 години затвор, след като го призна за виновен в шпионаж в полза на полските специални служби, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Руският гражданин Георгий Пирогов е събирал информация за нови оръжейни и ракетни системи, използвани от Русия във войната в Украйна. Това съобщи Центърът за връзки с обществеността на руската Федерална служба за сигурност (ФСС).

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„Влезе в сила присъдата на Московския градски съд срещу руския гражданин Георгий Владимирович Пирогов, роден през 1989 г., за когото е установено, че е сътрудничил на полските специални служби. С решение на съда той е осъден на 23 години лишаване от свобода при строг режим, глоба от 800 000 рубли и ограничаване на свободата за срок от две години“, се казва в изявлението.

„В резултат на оперативно-издирвателни мероприятия и следствени действия на органите за сигурност е установено, че след началото на специалната военна операция руският гражданин е напуснал страната и през април 2022 г., намирайки се в Полша, по собствена инициатива е установил контакт с представител на Службата за военно разузнаване към Министерството на националната отбрана на Полша. От него е получил задача да събира и предава секретна информация за нови оръжия, използвани от Въоръжените сили на Русия във войната в Украйна“.

По данни на ФСС Пирогов е използвал контактите си сред служители на руската отбранителна промишленост, за да снабдява за полските специални служби със секретна информация за производството и използването на ракетни системи. Той е събирал и лични данни на хора, които са имали достъп до секретна държавна информация, с цел да бъдат привлечени към дейности срещу сигурността на Русия.

„Освен това е установено, че извършителят е превеждал криптовалута за нуждите на Въоръжените сили на Украйна, закупувал екипировка за въоръжени формирования и организирал доставката ѝ от Полша за Украйна“, се посочва още в информацията на ФСС.