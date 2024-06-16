05.00 UFC, Перес срещу Тайра МАХ Спорт 2
08.30 Суперкарс, второ състезание в Дарвин МАХ Спорт 1
09.00 Волейбол, Сърбия – Италия МАХ Спорт 2
11.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 2
11.45 Маунтинбайк: Световна купа във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 2
12.00 Волейбол, Турция – Бразилия МАХ Спорт 2
13.00 Тенис, турнир в Херцогенбош (финал) МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Щутгарт (финал) МАХ Спорт 1
14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, пети етап, мъже Евроспорт 2
15.30 Волейбол, Китай – Полша МАХ Спорт 2
16.00 Полша – Нидерландия БНТ 1, БНТ 3
16.00 Колоездене: Обиколка на Белгия, пети етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Словения – Дания Диема спорт 3
19.30 Баскетбол, „Реал“ - „Мурсия“ Диема спорт
22.00 Сърбия – Англия БНТ 1, БНТ 3
02.00 Наскар, състезание в Айова МАХ Спорт 1
16 Юни, 2024 07:58 413 0
Спортът по ТВ в неделя (16 юни)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 UFC, Перес срещу Тайра МАХ Спорт 2
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