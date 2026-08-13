Как Украйна смята да замести американските "Пейтриът"

Русия все по-често разчита на балистични ракети за своите атаки срещу Украйна. Именно срещу тези оръжия украинската армия разчита особено много на подкрепа от съюзниците си. Но решаващите за това прехващащи ракети "Пейтриът”, произведени в САЩ, често са били в недостиг по време на войната.

Колко спешно се нуждае Украйна от нови ракети "Пейтриът"?

А нуждата от тях е огромна за Киев. Докато Украйна е изградила добре функционираща отбранителна мрежа срещу дроновете, въоръжените сили достигат границите на възможностите си при отбраната срещу балистичните ракети "Искандер-М”. "Пейтриът” и прехващащите ракети PAC-3 са сред малкото системи, които могат да предпазят Украйна от тези нападения.

Киев успява да отблъсне все по-малко атаки с балистични ракети. Президентът Володимир Зеленски обясни, че практически вече не са останали ракети за осемте батареи "Пейтриът”, разположени в Украйна.

Като алтернатива на системата "Пейтриът” може да се използва и френско-италианската система SAMP/T. Украйна обаче разполага само с няколко такива, а необходимите за нея прехващащи ракети - "Астер-30” също са в ограничено количество. Освен това по-мощното ново поколение SAMP/T NG ще пристига в Украйна постепенно. Поради това тази система не представлява краткосрочно европейско решение за заместване на "Пейтриът”.

В същото време доставките на "Пейтриът” намаляват. Според Зеленски през тази година Украйна е получила само около една трета от броя на противовъздушните ракети, които са изпратени през 2025 г. Войната в Близкия изток допълнително е изострила световния недостиг. За разлика от началото на войната в Украйна, днес проблемът се състои по-малко в недостига на пусковите установки, колкото в този на боеприпасите за тях.

Какъв е капацитетът на Русия

Въпреки че няма точни публични данни за руските военни способности, се предполага, че Русия увеличава производството си. Така например Москва значително е увеличила производството на балистични и аеробалистични ракети от типовете "Искандер-М” и "Кинжал”. Актуалните оценки сочат, че само от типа "Искандер-М” се произвеждат около 60 до 65 ракети месечно, което означава над 700 годишно. Според доклади към това се прибавят и доставки от Северна Корея. Според данни на Украйна от края на 2023 г. насам Пхенян е доставил на Русия около 150 балистични ракети. Освен това новоразположената в Русия севернокорейска ракетна част би могла да бъде оборудвана с до 120 допълнителни ракети.

Производителят на ракетите за "Пейтриът” -американският завод на "Локхийд Мартин” - е доставил едва 620 прехващащи ракети за целия свят през 2025 г. Компанията планира да разшири капацитета си до 2000 бройки, но това ще стане в рамките на седемгодишна програма.

Позволили ли са САЩ на Украйна да произвежда сама муниции за "Пейтриът"

Специализираният портал Army Recognition изчислява, че от началото на войната на Украйна са доставяни средно едва около 133 ракети за "Пейтриът” годишно. Предвид интензивността на руските ракетни атаки това е малко. Ето защо Киев иска да обезпечи друг вариант: собственото производство.

След срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли украинското правителство първоначално представи въпроса като до голяма степен решен. Президентът Зеленски каза, че Доналд Тръмп е потвърдил, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети "Пейтриът”. След среща на държавните лидери във Вашингтон бе обявено, че са обсъдили "прилагането” на това решение. Три дни по-късно обаче Тръмп предизвика объркване и каза, че САЩ не са одобрили такова решение и че трябва да се подходи с внимание, когато се прехвърля такава технология. Така че разговорите сега продължават. Обсъжда се и вариантът компонентите да се произвеждат в Украйна, но сглобяването да става в Германия.

Колко бързо може Украйна да започне да произвежда собствени ракети за "Пейтриът”

Коментира се и възможност Украйна да произвежда по-евтина версия на ракетите сама. Това обаче не може да стане достатъчно бързо, за да се решат належащите проблеми. Според украинската посланичка във Вашингтон - Олха Стефанишина, времевата рамка за това би била между една и пет години. Докато това се задейства, Украйна търси начини да си набави ракетите от другаде. Например от други държави, които ги купуват от "Локхийд Мартин”, да ги прехвърлят на Украйна и да получат в замяна доставените на Киев на по-късен етап.

Украйна вече се опитва да създаде и европейско-украински проект за противоракетна отбрана. Програмата се изпълнява под наименованието "Фрейя”. В сърцевината на системата ще бъде противоракетният пусков механизъм FP7.X на украинския производител Fire Point. Според информация от шефката на Fire Point Ирина Терех, системата му се основава на съветските противовъздушни модели С-300 и С-400. Днешната ракета обаче има само около 20% общи черти с тях. Фирмата съобщава, че над 12 европейски отбранителни компании участват в проекта на този етап. Целта е да произведат ракета прехващач на стойност под един милион евро - по-евтина от ракетите за "Пейтриът”, които струват около 5 милиона щатски долара.

Тази система обаче също няма да е готова скоро. Украйна се надява да има прототип в началото на 2027 г., ако всичко върви по план. "Балистичната противоракетна отбрана е върхът в областта на противовъздушната отбрана и разработването ѝ е изключително сложно”, предупреждава експертът по ракети Фабиан Хинц от Международния институт за стратегически изследвания.

Автор: Андреас Нол