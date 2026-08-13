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Как Украйна смята да замести американските "Пейтриът"
  Тема: Украйна

Как Украйна смята да замести американските "Пейтриът"

13 Август, 2026 13:05 1 959 58

  • украйна-
  • пейтриът-
  • сащ-
  • русия-
  • ракети-
  • искандер

Украйна има огромна нужда от ракети "Пейтриът", за да се защити от руските атаки с балистично оръжие. Недостигът на тези ракети изправя Киев пред сложния въпрос как да замести американското производство

Как Украйна смята да замести американските "Пейтриът" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия все по-често разчита на балистични ракети за своите атаки срещу Украйна. Именно срещу тези оръжия украинската армия разчита особено много на подкрепа от съюзниците си. Но решаващите за това прехващащи ракети "Пейтриът”, произведени в САЩ, често са били в недостиг по време на войната.

Колко спешно се нуждае Украйна от нови ракети "Пейтриът"?

А нуждата от тях е огромна за Киев. Докато Украйна е изградила добре функционираща отбранителна мрежа срещу дроновете, въоръжените сили достигат границите на възможностите си при отбраната срещу балистичните ракети "Искандер-М”. "Пейтриът” и прехващащите ракети PAC-3 са сред малкото системи, които могат да предпазят Украйна от тези нападения.

Киев успява да отблъсне все по-малко атаки с балистични ракети. Президентът Володимир Зеленски обясни, че практически вече не са останали ракети за осемте батареи "Пейтриът”, разположени в Украйна.

Като алтернатива на системата "Пейтриът” може да се използва и френско-италианската система SAMP/T. Украйна обаче разполага само с няколко такива, а необходимите за нея прехващащи ракети - "Астер-30” също са в ограничено количество. Освен това по-мощното ново поколение SAMP/T NG ще пристига в Украйна постепенно. Поради това тази система не представлява краткосрочно европейско решение за заместване на "Пейтриът”.

В същото време доставките на "Пейтриът” намаляват. Според Зеленски през тази година Украйна е получила само около една трета от броя на противовъздушните ракети, които са изпратени през 2025 г. Войната в Близкия изток допълнително е изострила световния недостиг. За разлика от началото на войната в Украйна, днес проблемът се състои по-малко в недостига на пусковите установки, колкото в този на боеприпасите за тях.

Какъв е капацитетът на Русия

Въпреки че няма точни публични данни за руските военни способности, се предполага, че Русия увеличава производството си. Така например Москва значително е увеличила производството на балистични и аеробалистични ракети от типовете "Искандер-М” и "Кинжал”. Актуалните оценки сочат, че само от типа "Искандер-М” се произвеждат около 60 до 65 ракети месечно, което означава над 700 годишно. Според доклади към това се прибавят и доставки от Северна Корея. Според данни на Украйна от края на 2023 г. насам Пхенян е доставил на Русия около 150 балистични ракети. Освен това новоразположената в Русия севернокорейска ракетна част би могла да бъде оборудвана с до 120 допълнителни ракети.

Производителят на ракетите за "Пейтриът” -американският завод на "Локхийд Мартин” - е доставил едва 620 прехващащи ракети за целия свят през 2025 г. Компанията планира да разшири капацитета си до 2000 бройки, но това ще стане в рамките на седемгодишна програма.

Позволили ли са САЩ на Украйна да произвежда сама муниции за "Пейтриът"

Специализираният портал Army Recognition изчислява, че от началото на войната на Украйна са доставяни средно едва около 133 ракети за "Пейтриът” годишно. Предвид интензивността на руските ракетни атаки това е малко. Ето защо Киев иска да обезпечи друг вариант: собственото производство.

След срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли украинското правителство първоначално представи въпроса като до голяма степен решен. Президентът Зеленски каза, че Доналд Тръмп е потвърдил, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети "Пейтриът”. След среща на държавните лидери във Вашингтон бе обявено, че са обсъдили "прилагането” на това решение. Три дни по-късно обаче Тръмп предизвика объркване и каза, че САЩ не са одобрили такова решение и че трябва да се подходи с внимание, когато се прехвърля такава технология. Така че разговорите сега продължават. Обсъжда се и вариантът компонентите да се произвеждат в Украйна, но сглобяването да става в Германия.

Колко бързо може Украйна да започне да произвежда собствени ракети за "Пейтриът”

Коментира се и възможност Украйна да произвежда по-евтина версия на ракетите сама. Това обаче не може да стане достатъчно бързо, за да се решат належащите проблеми. Според украинската посланичка във Вашингтон - Олха Стефанишина, времевата рамка за това би била между една и пет години. Докато това се задейства, Украйна търси начини да си набави ракетите от другаде. Например от други държави, които ги купуват от "Локхийд Мартин”, да ги прехвърлят на Украйна и да получат в замяна доставените на Киев на по-късен етап.

Украйна вече се опитва да създаде и европейско-украински проект за противоракетна отбрана. Програмата се изпълнява под наименованието "Фрейя”. В сърцевината на системата ще бъде противоракетният пусков механизъм FP7.X на украинския производител Fire Point. Според информация от шефката на Fire Point Ирина Терех, системата му се основава на съветските противовъздушни модели С-300 и С-400. Днешната ракета обаче има само около 20% общи черти с тях. Фирмата съобщава, че над 12 европейски отбранителни компании участват в проекта на този етап. Целта е да произведат ракета прехващач на стойност под един милион евро - по-евтина от ракетите за "Пейтриът”, които струват около 5 милиона щатски долара.

Тази система обаче също няма да е готова скоро. Украйна се надява да има прототип в началото на 2027 г., ако всичко върви по план. "Балистичната противоракетна отбрана е върхът в областта на противовъздушната отбрана и разработването ѝ е изключително сложно”, предупреждава експертът по ракети Фабиан Хинц от Международния институт за стратегически изследвания.

Автор: Андреас Нол


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Трол

    26 2 Отговор
    Нали свалиха руски самолет с буркан лютеница? Трябва да въведат това оръжие в по-широка употреба.

    13:09 13.08.2026

  • 5 КИБОРГ

    11 1 Отговор
    Тази платформа е учудващо голяма и търпяна..Ако искаш да си факт бъди а не се опитвай..!

    13:10 13.08.2026

  • 6 Ще ги замести

    22 2 Отговор
    Като хвърли белите гащи

    Коментиран от #48

    13:10 13.08.2026

  • 7 кОВАЧА

    20 3 Отговор
    Е,как ще ги замести?Ами с радуилски боб.Миналата седмица ви го казах.7 к.с.Пръдва 3елника и му остава само ластика на анцуга на кръста.

    Коментиран от #13

    13:10 13.08.2026

  • 8 така е

    3 37 Отговор
    До 10 години Украйна ще е основния доставчик на модерни ПВО системи, значително измествайки САЩ.

    Коментиран от #11, #14, #16, #30

    13:12 13.08.2026

  • 9 име

    25 3 Отговор
    В момента ги замества напълно успешно с помощтта на всякакво недвижимо имущество, като ТЕЦове, складове пристанища, блокове, ресторанти... Много по-голям процент на прихващане имат сравнение с пейтриъта, да продължават в същия дух.

    13:13 13.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 1 Отговор
    🤔🤔🤔🤔
    Вчера У...йна НЕ МОЖА да свали НИТО една ракета- "0 свалени"❗
    Днес У...йна СПИРА да публикува данни за броя свалени руски ракети❗
    🤔🤔🤔🤔
    С нещо за броя на Не свалените 🤔

    Коментиран от #15

    13:14 13.08.2026

  • 11 име

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "така е":

    Пита година слушаме само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Няма нито едно реализирано ЩЕ, няма и причина да вярваме че ЩЕ има.

    13:15 13.08.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 1 Отговор
    Голяма реклама голямо чудо Точно този модел на производство и планиране е продънен За една година шестотин ракети Все едно хлебозавод да прави само шестотин хляба После говориме за ценности и банани

    13:15 13.08.2026

  • 13 Хахаха!🎺🥳😀

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "кОВАЧА":

    С вкиснато зеле и недоуврял боб ще ги замести! Насочват гъзярите към искандера и стрелят боб като шрапнел!

    13:15 13.08.2026

  • 14 До 1 година

    22 2 Отговор

    До коментар #8 от "така е":

    Украйна изчезва

    Коментиран от #43

    13:16 13.08.2026

  • 15 име

    20 1 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това е защото още при ударите от втори Юли руснаците са унищожили централното командване на противовъздушната отбрана на Бандеристан. Тогава за последен път бандерите са успели да свалят ракети. След ударите от втори Юли рязко спада точността на въздушната отбрана на бандерите и информацията, която подават за засечените руски ракети и дронове. До тогава обикновено бандерите подават по 30-40 сводки за положението на руските дронове и ракети по минути, от къде са навлезнали, къде са поразили цели или са били прихванати и свалени. След тази атака пускат по 4-5-6 такива сводки. В момента всичкото ПВО в Бандеристан действа като самостоятелни единици. Ще са им нужни бая време да изградят нов център и обучат нови бандери, а такива се набират все по-трудно от улиците. Междувременно, без централно командване не е ясно колко от бандераските ПВО установки и радари ще оцелеят.

    Инфото е от белоруския канал military summary channel

    13:18 13.08.2026

  • 16 Хахаха!🎺🥳😀

    21 2 Отговор

    До коментар #8 от "така е":

    Кой ще работи след 10 години в Украйна? До тогава населението ще е избягало и изтребено. Освен Русия да произвежда и изнася патриоти.

    13:19 13.08.2026

  • 17 Йонко Тъпомерски Дизел юнак

    2 18 Отговор
    Преди малко покрай една пейка в Севастопол минаваше горд предател на украинския народ - бивш командир на подводницата "Запорожие", който премина през 2014 година на служба в кочината.
    На пейката имаше нещо, което като видя кой идва, взе че гръмна и изпрати при Кобзон предателят Роберт Мансурович Шагеев.!

    13:20 13.08.2026

  • 18 Папата

    12 3 Отговор
    С бели чаршафи. Кеф им да ги развяват, кеф им да се повиват.

    13:21 13.08.2026

  • 19 защо

    11 1 Отговор
    Андреас,
    Ако беше слушал балканска музика, щеше да знаеш!
    "Шефът им рече хайде де
    Пари нема действайте"

    13:22 13.08.2026

  • 20 Пешо Чепа

    2 21 Отговор
    Украинците вчера изненадаха блатарите неприятно, за пореден път. Мащабът на пораженията в Новоросийск, направи за смях руската ПВО/ПРО и цялата "тридневна СВО". Ще намерят начин да се справят и с балистичните ракети. Рисунката, ще се гътне, като СССР.

    Коментиран от #28

    13:23 13.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Kaлпазанин

    16 2 Отговор
    Имах навремето колльо украйна ,ама на алуминиевия етикет пишеше ,сделано в СССР ,некой ден сигурно пак ще има такива колелета ,с надпис сделано в Роосия

    Коментиран от #47

    13:27 13.08.2026

  • 24 И Киев е Руски

    11 1 Отговор
    шА им дадем нишите КеНЕФ ки

    13:27 13.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ХаХа

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Готов за бой":

    Ти ли бе безказармен репедас?
    Ликвидиран си на втората минута.

    Коментиран от #31

    13:27 13.08.2026

  • 27 Пала Марко

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Готов за бой":

    Големи Пала Маррки обичаш ли?

    13:28 13.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Къде

    12 1 Отговор
    Клоуна в кой луксозен хотел беше на инспекция и преспа тази нощ в охолство ...

    13:28 13.08.2026

  • 30 Хи хи

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "така е":

    САЩ няма да допуснат урките да ги изместят, затова е напълно възможно да повторят както пуснаха ЯО над Япония.

    Коментиран от #35

    13:29 13.08.2026

  • 31 Готов за бой

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    Прави ми Любов , a не Война !

    Коментиран от #40

    13:29 13.08.2026

  • 32 3.14К

    15 1 Отговор
    От както наркомана свърши ракетите Пейтриът, рязко спаднаха смъртните случаи сред мирното население на бандеровския режим.

    13:30 13.08.2026

  • 33 асенчо

    6 1 Отговор
    С преправени сС-300 не е същаото, но щом е до "последния украинец"...

    13:30 13.08.2026

  • 34 Докато

    8 0 Отговор
    чекат лайсенз от ианките могат масово да произвеждат резервни части за фламинго, чоФки например, от рециклирана пластмаса само розова боя им трябва, ама есъто имат от тоа артикул в изобилие.
    бай дъ уей
    Според Military Watch Magazine вероятността за прихващане на ИскандерМ
    от пейтриотът е 6%

    13:31 13.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    9 0 Отговор
    Украйна да продължава да атакува ирански кораби и да дава дронове на Израел. 🤑

    13:32 13.08.2026

  • 37 Знаещ

    2 13 Отговор
    Украйна ще има собствени балистични ракети през есента. Като почне да ги изстрелва срещу Русия при всяка тяхна ракета, рушляците ще си помислят дали ги използват. Това се нарича възпираща отбрана. Същото както се използват за въздържане ядрените оръжия.

    Коментиран от #39

    13:34 13.08.2026

  • 38 СемнятИмето

    8 0 Отговор
    Като сменят именто на някоя друга ракета, че то ние отбора на богатите сме спецове във фалшифициранет и промените на закони, за да са ни удобни в правилния момент да направим далаваре. Ние пък 36 години не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    13:35 13.08.2026

  • 39 Ще има през есента

    11 3 Отговор

    До коментар #37 от "Знаещ":

    Руско правителство в Киев

    Коментиран от #45

    13:35 13.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ееее па нема лабаво

    10 0 Отговор
    Има решение да се обади на Путин.... а най бързо става - вокзал Москва подпис на капитулацията и готово ще мирне света, народите ще заживеят в мир и сговор дълги години напред!!!

    13:40 13.08.2026

  • 42 Антирашист 2708

    2 15 Отговор
    Забелязвам че почти липсва определяне на Украйна като фашистка . Явно повечето хора са разбрали че фашизмът е в просия !

    Коментиран от #46

    13:42 13.08.2026

  • 43 Антирашист 2709

    2 12 Отговор

    До коментар #14 от "До 1 година":

    Безнадежни рашистки мечти !

    13:45 13.08.2026

  • 44 БоюЦиганина

    6 1 Отговор
    Ами освен колегата Зеленский да почва да лови корейските ракити и иранските дронове във въздуха, както аз ловя снежинките.

    13:46 13.08.2026

  • 45 Антирашист 2710

    2 8 Отговор

    До коментар #39 от "Ще има през есента":

    Що не пишете факти ,а ми пишете рашистки мечти !

    Коментиран от #52

    13:48 13.08.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #42 от "Антирашист 2708":

    А не забелязваш ли, че У...йна е само полигон❗
    Полигон на който НАТОпорчените държави си мерят "ракетите" с Русия❗

    Коментиран от #49, #55, #56

    13:54 13.08.2026

  • 47 Ха ха ха

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Kaлпазанин":

    В росия един гвоздей не могат да направят ще има да чакаш.

    13:58 13.08.2026

  • 48 Те сега ...

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ще ги замести":

    ...са бяло - кафяви . ..отразяват същността на укро - бандерската "идейна " основа.

    13:58 13.08.2026

  • 49 ТИР

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Какво да мерят с Русия като на колектива им свършиха пушкалата ,,,,

    Коментиран от #54

    14:00 13.08.2026

  • 50 Ха ха ха

    2 7 Отговор
    Оня смешник Путлер облякъл вече и униформа на ВМФ ама на Курилските острови. Да не вземе да долети нещо ако е по-близо. Няма такава издънка , от Киев за 3 дня сега се крием по Далечния Изток и посрещаме празника на ВМФ в задния двор с нарисувана подвосница. Жалък дребен милиционер.

    14:02 13.08.2026

  • 51 Констатация

    3 0 Отговор
    С прашки, бе!!! Ние например така я караме, може дори да им предадем опита си... -)))))))

    14:07 13.08.2026

  • 52 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Антирашист 2710":

    Лука ,смуу..чии Хуу....и ...Ща , под пари ще останеш .вВ панделата през соца като политически си я довел тази дейност до виртуозност .Защо си прахосваш таланта с тролене ?

    14:08 13.08.2026

  • 53 Движуха

    0 3 Отговор
    Федерацийката ще гори здраво. Да видим крепостните кога ще загреят че оня плешив милиционер ги води към гибел.

    15:12 13.08.2026

  • 54 Кадиров

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "ТИР":

    Като са им свършили кога ще правим парада в Киев?

    Коментиран от #58

    15:15 13.08.2026

  • 55 Антирашист 2708

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Украйна е суверенна държава член на ООН от 1945г с право на глас !

    15:16 13.08.2026

  • 56 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Забелязвам че полигона се разшири и вече е дълбоко в Рашистан.

    15:19 13.08.2026

  • 57 Северна Корея не е предоставяла

    2 0 Отговор
    балистични ракети на Русия. Това са украински лъжи.
    Разбира се Северна Корея може да помоли Русия да им тества някоя нова балистична ракета в реална обстановка.
    Каквото и да ви говори Зеленски, става дума за пари.
    Вашите пари.

    15:27 13.08.2026

  • 58 Хич не ти е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кадиров":

    какво означава война на изтощение срещу Европа и НАТО. Когато клекнат съвсем, тогава! Русия бърза работа няма.
    Впрочем СВО не започна за територии. Минск не бе за територии. Истанбул не бе за територии...

    15:33 13.08.2026

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