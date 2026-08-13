Как Украйна смята да замести американските "Пейтриът"

Русия все по-често разчита на балистични ракети за своите атаки срещу Украйна. Именно срещу тези оръжия украинската армия разчита особено много на подкрепа от съюзниците си. Но решаващите за това прехващащи ракети "Пейтриът”, произведени в САЩ, често са били в недостиг по време на войната.
Колко спешно се нуждае Украйна от нови ракети "Пейтриът"?
А нуждата от тях е огромна за Киев. Докато Украйна е изградила добре функционираща отбранителна мрежа срещу дроновете, въоръжените сили достигат границите на възможностите си при отбраната срещу балистичните ракети "Искандер-М”. "Пейтриът” и прехващащите ракети PAC-3 са сред малкото системи, които могат да предпазят Украйна от тези нападения.
Киев успява да отблъсне все по-малко атаки с балистични ракети. Президентът Володимир Зеленски обясни, че практически вече не са останали ракети за осемте батареи "Пейтриът”, разположени в Украйна.
Като алтернатива на системата "Пейтриът” може да се използва и френско-италианската система SAMP/T. Украйна обаче разполага само с няколко такива, а необходимите за нея прехващащи ракети - "Астер-30” също са в ограничено количество. Освен това по-мощното ново поколение SAMP/T NG ще пристига в Украйна постепенно. Поради това тази система не представлява краткосрочно европейско решение за заместване на "Пейтриът”.
В същото време доставките на "Пейтриът” намаляват. Според Зеленски през тази година Украйна е получила само около една трета от броя на противовъздушните ракети, които са изпратени през 2025 г. Войната в Близкия изток допълнително е изострила световния недостиг. За разлика от началото на войната в Украйна, днес проблемът се състои по-малко в недостига на пусковите установки, колкото в този на боеприпасите за тях.
Какъв е капацитетът на Русия
Въпреки че няма точни публични данни за руските военни способности, се предполага, че Русия увеличава производството си. Така например Москва значително е увеличила производството на балистични и аеробалистични ракети от типовете "Искандер-М” и "Кинжал”. Актуалните оценки сочат, че само от типа "Искандер-М” се произвеждат около 60 до 65 ракети месечно, което означава над 700 годишно. Според доклади към това се прибавят и доставки от Северна Корея. Според данни на Украйна от края на 2023 г. насам Пхенян е доставил на Русия около 150 балистични ракети. Освен това новоразположената в Русия севернокорейска ракетна част би могла да бъде оборудвана с до 120 допълнителни ракети.
Производителят на ракетите за "Пейтриът” -американският завод на "Локхийд Мартин” - е доставил едва 620 прехващащи ракети за целия свят през 2025 г. Компанията планира да разшири капацитета си до 2000 бройки, но това ще стане в рамките на седемгодишна програма.
Позволили ли са САЩ на Украйна да произвежда сама муниции за "Пейтриът"
Специализираният портал Army Recognition изчислява, че от началото на войната на Украйна са доставяни средно едва около 133 ракети за "Пейтриът” годишно. Предвид интензивността на руските ракетни атаки това е малко. Ето защо Киев иска да обезпечи друг вариант: собственото производство.
След срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли украинското правителство първоначално представи въпроса като до голяма степен решен. Президентът Зеленски каза, че Доналд Тръмп е потвърдил, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети "Пейтриът”. След среща на държавните лидери във Вашингтон бе обявено, че са обсъдили "прилагането” на това решение. Три дни по-късно обаче Тръмп предизвика объркване и каза, че САЩ не са одобрили такова решение и че трябва да се подходи с внимание, когато се прехвърля такава технология. Така че разговорите сега продължават. Обсъжда се и вариантът компонентите да се произвеждат в Украйна, но сглобяването да става в Германия.
Колко бързо може Украйна да започне да произвежда собствени ракети за "Пейтриът”
Коментира се и възможност Украйна да произвежда по-евтина версия на ракетите сама. Това обаче не може да стане достатъчно бързо, за да се решат належащите проблеми. Според украинската посланичка във Вашингтон - Олха Стефанишина, времевата рамка за това би била между една и пет години. Докато това се задейства, Украйна търси начини да си набави ракетите от другаде. Например от други държави, които ги купуват от "Локхийд Мартин”, да ги прехвърлят на Украйна и да получат в замяна доставените на Киев на по-късен етап.
Украйна вече се опитва да създаде и европейско-украински проект за противоракетна отбрана. Програмата се изпълнява под наименованието "Фрейя”. В сърцевината на системата ще бъде противоракетният пусков механизъм FP7.X на украинския производител Fire Point. Според информация от шефката на Fire Point Ирина Терех, системата му се основава на съветските противовъздушни модели С-300 и С-400. Днешната ракета обаче има само около 20% общи черти с тях. Фирмата съобщава, че над 12 европейски отбранителни компании участват в проекта на този етап. Целта е да произведат ракета прехващач на стойност под един милион евро - по-евтина от ракетите за "Пейтриът”, които струват около 5 милиона щатски долара.
Тази система обаче също няма да е готова скоро. Украйна се надява да има прототип в началото на 2027 г., ако всичко върви по план. "Балистичната противоракетна отбрана е върхът в областта на противовъздушната отбрана и разработването ѝ е изключително сложно”, предупреждава експертът по ракети Фабиан Хинц от Международния институт за стратегически изследвания.
Автор: Андреас Нол
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Трол
13:09 13.08.2026
5 КИБОРГ
13:10 13.08.2026
6 Ще ги замести
Коментиран от #48
13:10 13.08.2026
7 кОВАЧА
Коментиран от #13
13:10 13.08.2026
8 така е
Коментиран от #11, #14, #16, #30
13:12 13.08.2026
9 име
13:13 13.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Вчера У...йна НЕ МОЖА да свали НИТО една ракета- "0 свалени"❗
Днес У...йна СПИРА да публикува данни за броя свалени руски ракети❗
🤔🤔🤔🤔
С нещо за броя на Не свалените 🤔
Коментиран от #15
13:14 13.08.2026
11 име
До коментар #8 от "така е":Пита година слушаме само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Няма нито едно реализирано ЩЕ, няма и причина да вярваме че ЩЕ има.
13:15 13.08.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
13:15 13.08.2026
13 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #7 от "кОВАЧА":С вкиснато зеле и недоуврял боб ще ги замести! Насочват гъзярите към искандера и стрелят боб като шрапнел!
13:15 13.08.2026
14 До 1 година
До коментар #8 от "така е":Украйна изчезва
Коментиран от #43
13:16 13.08.2026
15 име
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това е защото още при ударите от втори Юли руснаците са унищожили централното командване на противовъздушната отбрана на Бандеристан. Тогава за последен път бандерите са успели да свалят ракети. След ударите от втори Юли рязко спада точността на въздушната отбрана на бандерите и информацията, която подават за засечените руски ракети и дронове. До тогава обикновено бандерите подават по 30-40 сводки за положението на руските дронове и ракети по минути, от къде са навлезнали, къде са поразили цели или са били прихванати и свалени. След тази атака пускат по 4-5-6 такива сводки. В момента всичкото ПВО в Бандеристан действа като самостоятелни единици. Ще са им нужни бая време да изградят нов център и обучат нови бандери, а такива се набират все по-трудно от улиците. Междувременно, без централно командване не е ясно колко от бандераските ПВО установки и радари ще оцелеят.
Инфото е от белоруския канал military summary channel
13:18 13.08.2026
16 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #8 от "така е":Кой ще работи след 10 години в Украйна? До тогава населението ще е избягало и изтребено. Освен Русия да произвежда и изнася патриоти.
13:19 13.08.2026
17 Йонко Тъпомерски Дизел юнак
На пейката имаше нещо, което като видя кой идва, взе че гръмна и изпрати при Кобзон предателят Роберт Мансурович Шагеев.!
13:20 13.08.2026
18 Папата
13:21 13.08.2026
19 защо
Ако беше слушал балканска музика, щеше да знаеш!
"Шефът им рече хайде де
Пари нема действайте"
13:22 13.08.2026
20 Пешо Чепа
Коментиран от #28
13:23 13.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Kaлпазанин
Коментиран от #47
13:27 13.08.2026
24 И Киев е Руски
13:27 13.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ха ХаХа
До коментар #22 от "Готов за бой":Ти ли бе безказармен репедас?
Ликвидиран си на втората минута.
Коментиран от #31
13:27 13.08.2026
27 Пала Марко
До коментар #22 от "Готов за бой":Големи Пала Маррки обичаш ли?
13:28 13.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Къде
13:28 13.08.2026
30 Хи хи
До коментар #8 от "така е":САЩ няма да допуснат урките да ги изместят, затова е напълно възможно да повторят както пуснаха ЯО над Япония.
Коментиран от #35
13:29 13.08.2026
31 Готов за бой
До коментар #26 от "Ха ХаХа":Прави ми Любов , a не Война !
Коментиран от #40
13:29 13.08.2026
32 3.14К
13:30 13.08.2026
33 асенчо
13:30 13.08.2026
34 Докато
бай дъ уей
Според Military Watch Magazine вероятността за прихващане на ИскандерМ
от пейтриотът е 6%
13:31 13.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
13:32 13.08.2026
37 Знаещ
Коментиран от #39
13:34 13.08.2026
38 СемнятИмето
13:35 13.08.2026
39 Ще има през есента
До коментар #37 от "Знаещ":Руско правителство в Киев
Коментиран от #45
13:35 13.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ееее па нема лабаво
13:40 13.08.2026
42 Антирашист 2708
Коментиран от #46
13:42 13.08.2026
43 Антирашист 2709
До коментар #14 от "До 1 година":Безнадежни рашистки мечти !
13:45 13.08.2026
44 БоюЦиганина
13:46 13.08.2026
45 Антирашист 2710
До коментар #39 от "Ще има през есента":Що не пишете факти ,а ми пишете рашистки мечти !
Коментиран от #52
13:48 13.08.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Антирашист 2708":А не забелязваш ли, че У...йна е само полигон❗
Полигон на който НАТОпорчените държави си мерят "ракетите" с Русия❗
Коментиран от #49, #55, #56
13:54 13.08.2026
47 Ха ха ха
До коментар #23 от "Kaлпазанин":В росия един гвоздей не могат да направят ще има да чакаш.
13:58 13.08.2026
48 Те сега ...
До коментар #6 от "Ще ги замести":...са бяло - кафяви . ..отразяват същността на укро - бандерската "идейна " основа.
13:58 13.08.2026
49 ТИР
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Какво да мерят с Русия като на колектива им свършиха пушкалата ,,,,
Коментиран от #54
14:00 13.08.2026
50 Ха ха ха
14:02 13.08.2026
51 Констатация
14:07 13.08.2026
52 Соломон
До коментар #45 от "Антирашист 2710":Лука ,смуу..чии Хуу....и ...Ща , под пари ще останеш .вВ панделата през соца като политически си я довел тази дейност до виртуозност .Защо си прахосваш таланта с тролене ?
14:08 13.08.2026
53 Движуха
15:12 13.08.2026
54 Кадиров
До коментар #49 от "ТИР":Като са им свършили кога ще правим парада в Киев?
Коментиран от #58
15:15 13.08.2026
55 Антирашист 2708
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Украйна е суверенна държава член на ООН от 1945г с право на глас !
15:16 13.08.2026
56 Факти
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Забелязвам че полигона се разшири и вече е дълбоко в Рашистан.
15:19 13.08.2026
57 Северна Корея не е предоставяла
Разбира се Северна Корея може да помоли Русия да им тества някоя нова балистична ракета в реална обстановка.
Каквото и да ви говори Зеленски, става дума за пари.
Вашите пари.
15:27 13.08.2026
58 Хич не ти е ясно
До коментар #54 от "Кадиров":какво означава война на изтощение срещу Европа и НАТО. Когато клекнат съвсем, тогава! Русия бърза работа няма.
Впрочем СВО не започна за територии. Минск не бе за територии. Истанбул не бе за територии...
15:33 13.08.2026