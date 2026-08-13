Нови разкрития за пребитото 5-годишно дете: Бащата го бутнал от мост

Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в „Пирогов” с черепно-мозъчна травма, остава критично. Това съобщиха от лечебното заведение.
Детето е от ботевградското село Новачене. Задържан по случая е мъжът, с когото майката живее. Това не е първи случай на насилие над детето.
По първоначална информация във вторник около 05:00 сутринта 24-годишният Георги е засечен на камери да води босото дете към местност близо до Новачене.
„Такива са слуховете. Доколкото разбрах се напикавало и искал да го изплаши по този начин, за да спре”, каза кметът Катя Петрова.
Според бабата по обед Георги се обадил, казал къде са с детето и ги извикал да отидат да го приберат.
„При някакъв мост и в голям трап. Майката Ванеса отива, влиза в този трап и го изкарва”, казва бабата Марияна Георгиева пред Нова ТВ.
Георги пък обяснил, че без да иска го бутнал.
Местните твърдят, че мъжът и майката на момчето са употребявали наркотици. Чували са също, че и друг път Георги е посягал на 5-годишното момче.
Лекарите, приели детето, не сдържали сълзите си.
„Бяхме потресени. Екипът бяхме повече жени и малко емоционално подходихме на ситуацията”, казва д-р Снежана Христова. Детето е откарана от Монтана към София в въздушна линейка. В момента се борят за живота му в Детската реанимация на „Пирогов”.
В сряда завеждащият хирургичното отделение в МБАЛ-Монтана д-р Красимир Каменов заяви, че нараняванията на детето няма как да са причинени от инцидент като падане.
Социалното министерство започва работа със семейството, обяви министър Наталия Ефремова.
„Случаят в Монтана е поредната трагедия, на която ставаме свидетели. Бил е свикан в рамките на месец по-рано координационен механизъм. Самосезирали сме се отново във връзка със здравословния проблем на детето. Ще се работи със семейството, с майката. Ще се предприемат всички необходими мерки за закрила на децата на първо място и работа със семейството, за да се прекратят подобни практики”, заяви Ефремова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
13:11 13.08.2026
2 АГАТ а Кристи
13:12 13.08.2026
3 оня с коня
Коментиран от #4
13:12 13.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Оги
13:16 13.08.2026
6 Не е ясно
13:17 13.08.2026
7 Не мога да твърдя
13:17 13.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
Коментиран от #44
13:19 13.08.2026
10 коментар
само хабят лекарския труд
особености на етноса
Коментиран от #33
13:19 13.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 а бе
13:21 13.08.2026
13 Сила
Ония чалмите за 500 години не успяха да оскотят народа , но ние сами се закопахме за отрицателно време ...
Метъла не знам дали убива , обаче БГ политиката и чалгата яко деградира и циганизира народеца ....
Коментиран от #26, #32
13:22 13.08.2026
14 Ний ша Ва упрайм
13:23 13.08.2026
15 МНОГО
ЧЕ ТЕЗИ ПРИМАТИ СЕ ИЗДЪРЖАТ С НАШИТЕ ПАРИ.
13:26 13.08.2026
16 Хайде сега
Коментиран от #23
13:29 13.08.2026
17 Перо
13:30 13.08.2026
18 Да се въведе
13:31 13.08.2026
19 Алито от София
13:34 13.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не виждам либерастите
13:47 13.08.2026
22 И пак, и пак:
Тая министърка адеквaтна ли е? Каква работа, какво да се работи с такива същeствa, които са на моралното и интелектуално ниво на медузите? Xъxрешкият ckот да бъде въдворен в някоя тухларна, да работи като poб по 12 часа на ден, докато изплати в троен размер разходите по лечението на малкото си, а после да бъде yтрeпан с лопaти и направен на aсфалт. Жeнската да бъде кacтрирана незабавно, за да не се въди повече. Ето ТОВА трябва да се направи. Докога ще се пилее държавен ресурс - и финансов, и човешки за гъгнивите дивaци?
13:48 13.08.2026
23 Гьонсурат
До коментар #16 от "Хайде сега":Сайтът на антибългарската партия ППДБ,който е "дневник" не пуска снимки за тази новина за да не се види,че става въпрос за сигани;сайтът им копира американските "либерални" медии на демократическата партия в САЩ.Такива медии защитават всички народи освен тези от бялата раса и промотират свят без граници- тоест глобализъм- "отворено общество" на Сорос.
13:50 13.08.2026
24 Пенсионерка от Варна
Коментиран от #27
13:50 13.08.2026
25 руzoфилски
13:53 13.08.2026
26 миме
До коментар #13 от "Сила":гнусните западни либераси и тукашните им подлоги са проблема
13:56 13.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Янко
14:04 13.08.2026
29 Абе какво работите със семейството
14:05 13.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 незнам
14:09 13.08.2026
32 Ония с чалмите
До коментар #13 от "Сила":За 5века едвам ви очовечиха малко, ама откакто ги няма пак регрес, дивото зове
Коментиран от #43
14:09 13.08.2026
33 Господи
До коментар #10 от "коментар":Ти каква бездушна с$$ня си.
14:10 13.08.2026
34 Истината за вас
14:13 13.08.2026
35 гост
14:17 13.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Няма страшно
14:21 13.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Безобразие
Въпрос с понижена трудност: Филанкишията, след като е бутнал детето в дълбок трап, защо не го е извадил сам, а е извикал жените да го вадят? За 24-годишен младеж едва ли е било проблем да слезе в трапа.
14:30 13.08.2026
40 СИГАНСКА РАБОТА БАТЕ
14:31 13.08.2026
41 Службите сега ли се събудиха?!
14:32 13.08.2026
42 НИЩО МУ НЯМА
14:33 13.08.2026
43 Чети повече
До коментар #32 от "Ония с чалмите":Онези с тюрбаните, когато са дошли по нашите земи, най-напред водили съдебните си дела на български език, чак по-късно създали своя терминология. Ти се поинтересувай колко от султаите ви са знаели български език и защо.
14:34 13.08.2026
44 ТИР
До коментар #9 от "Гост":То и кирчо казваше че магистралата за Варна ще минава през Враца ,,, особености на географията , така ще е докато ни спускат управници и списвачи с парашут,,,
14:35 13.08.2026
45 ЕДГАР КЕЙСИ
14:45 13.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 оня с коня
15:00 13.08.2026