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Нови разкрития за пребитото 5-годишно дете: Бащата го бутнал от мост

Нови разкрития за пребитото 5-годишно дете: Бащата го бутнал от мост

13 Август, 2026 13:09 2 278 47

  • пребито-
  • 5-годишно-
  • дете-
  • новачене

Местните твърдят, че мъжът и майката на момчето са употребявали наркотици. Чували са също, че и друг път Георги е посягал на 5-годишното момче

Нови разкрития за пребитото 5-годишно дете: Бащата го бутнал от мост - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в „Пирогов” с черепно-мозъчна травма, остава критично. Това съобщиха от лечебното заведение.

Детето е от ботевградското село Новачене. Задържан по случая е мъжът, с когото майката живее. Това не е първи случай на насилие над детето.

По първоначална информация във вторник около 05:00 сутринта 24-годишният Георги е засечен на камери да води босото дете към местност близо до Новачене.

„Такива са слуховете. Доколкото разбрах се напикавало и искал да го изплаши по този начин, за да спре”, каза кметът Катя Петрова.

Според бабата по обед Георги се обадил, казал къде са с детето и ги извикал да отидат да го приберат.

„При някакъв мост и в голям трап. Майката Ванеса отива, влиза в този трап и го изкарва”, казва бабата Марияна Георгиева пред Нова ТВ.

Георги пък обяснил, че без да иска го бутнал.

Местните твърдят, че мъжът и майката на момчето са употребявали наркотици. Чували са също, че и друг път Георги е посягал на 5-годишното момче.

Лекарите, приели детето, не сдържали сълзите си.

„Бяхме потресени. Екипът бяхме повече жени и малко емоционално подходихме на ситуацията”, казва д-р Снежана Христова. Детето е откарана от Монтана към София в въздушна линейка. В момента се борят за живота му в Детската реанимация на „Пирогов”.

В сряда завеждащият хирургичното отделение в МБАЛ-Монтана д-р Красимир Каменов заяви, че нараняванията на детето няма как да са причинени от инцидент като падане.

Социалното министерство започва работа със семейството, обяви министър Наталия Ефремова.

„Случаят в Монтана е поредната трагедия, на която ставаме свидетели. Бил е свикан в рамките на месец по-рано координационен механизъм. Самосезирали сме се отново във връзка със здравословния проблем на детето. Ще се работи със семейството, с майката. Ще се предприемат всички необходими мерки за закрила на децата на първо място и работа със семейството, за да се прекратят подобни практики”, заяви Ефремова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    51 2 Отговор
    Сега държавата щяла да плаща обезщетение на лилавия, за насилствено задържане....

    13:11 13.08.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    48 2 Отговор
    Цигания , ама българска, българска, ама ЦИГАНИЯ

    13:12 13.08.2026

  • 3 оня с коня

    46 1 Отговор
    Кастрация

    Коментиран от #4

    13:12 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оги

    47 2 Отговор
    А сега чакам Хелзинкския комитет да обясни, че и тези били хора.

    13:16 13.08.2026

  • 6 Не е ясно

    22 1 Отговор
    Къде е Новачене, къде е Монтана.

    13:17 13.08.2026

  • 7 Не мога да твърдя

    18 1 Отговор
    Дали сме се озверили съвсем, или просто ни засипват с информация, която преди са спестявали. Или е било пълно мълчание, или си купуваш любимия вестник, а новината е в другия.

    13:17 13.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    16 2 Отговор
    Къде е Новачене къде Монтана що чак в Монтанската болница са го карали ?

    Коментиран от #44

    13:19 13.08.2026

  • 10 коментар

    22 6 Отговор
    ще направят друго

    само хабят лекарския труд

    особености на етноса

    Коментиран от #33

    13:19 13.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 а бе

    24 0 Отговор
    този в карйна сметка арестуван ли е?

    13:21 13.08.2026

  • 13 Сила

    46 2 Отговор
    Егати в какво се превърна БГ то за има , няма 36 години ...
    Ония чалмите за 500 години не успяха да оскотят народа , но ние сами се закопахме за отрицателно време ...
    Метъла не знам дали убива , обаче БГ политиката и чалгата яко деградира и циганизира народеца ....

    Коментиран от #26, #32

    13:22 13.08.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    19 2 Отговор
    лин чу вайте гада наркоман!

    13:23 13.08.2026

  • 15 МНОГО

    31 1 Отговор
    МЕ Е ЯД,
    ЧЕ ТЕЗИ ПРИМАТИ СЕ ИЗДЪРЖАТ С НАШИТЕ ПАРИ.

    13:26 13.08.2026

  • 16 Хайде сега

    21 9 Отговор
    ППДБ да изкарат бащата-изверг активист на ПБ и/или нацист, който е действал след като е гледал реч на Путин.

    Коментиран от #23

    13:29 13.08.2026

  • 17 Перо

    18 2 Отговор
    Социалните служби трябва да отнемат детето от наркоманизираните родители!

    13:30 13.08.2026

  • 18 Да се въведе

    19 0 Отговор
    ЗАКОН - ЖЕСТОКОСТТА ДА СЕ НАКАЗВА СЪС СКОПЯВАНЕ....

    13:31 13.08.2026

  • 19 Алито от София

    9 0 Отговор
    Щом е от Новачене Ботевградско,сигурно е от Калашетата,ял е бой от братя Пееви,и сега само детето може да бие шушумигата

    13:34 13.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не виждам либерастите

    4 11 Отговор
    да циврят както за Гошо любителя на 15 годишни или викате това са си вътрешно сингянски проблеми?

    13:47 13.08.2026

  • 22 И пак, и пак:

    29 0 Отговор
    "Социалното министерство започва работа със семейството, обяви министър Наталия Ефремова."

    Тая министърка адеквaтна ли е? Каква работа, какво да се работи с такива същeствa, които са на моралното и интелектуално ниво на медузите? Xъxрешкият ckот да бъде въдворен в някоя тухларна, да работи като poб по 12 часа на ден, докато изплати в троен размер разходите по лечението на малкото си, а после да бъде yтрeпан с лопaти и направен на aсфалт. Жeнската да бъде кacтрирана незабавно, за да не се въди повече. Ето ТОВА трябва да се направи. Докога ще се пилее държавен ресурс - и финансов, и човешки за гъгнивите дивaци?

    13:48 13.08.2026

  • 23 Гьонсурат

    10 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хайде сега":

    Сайтът на антибългарската партия ППДБ,който е "дневник" не пуска снимки за тази новина за да не се види,че става въпрос за сигани;сайтът им копира американските "либерални" медии на демократическата партия в САЩ.Такива медии защитават всички народи освен тези от бялата раса и промотират свят без граници- тоест глобализъм- "отворено общество" на Сорос.

    13:50 13.08.2026

  • 24 Пенсионерка от Варна

    21 1 Отговор
    Сърцето ми е сразено! Да пребиваш едно невинно дете! Невинна душа, ще го направят аутсайдер! Гледам снощи по ТВ една от майките на убийците от Пловдив! Нашарена с татуировки и изпонадупчена по лицето с пиарсинги! Подпухнала, явно не от нощни смени в завод! Даже и не изслушах оправданията и! Имаше държавни заведения за отглеждане на такива нещастни по съдба деца! Разтуриха ги и оставиха тези малки бъдещи граждани просто в нищото. Вчера в автобус една луда сряза бедрото на момиче с нож, скрит в торба и избяга на първата спирка. Шофьорът вдига рамене! Отказа да се разправя с полиция. Никой в автобуса не реагира, може би от паника! Ало, хора! Кога ще се събудите! На какво направихме Родината си?

    Коментиран от #27

    13:50 13.08.2026

  • 25 руzoфилски

    4 9 Отговор
    драми

    13:53 13.08.2026

  • 26 миме

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    гнусните западни либераси и тукашните им подлоги са проблема

    13:56 13.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Янко

    16 0 Отговор
    Социалните къде са.Циганите си живеят екстра с заплата за самотна майка и детски надбавки.

    14:04 13.08.2026

  • 29 Абе какво работите със семейството

    10 0 Отговор
    Този уззрод сам е подсказал какво ще подейства. Трябва уплах. Закарайте го на някоя висока скала и го бутнете. Ще се уплаши и повече няма да прави така.

    14:05 13.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 незнам

    5 0 Отговор
    В затвора ще му се стъжни

    14:09 13.08.2026

  • 32 Ония с чалмите

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    За 5века едвам ви очовечиха малко, ама откакто ги няма пак регрес, дивото зове

    Коментиран от #43

    14:09 13.08.2026

  • 33 Господи

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "коментар":

    Ти каква бездушна с$$ня си.

    14:10 13.08.2026

  • 34 Истината за вас

    4 1 Отговор
    Тъ...пият сайт факти са същите бок..лу.ци като дневник медия и ми изтрихте коментарът,защото пиша неудобни истини.Ще отмрете без читатели скоро.

    14:13 13.08.2026

  • 35 гост

    9 0 Отговор
    ромско ежедневие.

    14:17 13.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Няма страшно

    8 0 Отговор
    Ще се оправи даже ТЕЛК ще вземе. Пък ти работи да плащаш мото часовете на вертолета. Има ли пукница Хай наздраве ромале.

    14:21 13.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Безобразие

    6 0 Отговор
    Не му е баща, а е филанкишията, с когото майката в момента живее, но не се знае докога ще продължи това съжителство. Малкият е пречил на 24-годишния съжител. За майка си обаче детето е "банкоматче". Разбира се, че ще го извади от трапа, в който е било бутнато. Но ако беше майка на място, нямаше да е в неведение в продължение на часове, да не знае къде е детето й и какво се случва с него.
    Въпрос с понижена трудност: Филанкишията, след като е бутнал детето в дълбок трап, защо не го е извадил сам, а е извикал жените да го вадят? За 24-годишен младеж едва ли е било проблем да слезе в трапа.

    14:30 13.08.2026

  • 40 СИГАНСКА РАБОТА БАТЕ

    7 0 Отговор
    Обесете Циганина ненужен

    14:31 13.08.2026

  • 41 Службите сега ли се събудиха?!

    3 0 Отговор
    Детето отдавна е трябвало да бъде изведено, сега само си заработват бонусите.

    14:32 13.08.2026

  • 42 НИЩО МУ НЯМА

    6 1 Отговор
    СТО ДНИ ПРОГРЕС...НА ПРЕСТЪПНОСТ

    14:33 13.08.2026

  • 43 Чети повече

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ония с чалмите":

    Онези с тюрбаните, когато са дошли по нашите земи, най-напред водили съдебните си дела на български език, чак по-късно създали своя терминология. Ти се поинтересувай колко от султаите ви са знаели български език и защо.

    14:34 13.08.2026

  • 44 ТИР

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    То и кирчо казваше че магистралата за Варна ще минава през Враца ,,, особености на географията , така ще е докато ни спускат управници и списвачи с парашут,,,

    14:35 13.08.2026

  • 45 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    ТАЗИ ДРУГАРКА НЕ Е ЛИ РОМКА ? ? ? ........................ НЕ ИСКАМ НИКОЙ ДА ОБИДЯ, АМА ВСЕ ПАК .................,... НЕ Е ЛИ ОТ ТЕZИ, КОИТО ГЛСУВАХА ZА ЧОРАПА ...............,......

    14:45 13.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 оня с коня

    3 0 Отговор
    Това е банановата ви демокрация.ИзRод до изRода.

    15:00 13.08.2026

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