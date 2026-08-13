Нови разкрития за пребитото 5-годишно дете: Бащата го бутнал от мост

Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в „Пирогов” с черепно-мозъчна травма, остава критично. Това съобщиха от лечебното заведение.

Детето е от ботевградското село Новачене. Задържан по случая е мъжът, с когото майката живее. Това не е първи случай на насилие над детето.

По първоначална информация във вторник около 05:00 сутринта 24-годишният Георги е засечен на камери да води босото дете към местност близо до Новачене.

„Такива са слуховете. Доколкото разбрах се напикавало и искал да го изплаши по този начин, за да спре”, каза кметът Катя Петрова.

Според бабата по обед Георги се обадил, казал къде са с детето и ги извикал да отидат да го приберат.

„При някакъв мост и в голям трап. Майката Ванеса отива, влиза в този трап и го изкарва”, казва бабата Марияна Георгиева пред Нова ТВ.

Георги пък обяснил, че без да иска го бутнал.

Местните твърдят, че мъжът и майката на момчето са употребявали наркотици. Чували са също, че и друг път Георги е посягал на 5-годишното момче.

Лекарите, приели детето, не сдържали сълзите си.

„Бяхме потресени. Екипът бяхме повече жени и малко емоционално подходихме на ситуацията”, казва д-р Снежана Христова. Детето е откарана от Монтана към София в въздушна линейка. В момента се борят за живота му в Детската реанимация на „Пирогов”.

В сряда завеждащият хирургичното отделение в МБАЛ-Монтана д-р Красимир Каменов заяви, че нараняванията на детето няма как да са причинени от инцидент като падане.

Социалното министерство започва работа със семейството, обяви министър Наталия Ефремова.

„Случаят в Монтана е поредната трагедия, на която ставаме свидетели. Бил е свикан в рамките на месец по-рано координационен механизъм. Самосезирали сме се отново във връзка със здравословния проблем на детето. Ще се работи със семейството, с майката. Ще се предприемат всички необходими мерки за закрила на децата на първо място и работа със семейството, за да се прекратят подобни практики”, заяви Ефремова.