УЕФА глоби Левски с 13 500 евро, ЦСКА с 4500

УЕФА наложи глоба от 13 500 евро на Левски след домакинството на Залцбург от първия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите. От сумата 12 000 евро са за използване на лазер, а останалите 1500 евро – за пиротехника.

Това е петата поредна санкция за Левски от началото на европейската кампания. Преди наказанието след мача със Залцбург клубът беше глобяван и за двубоите с Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова), Кайрат и АЕК (Атина). Така дисциплинарната комисия на УЕФА е наложила санкция на „сините“ след срещата с всеки от досегашните им петима съперници.

Санкции и за Залцбург и ЦСКА

Залцбург също е наказан след двубоя с Левски. Австрийският клуб трябва да плати 4500 евро заради груба игра и големия брой получени картони.

ЦСКА е глобен със същата сума – 4500 евро, след домакинството си на Монако в основната фаза на европейски клубен турнир. Причината е посочена като „хвърлени предмети“. Санкцията за ЦСКА е три пъти по-малка от тази за Левски.

Новите решения увеличават финансовата тежест върху двата български клуба за нарушения, свързани с поведението на публиката и действията на терена. Следващите санкции ще зависят от дисциплинарните доклади за предстоящите им мачове.

Източник: sportal.bg