Откриха осем хляба на 5000 години в Турция

Осем овъглени хляба на приблизително 5000 години са открити на хълма Сейитомер в провинция Кютахия, Западна Турция. Находката е датирана към ранната бронзова епоха и е оцеляла благодарение на пожар, който е превърнал хляба във въглен и така е ограничил разлагането му. До него са намерени и останки от пшеница и леща.

През 2025 г. археолозите открили печка и останки от рафт по стената в една от стаите. Осемте хляба лежали между краката на рафта, заедно със зърното и бобовите растения.

„При разкопките открихме осем овъглени хляба между краката на рафта в зоната, където се е намирала печката“, заяви ръководителят на разкопките Севги Гюрдал, която е и директор на музея в Кютахия. По думите ѝ на рафта вероятно са били съхранявани хляб и земеделски продукти в чували или торби, а при пожара конструкцията се е срутила и съдържанието се е смесило.

Още няма данни за състава на хляба

Наличието на пшеница и леща около находката показва, че помещението е било използвано не само за приготвяне на храна, но и за съхранение на провизии. Лабораторните изследвания обаче все още не са публични. Затова не е известно как точно е бил изпечен хлябът, каква форма е имал и какви съставки са били използвани.

Хълмът Сейитомер се намира на около 25 километра северозападно от централната част на Кютахия. Селището датира от третото хилядолетие пр.н.е., а при разкопките са открити пластове от ранната и средната бронзова епоха, както и от ахеменидския, елинистическия и римския период.

Разкопките продължават от 1989 г.

Спасителните археологически проучвания започват през 1989 г. заради находище на кафяви въглища под хълма, който се намира в района на топлоелектрическа централа. През годините в работата са участвали различни музейни дирекции и Университетът „Думлупинар“ в Кютахия.

Археолозите са предали на Дирекцията на музея в Кютахия над 17 000 артефакта. Осемте хляба, както и откритите до тях пшеница и леща, вече са изложени в Археологическия и минен музей в Кютахия.

Източници: btvnovinite.bg, hurriyetdailynews.com