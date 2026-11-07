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Откриха осем хляба на 5000 години в Турция

Откриха осем хляба на 5000 години в Турция

7 Ноември, 2026 18:12 1 337 10

  • археология-
  • турция-
  • древен хляб-
  • бронзова епоха-
  • кютахия

Овъглените находки са запазени след пожар в помещение от ранната бронзова епоха. До тях археолозите са намерили пшеница и леща

Откриха осем хляба на 5000 години в Турция - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Осем овъглени хляба на приблизително 5000 години са открити на хълма Сейитомер в провинция Кютахия, Западна Турция. Находката е датирана към ранната бронзова епоха и е оцеляла благодарение на пожар, който е превърнал хляба във въглен и така е ограничил разлагането му. До него са намерени и останки от пшеница и леща.

През 2025 г. археолозите открили печка и останки от рафт по стената в една от стаите. Осемте хляба лежали между краката на рафта, заедно със зърното и бобовите растения.

„При разкопките открихме осем овъглени хляба между краката на рафта в зоната, където се е намирала печката“, заяви ръководителят на разкопките Севги Гюрдал, която е и директор на музея в Кютахия. По думите ѝ на рафта вероятно са били съхранявани хляб и земеделски продукти в чували или торби, а при пожара конструкцията се е срутила и съдържанието се е смесило.

Още няма данни за състава на хляба

Наличието на пшеница и леща около находката показва, че помещението е било използвано не само за приготвяне на храна, но и за съхранение на провизии. Лабораторните изследвания обаче все още не са публични. Затова не е известно как точно е бил изпечен хлябът, каква форма е имал и какви съставки са били използвани.

Хълмът Сейитомер се намира на около 25 километра северозападно от централната част на Кютахия. Селището датира от третото хилядолетие пр.н.е., а при разкопките са открити пластове от ранната и средната бронзова епоха, както и от ахеменидския, елинистическия и римския период.

Разкопките продължават от 1989 г.

Спасителните археологически проучвания започват през 1989 г. заради находище на кафяви въглища под хълма, който се намира в района на топлоелектрическа централа. През годините в работата са участвали различни музейни дирекции и Университетът „Думлупинар“ в Кютахия.

Археолозите са предали на Дирекцията на музея в Кютахия над 17 000 артефакта. Осемте хляба, както и откритите до тях пшеница и леща, вече са изложени в Археологическия и минен музей в Кютахия.

Източници: btvnovinite.bg, hurriyetdailynews.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво, бе!

    5 0 Отговор
    Така си кютат в Кютахия, самунчетата, вече 5000 години.

    18:14 07.11.2026

  • 2 мда

    7 4 Отговор
    Леща с хляб са хапвали хората. Ама без ГМО, торове и препарати за растителна защита.

    18:15 07.11.2026

  • 3 От стар хляб

    6 3 Отговор
    Става галета или пържени филийки

    18:15 07.11.2026

  • 4 Венелино

    3 5 Отговор
    що за глупотевини? Кой, и как изчисли тези 5000 години? Абсолютно ненужна статия.

    18:20 07.11.2026

  • 5 Нека да пиша

    5 2 Отговор
    Сигурно бабето лудо и алчно Лили Иванова ги е пекло. Не иска да си дава хонорара.

    18:27 07.11.2026

  • 6 Плъхове нямат ли там

    2 0 Отговор
    За да са го изяли?

    18:40 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 007

    0 0 Отговор
    Все едно е на плажа,в Бодрум!!!

    19:15 07.11.2026

  • 9 Дзак

    1 0 Отговор
    Забравих да си взема.

    19:22 07.11.2026

  • 10 На диета

    1 0 Отговор
    Ето храна за мене. Старият хляб е по- полезен от пресния.

    19:34 07.11.2026