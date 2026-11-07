ЦСКА премества пункта за фен регистрация на „Армията“

ЦСКА премества пункта за фен регистрация на стадион „Българска армия“. Новото му място ще бъде на главния вход на съоръжението, съобщиха от клуба.

Досега пунктът се намираше пред сектор „В“ на Националния стадион „Васил Левски“. Заради преместването той няма да работи на 8 и 9 ноември.

Работата на новото място започва във вторник, 10 ноември. Работното време остава непроменено - от 8:00 до 19:30 часа.

„Пунктът за фен регистрация на ЦСКА се мести на стадион „Българска армия“. Новото му местоположение ще бъде на главния вход на стадиона“, заявиха от ЦСКА.

От клуба уточниха, че феновете ще могат да използват пункта отново след преместването, като обслужването ще се извършва в обичайния часови диапазон.

Източник: bta.bg