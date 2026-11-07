Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА премества пункта за фен регистрация на „Армията“

ЦСКА премества пункта за фен регистрация на „Армията“

7 Ноември, 2026 17:27 415 0

  • цска-
  • фен регистрация-
  • стадион българска армия-
  • васил левски-
  • фенове

Пунктът досега се намираше пред сектор „В“ на Националния стадион „Васил Левски“. Той няма да работи на 8 и 9 ноември

ЦСКА премества пункта за фен регистрация на „Армията“ - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

ЦСКА премества пункта за фен регистрация на стадион „Българска армия“. Новото му място ще бъде на главния вход на съоръжението, съобщиха от клуба.

Досега пунктът се намираше пред сектор „В“ на Националния стадион „Васил Левски“. Заради преместването той няма да работи на 8 и 9 ноември.

Работата на новото място започва във вторник, 10 ноември. Работното време остава непроменено - от 8:00 до 19:30 часа.

„Пунктът за фен регистрация на ЦСКА се мести на стадион „Българска армия“. Новото му местоположение ще бъде на главния вход на стадиона“, заявиха от ЦСКА.

От клуба уточниха, че феновете ще могат да използват пункта отново след преместването, като обслужването ще се извършва в обичайния часови диапазон.

Източник: bta.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове