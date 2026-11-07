Лийдс победи Тотнъм с гол на Окафор

Лийдс победи Тотнъм с 1:0 на „Еланд Роуд“ в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Единственото попадение отбеляза Ноа Окафор в 79-ата минута, малко след като се появи като резерва.

Хари Уилсън овладя топката в наказателното поле и я подаде към Окафор, който с удар по диагонала преодоля вратаря Антонин Кински. Попадението беше проверено от VAR за възможна игра с ръка, но съдията го зачете.

Окафор реши мача след влизането си

Лийдс стигна до успеха в двубой, който до почивката остана без голове. Домакините увеличиха натиска след паузата, а Кински спаси удар на Шон Лонгстаф преди решаващото попадение.

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке заяви пред TNT Sports, че отборът му е спечелил напълно заслужено. „Много сме щастливи срещу отбор на Тотнъм, който е в добра форма. Бяхме постоянни, показахме голяма отдаденост и единство“, каза германският треньор.

Фарке разкри, че Окафор е бил извън игра около седмица и е получил указание да остане на терена само 15-20 минути. Швейцарецът обаче използва краткото си участие, за да донесе трите точки на Лийдс.

Тотнъм остава с 12 точки

Треньорът на Тотнъм Роберто де Дзерби призна пред TNT Sports, че тимът му е заслужавал да загуби през второто полувреме. „Не играхме като отбор от най-високо ниво. Липсваха ни правилният дух, характерът и физическата сила в единоборствата“, заяви италианецът.

След победата Лийдс събра 14 точки и се изкачи на осмото място във временното класиране. Тотнъм остана с 12 точки на десетата позиция.

Следващите мачове и за двата отбора са на 21 ноември. Лийдс ще гостува на Челси, а Тотнъм ще приеме Ипсуич.

Източници: theguardian.com, skysports.com, tntsports.co.uk