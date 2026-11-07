Макс Верстапен ще стартира от дъното в Сао Пауло

Макс Верстапен ще започне Гран При на Сао Пауло от дъното на стартовата решетка, след като Ред Бул реши да постави изцяло нова задвижваща система в болида му. Решението е взето след проблеми, появили се по време на петъчните тренировки на пистата „Интерлагос“.

Първоначалният план на отбора не е включвал подобна смяна в Бразилия. След техническите затруднения обаче от Ред Бул са преценили, че рискът Верстапен да продължи със старите компоненти е прекалено голям. Информацията е съобщена от нидерландския вестник „Де Телеграаф“.

Верстапен вече е тръгвал от дъното

За четирикратния световен шампион това няма да бъде първият старт от далечна позиция в Сао Пауло. Преди две години той спечели състезанието, след като потегли от 17-о място.

Година по-късно нидерландецът стигна до подиума, въпреки че започна надпреварата от края на алеята пред боксовете. Това е втори пореден сезон, в който Верстапен ще трябва да наваксва още от началото на състезателния уикенд.

Ръсел и Хамилтън също ще бъдат санкционирани

Верстапен няма да бъде единственият пилот с наказание в Бразилия. Джордж Ръсел ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка заради смяна на двигател с вътрешно горене.

Люис Хамилтън също ще получи санкция, но размерът ѝ все още не е обявен. Според официалната програма на Формула 1 квалификацията за Гран При на Сао Пауло е на 7 ноември, а състезанието ще се проведе на 8 ноември на „Интерлагос“.

Източници: sportal.bg, formula1.com