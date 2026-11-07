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Макс Верстапен ще стартира от дъното в Сао Пауло

Макс Верстапен ще стартира от дъното в Сао Пауло

7 Ноември, 2026 16:29 573 0

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Ред Бул сменя изцяло задвижващата система в болида на четирикратния световен шампион след проблеми в тренировките. Джордж Ръсел и Люис Хамилтън също са с наказания

Макс Верстапен ще стартира от дъното в Сао Пауло - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен ще започне Гран При на Сао Пауло от дъното на стартовата решетка, след като Ред Бул реши да постави изцяло нова задвижваща система в болида му. Решението е взето след проблеми, появили се по време на петъчните тренировки на пистата „Интерлагос“.

Първоначалният план на отбора не е включвал подобна смяна в Бразилия. След техническите затруднения обаче от Ред Бул са преценили, че рискът Верстапен да продължи със старите компоненти е прекалено голям. Информацията е съобщена от нидерландския вестник „Де Телеграаф“.

Верстапен вече е тръгвал от дъното

За четирикратния световен шампион това няма да бъде първият старт от далечна позиция в Сао Пауло. Преди две години той спечели състезанието, след като потегли от 17-о място.

Година по-късно нидерландецът стигна до подиума, въпреки че започна надпреварата от края на алеята пред боксовете. Това е втори пореден сезон, в който Верстапен ще трябва да наваксва още от началото на състезателния уикенд.

Ръсел и Хамилтън също ще бъдат санкционирани

Верстапен няма да бъде единственият пилот с наказание в Бразилия. Джордж Ръсел ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка заради смяна на двигател с вътрешно горене.

Люис Хамилтън също ще получи санкция, но размерът ѝ все още не е обявен. Според официалната програма на Формула 1 квалификацията за Гран При на Сао Пауло е на 7 ноември, а състезанието ще се проведе на 8 ноември на „Интерлагос“.

Източници: sportal.bg, formula1.com


Бразилия
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