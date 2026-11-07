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Петима загинаха при стрелба на площад в Краков, най-малко 12 души са ранени

Петима загинаха при стрелба на площад в Краков, най-малко 12 души са ранени

7 Ноември, 2026 18:04 3 124 61

  • стрелба в краков-
  • краков-
  • полша-
  • доналд туск-
  • полиция

Заподозреният е задържан след намеса на въоръжени служители

Петима загинаха при стрелба на площад в Краков, най-малко 12 души са ранени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима души са загинали, а най-малко 12 са ранени при стрелба на Главния пазарен площад в Краков, Полша. Сред пострадалите са двама полицейски служители. Според полицията мъж е стрелял по случайни хора от автомобил.

Заподозреният е бил прострелян от въоръжени полицаи и задържан. По данни на полицията при стрелбата е използвано оръжие, наподобяващо военно. Засега не са съобщени самоличността на задържания, мотивът му или дали е имал съучастници.

На мястото са изпратени голям брой полицейски служители, пожарникари и екипи на спешната помощ. В района е кацнал медицински хеликоптер. Кадри от площада показват хора, които се опитват да окажат помощ на ранените, докато други се укриват в близки магазини. По витрини на търговски обекти са видими следи от куршуми.

Първоначално капитан Юбер Цепли от пожарната служба в Краков е съобщил за двама загинали и 10 ранени, включително двама полицаи. По-късно броят на жертвите е нараснал до пет, а ранените са най-малко 12. Разликата в данните отразява развитието на операцията и актуализирането на информацията от службите.

„Полицията разследва произхода и всички обстоятелства около нападението“, заяви премиерът Доналд Туск.

Туск съобщи, че е бил информиран от министъра на вътрешните работи за ситуацията в Краков. Полицията продължава да изяснява хронологията на стрелбата и причините за нападението. Преди инцидента на площада е било планирано протестно събитие.

Източници: dailymail.com, apnews.com, theguardian.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А бе

    104 12 Отговор
    Какво се случва в демократичния ЕС.

    Коментиран от #5, #40

    18:05 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кольо Русофила

    15 91 Отговор
    Братя, каква жалка драма само! Великият пълководец, дето щеше да пренарежда световния ред, сега е паднал на колене и тихичко се моли за замразяване на фронтовата линия. Това не е просто тактика, това е брутален, исторически провал и публично признание, че сме яли хурката! Когато те бухат толкова силно, че почваш да просиш мир и спиране на огъня, за да не загубиш и гащите си – ето това е истинската трагедия. Белоусов и Герасимов вече се чудят в кой ъгъл да се скрият от срам, докато вождът се чуди как да замаже реверанса. Да отиваме да помагаме, че срамът вече е до небесата!

    Коментиран от #32

    18:10 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Какво се случва

    40 4 Отговор
    метача скоро ще помете

    18:11 07.11.2026

  • 7 СВОБОДЕН ФАШАГА

    52 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ивайло Мирчев":

    СЕ Е РАЗВИХРИЛ....С КАЛАШНИКОВ....

    18:11 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    9 32 Отговор
    КАТИНСКАТА ГОРА В КРАКОВ

    18:15 07.11.2026

  • 11 Ехааааааа

    66 8 Отговор
    Ей сега гледайте поляците како ше кажат ......бил руснак и ПУТИН го е изпратил да убива !!!!!!

    18:15 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 в русия съм

    5 18 Отговор
    в русия съм

    18:17 07.11.2026

  • 15 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    4 34 Отговор
    РОССИ И СЕГА ЛЪЖЕ ЧЕ НЕ Е ТОЙ
    РОССИ НЕ ЛЪЖЕ
    ТОЙ ТАКА СИ ДИША

    18:18 07.11.2026

  • 16 Гробар

    8 28 Отговор

    До коментар #9 от "Точен":

    Имигрантите ги внасят тукашните така наречени бизнесмени. Какво ни е виновен Брюксел?

    Коментиран от #22

    18:18 07.11.2026

  • 17 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    34 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бъдете внимателни":

    погледни под кревата и се обръщай по улицата, и си пий хапчетата редовно...

    18:19 07.11.2026

  • 18 Жеков

    49 5 Отговор
    Поредният украински нацист с автомат

    18:20 07.11.2026

  • 19 Факт

    52 4 Отговор

    До коментар #12 от "Пазете се":

    Този е украинец от Азов

    18:20 07.11.2026

  • 20 Любопитен

    31 2 Отговор
    Къде беше туск ....май него е търсил ?

    18:25 07.11.2026

  • 21 Честито

    3 42 Отговор
    Поредния подивял дрогиран от алкохол русофил

    Коментиран от #25

    18:25 07.11.2026

  • 22 Цък

    26 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гробар":

    Закона им позволява. А законите се диктуват от Брюксел.

    18:31 07.11.2026

  • 23 Ъъъ

    3 26 Отговор
    "Засега не са съобщени самоличността на задържания...."

    Аз ще ви съобщя самоличността: руснак или руснак с украински паспорт!

    18:31 07.11.2026

  • 24 спилбаунд

    20 7 Отговор
    Това е дело на ония диваци и канибали които Меркел с драго сърце покани да дойдат у Европата отваряйки им портите.

    Коментиран от #60

    18:32 07.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хмм

    34 1 Отговор
    Дали можем и сами да се досетим кой нагнетява напрежение, страх и ужас у поляците на фона на преврата, който Туск извърши преди броени дни? Поляците разказват, че на протестите са видяли немски полицаи. Не знам дали е вярно, но ЕК подкрепи Туск и силовото налагане на промените в Конституционния съд на Полша. Директна намеса във вътрешните работи на държава членка, която очевидно трябва да бъде принудена да приеме еврото и да предаде златните си резерви на ЕЦБ, за да има още милиарди за Украйна. Гледайте какво се случва и мислете защо се случва.

    Коментиран от #50

    18:33 07.11.2026

  • 27 хмм

    21 0 Отговор
    Дали можем и сами да се досетим кой нагнетява напрежение, страх и ужас у поляците на фона на преврата, който Туск извърши преди броени дни? Поляците разказват, че на протестите са видяли немски полицаи. Не знам дали е вярно, но ЕК подкрепи Туск и силовото налагане на промените в Конституционния съд на Полша. Директна намеса във вътрешните работи на държава членка, която очевидно трябва да бъде принудена да приеме еврото и да предаде златните си резерви на ЕЦБ, за да има още милиарди за Украйна. Гледайте какво се случва и мислете защо се случва.

    18:36 07.11.2026

  • 28 Хмм

    20 2 Отговор
    насилието го започна правителството, а на насилието винаги се отговаря с насилие?

    18:36 07.11.2026

  • 29 Атина Паднала

    25 1 Отговор
    Някои ритна кошера с осите в Полша,става интересно взимам пуканките и две бири.

    18:36 07.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Украинец какъв да е

    36 1 Отговор
    Щом крият какъв е, значи е украинец!

    Коментиран от #39

    18:39 07.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 АБВ

    21 3 Отговор
    Не е ли установено още, че е дело на Русия ? Нещо Путин, КГБ, ГРУ, Петров и Баширов ?

    Коментиран от #43

    18:41 07.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Жителите на бро нкс

    12 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    18:44 07.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кога и ние ще станем

    4 6 Отговор
    като в Краков? А?

    18:50 07.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Адрес 4000

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "А бе":

    Нищо особено ,какво да става
    Русия води свещен джихад в защита на ортодоксалните христиенски ценности
    Като нарушава точно тези ценности които уж защитава
    До това води безграничната власт на едно самозабравило се фанатизирано кремълско джудже

    Коментиран от #51

    18:53 07.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Джамбаза

    2 0 Отговор
    Майдан?
    Сега е момента!

    19:05 07.11.2026

  • 46 Eдин

    4 0 Отговор
    Какво става в Краков, какво става в Полша?
    Ще научим ли истината?
    НЕ!

    19:10 07.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ТУСК

    2 0 Отговор
    Не се е отказал от полски майдан.

    19:14 07.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Феликс Дж

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "хмм":

    Вярно е. Има тираджийско видео как пътуват в Полша на изток.

    19:15 07.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 А50

    2 0 Отговор
    Всичко ще бъде представено политудобно. Жалко за загиналите хора.

    19:17 07.11.2026

  • 53 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "м даааа":

    Оглеждай се..

    Коментиран от #56, #58

    19:20 07.11.2026

  • 54 Бг гражданин

    3 0 Отговор
    Путин е виновен! Нападнете Русия,нали това искате.... чл5😀

    19:21 07.11.2026

  • 55 При атлантизма е така

    3 0 Отговор
    скоро може партизаните от съпротивата и дрони да използват срещу атлантическият враг

    19:22 07.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 м даааа

    2 0 Отговор
    Същото все по често ще се случва в Европа,като я напълнихте с наглите украинци

    19:26 07.11.2026

  • 60 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "спилбаунд":

    В Полша освен у крайнци няма други вносни или поне са незначителен брой. Там даже улиците се чистят от бели поляци. Аз залагам на украйнци с участието в сянка на някакви полски служби. Да видим какви изявления ще последват или действия на властите и кой и как ще насочи народното недоволство. Туск, може да се каже, че хвърли Полша в хаос

    19:29 07.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

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