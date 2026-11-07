Петима загинаха при стрелба на площад в Краков, най-малко 12 души са ранени

Петима души са загинали, а най-малко 12 са ранени при стрелба на Главния пазарен площад в Краков, Полша. Сред пострадалите са двама полицейски служители. Според полицията мъж е стрелял по случайни хора от автомобил.

Заподозреният е бил прострелян от въоръжени полицаи и задържан. По данни на полицията при стрелбата е използвано оръжие, наподобяващо военно. Засега не са съобщени самоличността на задържания, мотивът му или дали е имал съучастници.

На мястото са изпратени голям брой полицейски служители, пожарникари и екипи на спешната помощ. В района е кацнал медицински хеликоптер. Кадри от площада показват хора, които се опитват да окажат помощ на ранените, докато други се укриват в близки магазини. По витрини на търговски обекти са видими следи от куршуми.

Първоначално капитан Юбер Цепли от пожарната служба в Краков е съобщил за двама загинали и 10 ранени, включително двама полицаи. По-късно броят на жертвите е нараснал до пет, а ранените са най-малко 12. Разликата в данните отразява развитието на операцията и актуализирането на информацията от службите.

„Полицията разследва произхода и всички обстоятелства около нападението“, заяви премиерът Доналд Туск.

Туск съобщи, че е бил информиран от министъра на вътрешните работи за ситуацията в Краков. Полицията продължава да изяснява хронологията на стрелбата и причините за нападението. Преди инцидента на площада е било планирано протестно събитие.

Източници: dailymail.com, apnews.com, theguardian.com