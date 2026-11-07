Петима загинаха при стрелба на площад в Краков, най-малко 12 души са ранени

Петима души са загинали, а най-малко 12 са ранени при стрелба на Главния пазарен площад в Краков, Полша. Сред пострадалите са двама полицейски служители. Според полицията мъж е стрелял по случайни хора от автомобил.
Заподозреният е бил прострелян от въоръжени полицаи и задържан. По данни на полицията при стрелбата е използвано оръжие, наподобяващо военно. Засега не са съобщени самоличността на задържания, мотивът му или дали е имал съучастници.
На мястото са изпратени голям брой полицейски служители, пожарникари и екипи на спешната помощ. В района е кацнал медицински хеликоптер. Кадри от площада показват хора, които се опитват да окажат помощ на ранените, докато други се укриват в близки магазини. По витрини на търговски обекти са видими следи от куршуми.
Първоначално капитан Юбер Цепли от пожарната служба в Краков е съобщил за двама загинали и 10 ранени, включително двама полицаи. По-късно броят на жертвите е нараснал до пет, а ранените са най-малко 12. Разликата в данните отразява развитието на операцията и актуализирането на информацията от службите.„Полицията разследва произхода и всички обстоятелства около нападението“, заяви премиерът Доналд Туск.
Туск съобщи, че е бил информиран от министъра на вътрешните работи за ситуацията в Краков. Полицията продължава да изяснява хронологията на стрелбата и причините за нападението. Преди инцидента на площада е било планирано протестно събитие.
Източници: dailymail.com, apnews.com, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А бе
Коментиран от #5, #40
18:05 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кольо Русофила
Коментиран от #32
18:10 07.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Какво се случва
18:11 07.11.2026
7 СВОБОДЕН ФАШАГА
До коментар #1 от "Ивайло Мирчев":СЕ Е РАЗВИХРИЛ....С КАЛАШНИКОВ....
18:11 07.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
18:15 07.11.2026
11 Ехааааааа
18:15 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 в русия съм
18:17 07.11.2026
15 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
РОССИ НЕ ЛЪЖЕ
ТОЙ ТАКА СИ ДИША
18:18 07.11.2026
16 Гробар
До коментар #9 от "Точен":Имигрантите ги внасят тукашните така наречени бизнесмени. Какво ни е виновен Брюксел?
Коментиран от #22
18:18 07.11.2026
17 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #8 от "Бъдете внимателни":погледни под кревата и се обръщай по улицата, и си пий хапчетата редовно...
18:19 07.11.2026
18 Жеков
18:20 07.11.2026
19 Факт
До коментар #12 от "Пазете се":Този е украинец от Азов
18:20 07.11.2026
20 Любопитен
18:25 07.11.2026
21 Честито
Коментиран от #25
18:25 07.11.2026
22 Цък
До коментар #16 от "Гробар":Закона им позволява. А законите се диктуват от Брюксел.
18:31 07.11.2026
23 Ъъъ
Аз ще ви съобщя самоличността: руснак или руснак с украински паспорт!
18:31 07.11.2026
24 спилбаунд
Коментиран от #60
18:32 07.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хмм
Коментиран от #50
18:33 07.11.2026
27 хмм
18:36 07.11.2026
28 Хмм
18:36 07.11.2026
29 Атина Паднала
18:36 07.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Украинец какъв да е
Коментиран от #39
18:39 07.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 АБВ
Коментиран от #43
18:41 07.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Жителите на бро нкс
18:44 07.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Кога и ние ще станем
18:50 07.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Адрес 4000
До коментар #2 от "А бе":Нищо особено ,какво да става
Русия води свещен джихад в защита на ортодоксалните христиенски ценности
Като нарушава точно тези ценности които уж защитава
До това води безграничната власт на едно самозабравило се фанатизирано кремълско джудже
Коментиран от #51
18:53 07.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Джамбаза
Сега е момента!
19:05 07.11.2026
46 Eдин
Ще научим ли истината?
НЕ!
19:10 07.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ТУСК
19:14 07.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Феликс Дж
До коментар #26 от "хмм":Вярно е. Има тираджийско видео как пътуват в Полша на изток.
19:15 07.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 А50
19:17 07.11.2026
53 Ами
До коментар #49 от "м даааа":Оглеждай се..
Коментиран от #56, #58
19:20 07.11.2026
54 Бг гражданин
19:21 07.11.2026
55 При атлантизма е така
19:22 07.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 м даааа
19:26 07.11.2026
60 А50
До коментар #24 от "спилбаунд":В Полша освен у крайнци няма други вносни или поне са незначителен брой. Там даже улиците се чистят от бели поляци. Аз залагам на украйнци с участието в сянка на някакви полски служби. Да видим какви изявления ще последват или действия на властите и кой и как ще насочи народното недоволство. Туск, може да се каже, че хвърли Полша в хаос
19:29 07.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.