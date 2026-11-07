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Арсенал и Хъл Сити завършиха 0:0 първото полувреме

Арсенал и Хъл Сити завършиха 0:0 първото полувреме

7 Ноември, 2026 18:20 461 0

  • арсенал-
  • хъл сити-
  • премиър лийг-
  • деклан райс-
  • микел артета

Шампионът натисна в края на частта, но не успя да открие резултата. Деклан Райс отправи първия точен удар за домакините

Арсенал и Хъл Сити завършиха 0:0 първото полувреме - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Арсенал и Хъл Сити се оттеглиха на почивката при 0:0 в мача от 10-ия кръг на Премиър лийг. Шампионът започна с натиск на „Емиратс“, но гостите се справиха с началните атаки и също стигнаха до няколко възможности.

Микел Артета заложи на същите 11 футболисти, които започнаха при победата с 1:0 над Ливърпул в предишния кръг. Мениджърът на Хъл Сити Сергей Якирович избра схема с петима защитници.

Арсенал постепенно увеличи натиска, но дълго време не успяваше да отправи точен удар. В 28-ата минута Деклан Райс стреля опасно, а седем минути по-късно английският халф записа първия точен удар за домакините. Вратарят на Хъл Сити обаче улови топката.

В края на полувремето пред вратата на гостите се създадоха още няколко опасности. В 42-рата минута Кай Хавертц поиска дузпа след контакт с Нобел Менди. Главният съдия Фарай Халам първоначално остави ситуацията без последствие, но Майкъл Оливър го повика за преглед с ВАР.

След повторението Халам прецени, че има нарушение, но атаката е започнала при засада. Така дузпа не беше изпълнена, а резултатът остана непроменен.

Арсенал влезе в двубоя като лидер в класирането с една грешна стъпка от началото на сезона. Хъл Сити започна кампанията с три поредни победи, но след това повече от два месеца не е записвал успех.

Източниk: sportal.bg


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