Арсенал и Хъл Сити завършиха 0:0 първото полувреме

Арсенал и Хъл Сити се оттеглиха на почивката при 0:0 в мача от 10-ия кръг на Премиър лийг. Шампионът започна с натиск на „Емиратс“, но гостите се справиха с началните атаки и също стигнаха до няколко възможности.

Микел Артета заложи на същите 11 футболисти, които започнаха при победата с 1:0 над Ливърпул в предишния кръг. Мениджърът на Хъл Сити Сергей Якирович избра схема с петима защитници.

Арсенал постепенно увеличи натиска, но дълго време не успяваше да отправи точен удар. В 28-ата минута Деклан Райс стреля опасно, а седем минути по-късно английският халф записа първия точен удар за домакините. Вратарят на Хъл Сити обаче улови топката.

В края на полувремето пред вратата на гостите се създадоха още няколко опасности. В 42-рата минута Кай Хавертц поиска дузпа след контакт с Нобел Менди. Главният съдия Фарай Халам първоначално остави ситуацията без последствие, но Майкъл Оливър го повика за преглед с ВАР.

След повторението Халам прецени, че има нарушение, но атаката е започнала при засада. Така дузпа не беше изпълнена, а резултатът остана непроменен.

Арсенал влезе в двубоя като лидер в класирането с една грешна стъпка от началото на сезона. Хъл Сити започна кампанията с три поредни победи, но след това повече от два месеца не е записвал успех.

Източниk: sportal.bg