Славия и Черно море завършиха 0:0 в „Овча купел“

Славия и Черно море не излъчиха победител в мача от XIII кръг на efbet Лига. Двубоят в столичния квартал „Овча купел“ завърши 0:0, а домакините играха с човек по-малко от 62-ата минута.

Нулевото равенство е пето за Славия от началото на сезона и трето поредно за отбора. Черно море обаче не успя да използва численото си преимущество и също трябваше да се задоволи с една точка.

Две опасности за три минути

Първите 27 минути преминаха без сериозна заплаха пред двете врати. След това Емил Стоев отправи силен удар, който премина над вратата на Черно море.

Три минути по-късно Селсо Сидни потърси далечния ъгъл с диагонален изстрел, но топката мина покрай целта. В добавеното време на първата част Кристиан Томов се намеси решаващо. Вратарят на Черно море първо отби удар на Лазар Марин, а след това спаси и близкия изстрел на Йоан Борносузов.

Славия остана с десетима

В 62-ата минута Давид Малембана получи директен червен картон. Защитникът на Славия дръпна в гръб Георги Лазаров, който се беше откъснал сам срещу Иван Андонов.

Главният съдия Георги Давидов изчака около две минути за проверката с VAR, след което потвърди решението си. Отсъденият пряк свободен удар беше изпълнен от Мигел Барандаш, но португалецът стреля над вратата.

Черно море продължи да търси пролука в защитата на домакините, но без резултат. В 78-ата минута Георги Лазаров засече центриране отдясно, а Иван Андонов реагира навреме и изби топката в корнер.

Три минути по-късно Иван Минчев отправи удар покрай вратата на варненския тим. До края не падна гол и последният съдийски сигнал фиксира резултат 0:0.

Източник: sportal.bg