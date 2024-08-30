Изтеглиха жребия за Лига Европа

Изтеглен бе жребият за същинската фаза на Лига Европа. Както и другите турнири на УЕФА, от този сезон състезанието се провежда в нов формат, който е обща лига от 36 отбора. В нея всеки тим ще играе срещу осем различни съперника - по два от всяка урна, като ще има четири домакинска и четири гостувания.

Срещите ще се играят между 25 септември и 30 януари.

Първите осем отбора в крайното класиране се класират директно за осминафиналите.

Тимовете, заели позициите между 9-а и 24-та, ще играят плейофи за класиране. Отборите от 25-то място надолу отпадат от евротурнирите.

Жребий за отборите от първа урна:

Рома - Айнтрахт (д), Тотнъм (г), Спортинг Брага (д), АЗ Алкмаар (г), Динамо (Киев)(д), Юнион СЖ (г), Атлетик Билбао (д), Елфсборг (г)

Манчестър Юнайтед - Рейнджърс (д), Порто (г), ПАОК (д), Фенербахче (г), Бодьо/Глимт (д), Виктория Пилзен (г), Твенте (д), ФКСБ (г)

Порто - Манчестър Юнайтед (д), Лацио (г), Олимпиакос (д), Макаби Тел Авив (г), Мидтиланд (д), Бодьо/Глимт (г), Хофенхайм (д), Андерлехт (г)

Аякс - Лацио (д), Славия Прага (г), Макаби Тел Авив (д), Реал Сосиедад (г), Галатасарай (д), Карабах (г), Бешикташ (д), ФК Рига(г)

Рейнджърс - Тотнъм (д), Манчестър Юнайтед (г), Лион (д), Олимпиакос (г), Юнион СЖ (д), Малмьо (г), ФКСБ (д), Ница (г)

Айнтрахт - Славия Прага (д), Рома (г), Ференцварош (д), Лион (г), Виктория Пилзен (д), Мидтиланд (г), ФК Рига (д), Бешикташ (г)

Лацио - Порто (д), Аякс (г), Реал Сосиедад (д), Спортинг Брага (г), Лудогорец (д), Динамо Киев (г), Ница (д), Твенте (г)

Тотнъм - Славия Прага (д), Рома (г), Ференцварош (д), Лион (г), Виктория Пилзен (д), Мидтиланд (г), ФК Рига (д), Бешикташ (г)

Славия (Прага) - Аякс (д), Айнтрахт (г), Фенербахче (д), ПАОК (г), Малмьо (д), Лудогорец (г), Андерлехт (д), Атлетик Билбао (г)

Жребий на отборите от втора урна:

Макаби Тел Авив - Порто (д), Аякс (г), Реал Сосиедад (д), Брага (г), Мидтиланд (д), Бодьо/Глимт (г), Рига (д), Бешикташ (г)

Фенербахче - Манчестър Юнайтед (д), Славия Прага (г), Лион (д), АЗ Алкмаар (г), Юнион СЖ (д), Мидтиланд (г), Атлетик Билбао (д), Твенте (г)

Ференцварош - Тотнъм (д), Айнтрахт Франкфурт (г), АЗ Алкмаар (д), ПАОК (г), Малмьо (д), Динамо Киев (г), Ница (д), Андерлехт (г)

Реал Сосиедад - Аякс (д), Лацио (г), ПАОК (д), Макаби Тел Авив (г), Динамо Киев (д), Виктория Пилзен (г), Андерлехт (д), Ница (г)

Олимпиакос - Рейнджърс (д), Порто (г), Брага (д), Лион (г), Карабах (д), Малмьо (д), Твенте (г), ФКСБ (г)

АЗ Алкмаар - Рома (д), Тотнъм (г), Фенербахче (д), Ференцварош (г), Галатасарай (д), Лудогорец (г), Елфсборг (д), Атлетик Билбао (г)

Лион - Айнтрахт Франкфурт (д), Рейнджърс (г), Олимпиакос (д), Фенербахче (г), Лудогорец (д), Карабах (г), Бешикташ (д), Хофенхайм (г)

ПАОК - Славия Прага (д), Манчестър Юнайтед (г), Ференцварош (д), Реал Сосиедад (г), Виктория Пилзен (д), Галатасарай (г), ФКСБ (д), Рига (г)

Брага - Лацио (д), Рома (г), Макаби Тел Авив (д), Олимпиакос (г), Бодьо/Глимт (д), Юнион СЖ (г), Хофенхайм (д), Елфсборг (г)

Жребий за отборите от трета урна:

Роял Юнион СЖ - Рома (д), Рейнджърс (г), Брага (д), Фенербахче (г), Бодьо/Глимт (д), Мидтиланд (г), Ница (д), Твенте (г)

Лудогорец - Славия (Прага) (д), Лацио (г), АЗ Алкмаар (д), Лион (г), Мидтиланд (д), Виктория (Пилзен) (г), Атлетик Билбао (д), Андерлехт (г)

Малмьо - Рейнджърс (д), Славия (Прага) (г), Олимпиакос (д), Ференцварош (г), Галатасарай (д), Карабах (г), Твенте (д), Бешикташ (г)

Галатасарай - Тотнъм (д), Аякс (г), ПАОК (д), АЗ Алкмаар (г), Динамо (Киев) (д), Малмьо (г), Елфсборг (д), РФС (г)

Динамо (Киев) - Лацио (д), Рома (г), Ференцварош (д), Реал Сосиедад (г), Виктория (Пилзен) (д), Галатасарай (г), РФС (д), Хофенхайм (г)

Мидтиланд - Айнтрахт (Франкфурт) (д), Порто (г), Фенербахче (д), Макаби (Тел Авив) (г), Унион СЖ (д), Лудогорец (г), Хофенхайм (д), ФКСБ (г)

Карабах - Аякс (д), Тотнъм, Лион (д), Олимпиакос (г), Малмьо (д), Бодьо/Глимт (г), ФКСБ (д), Елфсборг (г)

Бодьо/Глимт - Порто (д), Манчестър Юнайтед (г), Макаби (Тел Авив) (д), Брага (г), Карабах (д), Унион СЖ (г), Бешикташ (д), Ница (г)

Виктория (Пилзен) - Манчестър Юнайтед (д), Айнтрахт (Франкфурт) (г), Реал Сосиедад (д), ПАОК (г), Лудогорец (д), Динамо (Киев) (г), Андерлехт (д), Атлетик Билбао (г)

Жребий на отборите от четвърта урна:



Атлетик (Билбао) - Рома (г), Славия (Прага) (д), Фенербахче (г), АЗ Алкмаар (д), Лудогорец (г), Виктория (Пилзен) (д), Бешикташ (г), Елфсборг (д)



Хофенхайм - Порто (г), Тотнъм (д), Спортинг (Брага) (г), Олимпик (Лион) (д), Динамо (Киев) (д), Мидтиланд (г), Андерлехт (г), ФКСБ (д)



Ница - Рейнджърс (д), Лацио (г), Ференцварош (г), Реал Сосиедад (д), Унион (Сен Жинола) (г), Бодьо/Глимт (д), Твенте (д), Елфсборг (г)



Андерлехт - Порто (д), Славия (Прага) (г), Ференцварош (д), Реал Сосиедад (г), Лудогорец (д), Виктория (Пилзен) (г), Хофенхайм (д), ФК Рига (г)



Твенте - Манчестър Юнайтед (д), Лацио (г), Фенербахче (д), Олимпиакос (г), Унион (Сен Жинола) (д), Малмьо (г), Бешикташ (д), Ница (г)



Бешикташ - Айнтрахт (Франкфурт) (д), Аякс (г), Макаби (Тел Авив) (д), Олимпик (Лион) (г), Малмьо (д), Бодьо/Глимт (г), Атлетик (Билбао) (д), Твенте (г)



ФКСБ - Рейнджърс (г), Манчестър Юнайтед (д), ПАОК (г), Олимпиакос (д), Мидтиланд (д), Карабах (г), Хофенхайм (г), ФК Рига (д)



ФК Рига - Айнтрахт (Франкфурт) (г), Аякс (д), Макаби (Тел Авив) (г), ПАОК (д), Галатасарай (д), Динамо (Киев) (г), Андерлехт (д), ФКСБ (г)



Елфсборг - Рома (д), Тотнъм (г), Спортинг (Брага) (д), АЗ Алкмаар (г), Галатасарай (г), Карабах (д), Ница (д), Атлетик (Билбао) (г)