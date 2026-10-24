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Хьонес скочи на млад талант на Байерн: „Той далеч не е суперзвезда“

Хьонес скочи на млад талант на Байерн: „Той далеч не е суперзвезда“

24 Октомври, 2026 15:54 507 0

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  • байерн мюнхен-
  • майкъл олизе-
  • германски национален отбор

Почетният президент на Байерн Мюнхен настоява младият футболист да проявява повече смирение и постави под въпрос сравненията му с Майкъл Олизе

Хьонес скочи на млад талант на Байерн: „Той далеч не е суперзвезда“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес обяви, че ще проведе сериозен разговор с 18-годишния Ленарт Карл. Той разкритикува отношението на младото крило и заяви, че футболистът все още е далеч от статута на суперзвезда.

„Реших да проведа сериозен разговор с него. Той далеч не е суперзвезда, младите играчи имат нужда от смирение“, заяви Хьонес пред „Велт ам зонтаг“.

Хьонес: Младите играчи имат нужда и от напрежение

Според Хьонес бурните похвали, които Карл е получил през миналия сезон, донякъде са му повлияли негативно. Почетният президент на Байерн смята, че младите футболисти не трябва да бъдат единствено насърчавани.

„Младите футболисти се нуждаят и от напрежение. Не знам дали е от полза за Ленарт Карл, ако хората постоянно само го потупват по рамото“, каза Хьонес.

Той разкритикува и сравненията между Карл и Майкъл Олизе. „Сравненията с Майкъл Олизе определено не му помагат - между тях има огромна разлика“, заяви Хьонес.

Карл търси формата си след травмата

Карл направи силно впечатление с изявите си за първия отбор на Байерн през миналия сезон. Той отбеляза 9 гола и направи 8 асистенции, което му осигури място в германския национален отбор.

Младият футболист обаче пропусна Световното първенство през лятото заради мускулна травма на бедрото. След завръщането си той изпитва трудности да възстанови най-добрата си форма.

От началото на настоящия сезон Карл е записал 267 минути в 9 мача. На сметката си има 1 гол и 1 асистенция.


Германия
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