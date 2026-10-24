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Министър Найденов: Превенцията и пресичането на имотните измами е обща цел нa МП и Нотариалната камара

Министър Найденов: Превенцията и пресичането на имотните измами е обща цел нa МП и Нотариалната камара

24 Октомври, 2026 16:03 398 2

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Събитието стартира със създаване на Институт за професионално обучение и развитие на нотариата – НОТА

Министър Найденов: Превенцията и пресичането на имотните измами е обща цел нa МП и Нотариалната камара - 1
Снимка: МП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на правосъдието Николай Найденов беше гост на Нотариалната камара по повод професионалния им празник. В приветствието си той посочи, че много млади хора се насочват към тази професия, за да я практикуват в полза на гражданите и бизнеса.

Министърът подчерта съвместните усилия на Министерство на правосъдието и Нотариалната камара, наред с всички заинтересовани страни и браншови организации, да изготвят изменения в Закона за наследството, Гражданския процесуален кодекс, Семейния кодекс, Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, Закона за задълженията и договорите и Закона за гражданската регистрация. Целта е превенция и пресичане на имотните измами и с фокус върху запазване на интересите на уязвимите слоеве на населението.

Събитието стартира със създаване на Институт за професионално обучение и развитие на нотариата – НОТА.

„НОТА може да бъде и консултативна платформа за обсъждане на законодателни инициативи, които да подпомагат Министерството на правосъдието при изготвянето на анализи за съответствие и оценки на въздействието на нормативни актове, свързани с електронния нотариат и дигитализацията на производствата“, изтъкна правосъдният министър. Той добави, че институтът може да превърне теоретичното обучение в динамичен инструмент за противодействие на имотните измами.

Нотариусите и чуждестранните гости бяха приветствани и от нотариус Луиза Стоева – председател на Съвета на нотариусите, адв. Стефан Марчев – председател на Висшия адвокатски съвет, г-жа Барио дел Олмо – председател на Нотариалната камара на Кралство Испания, доц. Боряна Мусева, член на Управителния съвет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, представители на академичната общност.


България
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  • 1 Ха дано

    1 0 Отговор
    Ама надали

    16:37 24.10.2026

  • 2 Име

    0 0 Отговор
    И ние сме за предпазване на уязвимите слоеве на населението от изнудване и измама!

    16:42 24.10.2026

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