Министър Найденов: Превенцията и пресичането на имотните измами е обща цел нa МП и Нотариалната камара

Министърът на правосъдието Николай Найденов беше гост на Нотариалната камара по повод професионалния им празник. В приветствието си той посочи, че много млади хора се насочват към тази професия, за да я практикуват в полза на гражданите и бизнеса.

Министърът подчерта съвместните усилия на Министерство на правосъдието и Нотариалната камара, наред с всички заинтересовани страни и браншови организации, да изготвят изменения в Закона за наследството, Гражданския процесуален кодекс, Семейния кодекс, Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, Закона за задълженията и договорите и Закона за гражданската регистрация. Целта е превенция и пресичане на имотните измами и с фокус върху запазване на интересите на уязвимите слоеве на населението.

Събитието стартира със създаване на Институт за професионално обучение и развитие на нотариата – НОТА.

„НОТА може да бъде и консултативна платформа за обсъждане на законодателни инициативи, които да подпомагат Министерството на правосъдието при изготвянето на анализи за съответствие и оценки на въздействието на нормативни актове, свързани с електронния нотариат и дигитализацията на производствата“, изтъкна правосъдният министър. Той добави, че институтът може да превърне теоретичното обучение в динамичен инструмент за противодействие на имотните измами.

Нотариусите и чуждестранните гости бяха приветствани и от нотариус Луиза Стоева – председател на Съвета на нотариусите, адв. Стефан Марчев – председател на Висшия адвокатски съвет, г-жа Барио дел Олмо – председател на Нотариалната камара на Кралство Испания, доц. Боряна Мусева, член на Управителния съвет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, представители на академичната общност.