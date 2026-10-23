Даниел Парушев показа ново ВИДЕО след инцидента с Колтуклиева

Депутатът от „Прогресивна България“ Даниел Парушев публикува нов видеозапис след инцидента със Соня Колтуклиева пред централата на партията в София. На кадрите от охранителните камери се вижда как Парушев и колегата му Александър Нейчев помагат на журналистката да се изправи.
Парушев твърди, че двамата са я настанили на стол и са ѝ дали вода до пристигането на линейката.„Лично ѝ помогнах да се изправи, след което я настанихме на стол и ѝ дадохме вода, докато пристигне линейката“, заявява депутатът.
Той отхвърля твърденията, че представители на „Прогресивна България“ не са помогнали на Колтуклиева. „Камерите на офиса ясно показват какво се случи след инцидента и нашата реакция“, посочва Парушев.
Как се стигна до инцидента
Случаят е станал пред централата на „Прогресивна България“, където Соня Колтуклиева е очаквала председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да ѝ зададе въпрос. На разпространени видеокадри се вижда как журналистката отваря вратата на служебния автомобил, в който се намира Доцова. Секунди по-късно служител на НСО я избутва и тя пада по гръб на тротоара.
След падането Колтуклиева е потърсила медицинска помощ във Военномедицинската академия, а по-късно е приета в болница „Света София“. Тя е дала показания пред Военно-апелативната прокуратура и твърди, че е била ударена в рамото и повалена на земята, докато е държала телефона си и е задавала въпроси.
Служителят на НСО е обвиняем
Военно-апелативната прокуратура привлече служителя на НСО като обвиняем за средна телесна повреда и постанови задържането му за 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за постоянен арест.
По данни на прокуратурата по случая са разпитани пострадалата и част от свидетелите. Предстоят допълнителни разпити, анализ на видеозаписите и назначаване на експертизи. Разследването трябва да изясни обстоятелствата около инцидента и точната последователност на действията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Въпрос
Коментиран от #9
18:33 23.10.2026
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7 Удри
Коментиран от #13, #18
18:34 23.10.2026
8 Горски
Коментиран от #23
18:35 23.10.2026
9 ББПП
До коментар #3 от "Въпрос":Много ли ти е важно
18:36 23.10.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... С ПРИ ТАКЪВ ИНЦИДЕНТ ЩЯХА ДА ДОЙДАТ
30-40 ЛУНОХОДА , СВАТ ТИЙМ , ПОЖАРНАТА , ЛИНЕЙКАТА И С КОЛЯНО НА ВРАТА ЩЯХА ДА СЛОЖАТ БЕЛЕЗНИЦИТЕ НА ЖУРНСЛИСТКАТА .
СЛЕД КАТО СА Я " ОМЕКОТИЛИ" С 5-6 ЕЛЕКТРОШОКА ТИЙЗЪР :)
Коментиран от #30
18:36 23.10.2026
11 Боздуган
До коментар #1 от "1488":Не господине! Ако, Йотова накаже някой от НСО, край. Сега е момента да покаже, че има нормалност. Такива, като Соня Колтуклиева си понасят последствията от действията!
Коментиран от #31
18:36 23.10.2026
12 Верно ли?
18:37 23.10.2026
13 Така е
До коментар #7 от "Удри":Илиана Ескобар и лама Гюров са марионетки в ръцете на олигархията. Само Коцето е независим и мисли за интересите на България.
18:37 23.10.2026
14 Дани
18:37 23.10.2026
15 Ясно се вижда че
18:37 23.10.2026
16 Ин друг
Коментиран от #21, #26, #34
18:38 23.10.2026
17 Това
18:38 23.10.2026
18 Путин пърдящата утка
До коментар #7 от "Удри":Ку-ку
18:38 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анонимен
18:39 23.10.2026
21 Върши я
До коментар #16 от "Ин друг":но лошо!
18:39 23.10.2026
22 Анонимен
Коментиран от #40
18:39 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И как се случва това
18:40 23.10.2026
25 Върнахме се в деведесетте с Румката
Пребиване на жирналисти
Какво ли следва?
18:40 23.10.2026
26 Анонимен
До коментар #16 от "Ин друг":РАДЕВИТЕ МУТРИ БИЯТ ЖЕНИ ПРИ ТОВА ЛИ Е И РАБОТАТА
18:40 23.10.2026
27 .....
18:40 23.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Алоууу
До коментар #4 от "1488":Прав си, че идйотова и шефа и не са стока, ама да не би Гюров и онзи намръщения да са по стока ?
И да, трябва да се гласува за нормален президент, но това не са нито Йотова, нито Гюров, нито Костадин Костадинов, който е заедно с ГЕРБ, ако още не си го разбрал независимо какво ти говори, а още по-малко е да селянина от Добричко Свирчев.
Има само един избор и той е Ивелин Михайлов. Колкото и да го плюят всички, само се замислете, защо всички са така яростно настроени срещу него ? Защото не е като тях и ще им обърка сметките и тайните коалиции.
Това е правилният избор, но съм убеден, че повечето от избирателите на се узрели, за да го разберат.
Коментиран от #41
18:41 23.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 олйико
18:42 23.10.2026
34 Сандо
До коментар #16 от "Ин друг":Ако си вършеше работата както трябва,Колтуклиева нямаше дори да се допре до вратата.Просто е поредният мускулест некадърник настанен на добре платена работа.
18:42 23.10.2026
35 Анонимен
До коментар #19 от "Ха ХаХа":Радевите мутри са навсякъде навън бият а тук заплашват егати
18:43 23.10.2026
36 Цялата истина е
18:43 23.10.2026
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕШЕ ПРОСТО ДА ИЗЧЕЗНЕ
.....
А В САЩ ЩЕШЕ ДА ПОЛУЧИ НЕСЪВМЕСТИМИ С ЖИВОТА НАРАНЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АРЕСТА
........
Коментиран от #43, #48
18:43 23.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Луд Скайуокър
18:44 23.10.2026
40 Евгени от Алфапласт
До коментар #22 от "Анонимен":Сега не може. Става ли за другият път? 😂
18:44 23.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Пич
Военния предаде собствения си човек, който при това си свърши работата!
18:44 23.10.2026
43 Значи
До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":сме на четвърто място!
18:44 23.10.2026
44 А НА ТИКВУН И ШИШИ пипа ли вратите
Губят изборите сглобкаджиите крадливи
18:45 23.10.2026
45 Казанлъшкия
Коментиран от #50
18:45 23.10.2026
46 Може да под пагон
До коментар #38 от "Що са я приели в":Тая Колтуклиева
18:45 23.10.2026
47 потресаващо
18:45 23.10.2026
48 Пък
До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":в Северна Корея няма журналисти!
Коментиран от #51
18:45 23.10.2026
49 абсолютна инсценировка
Коментиран от #66
18:46 23.10.2026
50 Анонимен
До коментар #45 от "Казанлъшкия":НИЩО НЕ Е ОТВАРЯЛА ЖЕНАТА А ТОЯ КОЙ Е ЧЕ ЩЕ ПРЕБИВА ЕДНА ЖЕНА В БОЛНИЦА Е МУТРИ ВЪН РАДЕВИТЕ
Коментиран от #56
18:47 23.10.2026
51 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #48 от "Пък":В ИНДИЯ СИКРЕТ СЪРВИС
СА С ЯКИ ДРЯНОВИ ТОЯЖКИ ... И БИЯТ ПО РЪЦЕТЕ И КРАКАТА ...
ПИЩОВИ ИЗПОЛЗВАТ РЯДКО :)
Коментиран от #58
18:48 23.10.2026
52 Точно така е
До коментар #6 от "Кой глупендър":Кмета е виновен. Я ги вижте плочките на тротоара ! Сякаш пиян ги е редил
18:48 23.10.2026
53 Прокурорски син
18:49 23.10.2026
54 Абе
18:50 23.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Евгени от Алфапласт
До коментар #50 от "Анонимен":Тоя, пък, да не си недосегаем, бре?!?🤣 Кой бил, ами той това работи, бре, лузър! Като на баце ти гавазите, ама сега не го пазят него.😂
18:51 23.10.2026
57 Охранителя
Коментиран от #60
18:51 23.10.2026
58 В Тарумбики
До коментар #51 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":председателя седи на върха на палма!
18:53 23.10.2026
59 Гатьо от Богутево
18:54 23.10.2026
60 БАНко
До коментар #57 от "Охранителя":КАКАТЛИЕВА : НЕ СЪМ ОТВАРЯЛА ВРАТАТА !!! НАТООВЦЕ ПОГЛЕДНЕТЕ СЕ !!!
18:54 23.10.2026
61 сноу
18:55 23.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Тая Паплач !
Изметена !
От Парламента !
18:55 23.10.2026
64 БАНко
18:56 23.10.2026
65 Секретна комуникация и охрана
18:58 23.10.2026
66 Оу ! уууу !
До коментар #49 от "абсолютна инсценировка":Тя Сама Е Скочила !
На Земята !
Забравих Да си Сложа Очилата !
За Да Видя !
18:59 23.10.2026
67 3,999
19:00 23.10.2026
68 Калъчев
19:00 23.10.2026