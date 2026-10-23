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Даниел Парушев показа ново ВИДЕО след инцидента с Колтуклиева
  Тема: Избори

Даниел Парушев показа ново ВИДЕО след инцидента с Колтуклиева

23 Октомври, 2026 18:31 1 828 68

  • даниел парушев-
  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • прогресивна българия-
  • военно-апелативна прокуратура

Депутатът твърди, че той и Александър Нейчев са помогнали на журналистката след падането ѝ пред офиса на „Прогресивна България“. Междувременно служителят на НСО е обвиняем за средна телесна повреда

Даниел Парушев показа ново ВИДЕО след инцидента с Колтуклиева - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Прогресивна България“ Даниел Парушев публикува нов видеозапис след инцидента със Соня Колтуклиева пред централата на партията в София. На кадрите от охранителните камери се вижда как Парушев и колегата му Александър Нейчев помагат на журналистката да се изправи.

Парушев твърди, че двамата са я настанили на стол и са ѝ дали вода до пристигането на линейката.

„Лично ѝ помогнах да се изправи, след което я настанихме на стол и ѝ дадохме вода, докато пристигне линейката“, заявява депутатът.

Той отхвърля твърденията, че представители на „Прогресивна България“ не са помогнали на Колтуклиева. „Камерите на офиса ясно показват какво се случи след инцидента и нашата реакция“, посочва Парушев.

Как се стигна до инцидента

Случаят е станал пред централата на „Прогресивна България“, където Соня Колтуклиева е очаквала председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да ѝ зададе въпрос. На разпространени видеокадри се вижда как журналистката отваря вратата на служебния автомобил, в който се намира Доцова. Секунди по-късно служител на НСО я избутва и тя пада по гръб на тротоара.

След падането Колтуклиева е потърсила медицинска помощ във Военномедицинската академия, а по-късно е приета в болница „Света София“. Тя е дала показания пред Военно-апелативната прокуратура и твърди, че е била ударена в рамото и повалена на земята, докато е държала телефона си и е задавала въпроси.

Служителят на НСО е обвиняем

Военно-апелативната прокуратура привлече служителя на НСО като обвиняем за средна телесна повреда и постанови задържането му за 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за постоянен арест.

По данни на прокуратурата по случая са разпитани пострадалата и част от свидетелите. Предстоят допълнителни разпити, анализ на видеозаписите и назначаване на експертизи. Разследването трябва да изясни обстоятелствата около инцидента и точната последователност на действията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Въпрос

    19 42 Отговор
    Лицето Доцова още ли е на държавна хранилка?

    Коментиран от #9

    18:33 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Удри

    21 19 Отговор
    Ако Костадинов стане президент ще им разбута кочината.

    Коментиран от #13, #18

    18:34 23.10.2026

  • 8 Горски

    19 37 Отговор
    Радев свърши парламента ще го гледа само в централната емисия по света и у нас! Никаква ала бала неможе да помогне на Йотова която вече е под 15% реално! видно и тя трябва да се маха! оТ ТАМ и радев но явно му трябва помощ на този диктатор да се маха! да види нета какво масово се организира радев изкупувай памперси докато има! След това с журналист от пик явно този диктатор е готов и през трупове да минава! Радев е много повече от мафиот и олигар, той и групата му е престъпен синдикат! Вижте мвр шеф има повече имоти от мексикански картел копринката сигурно има повече.

    Коментиран от #23

    18:35 23.10.2026

  • 9 ББПП

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Много ли ти е важно

    18:36 23.10.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 7 Отговор
    ПРИ НАС ПОЛИЦАИТЕ НАПЪЛНИХА С 40 КУРШУМА ЕДИН ЩОТО МИНА НА ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА НА СВЕТОФАРА И ОТКАЗА ДА СПРЕ СЛЕД ТОВА
    .... С ПРИ ТАКЪВ ИНЦИДЕНТ ЩЯХА ДА ДОЙДАТ
    30-40 ЛУНОХОДА , СВАТ ТИЙМ , ПОЖАРНАТА , ЛИНЕЙКАТА И С КОЛЯНО НА ВРАТА ЩЯХА ДА СЛОЖАТ БЕЛЕЗНИЦИТЕ НА ЖУРНСЛИСТКАТА .
    СЛЕД КАТО СА Я " ОМЕКОТИЛИ" С 5-6 ЕЛЕКТРОШОКА ТИЙЗЪР :)

    Коментиран от #30

    18:36 23.10.2026

  • 11 Боздуган

    32 7 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Не господине! Ако, Йотова накаже някой от НСО, край. Сега е момента да покаже, че има нормалност. Такива, като Соня Колтуклиева си понасят последствията от действията!

    Коментиран от #31

    18:36 23.10.2026

  • 12 Верно ли?

    8 14 Отговор
    Верно ли партия Боташ ,,ПБ,, имало и нормални хора? Няма дълго да ги изтърпят останалите. Ще помагат на Колтуклиева, а няма да я заритат прогресивно.

    18:37 23.10.2026

  • 13 Така е

    7 13 Отговор

    До коментар #7 от "Удри":

    Илиана Ескобар и лама Гюров са марионетки в ръцете на олигархията. Само Коцето е независим и мисли за интересите на България.

    18:37 23.10.2026

  • 14 Дани

    4 4 Отговор
    Правих и изкуствено дишане!

    18:37 23.10.2026

  • 15 Ясно се вижда че

    17 2 Отговор
    вика "Алах акбар" и държи нещо в ръката..

    18:37 23.10.2026

  • 16 Ин друг

    28 4 Отговор
    Защо е задържан охранителят?!!? Той си върши работата, даже и постоянен арест щели да искат. Ако така се прилага законът по-добре да закрият НСО.

    Коментиран от #21, #26, #34

    18:38 23.10.2026

  • 17 Това

    10 7 Отговор
    след колко време лежане на асфалта?

    18:38 23.10.2026

  • 18 Путин пърдящата утка

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Удри":

    Ку-ку

    18:38 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    14 0 Отговор
    Това е от стационарна камера, не е започнала да снима след това. Къде е частта с падането? Защо е отрязал най-важната част?

    18:39 23.10.2026

  • 21 Върши я

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ин друг":

    но лошо!

    18:39 23.10.2026

  • 22 Анонимен

    4 12 Отговор
    МУТРИ ВЪН РАДЕВИТЕ ВЪН ДОЦАТА С ДЪРЖАВНИ ПАРИ СЕ НАСТАНИЛА ХАХАХА ВЪН ОСТАВКАААААА НАГЛОСТ

    Коментиран от #40

    18:39 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И как се случва това

    14 4 Отговор
    След падането Колтуклиева да потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия ? Джипи няма ли ? Не трябва ли в Пирогов? А? ..

    18:40 23.10.2026

  • 25 Върнахме се в деведесетте с Румката

    3 14 Отговор
    Избиване на бизнесмени
    Пребиване на жирналисти
    Какво ли следва?

    18:40 23.10.2026

  • 26 Анонимен

    3 15 Отговор

    До коментар #16 от "Ин друг":

    РАДЕВИТЕ МУТРИ БИЯТ ЖЕНИ ПРИ ТОВА ЛИ Е И РАБОТАТА

    18:40 23.10.2026

  • 27 .....

    3 12 Отговор
    Сонче,вади медицинско и ако трябва стигни до Страсбург.

    18:40 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Алоууу

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Прав си, че идйотова и шефа и не са стока, ама да не би Гюров и онзи намръщения да са по стока ?

    И да, трябва да се гласува за нормален президент, но това не са нито Йотова, нито Гюров, нито Костадин Костадинов, който е заедно с ГЕРБ, ако още не си го разбрал независимо какво ти говори, а още по-малко е да селянина от Добричко Свирчев.

    Има само един избор и той е Ивелин Михайлов. Колкото и да го плюят всички, само се замислете, защо всички са така яростно настроени срещу него ? Защото не е като тях и ще им обърка сметките и тайните коалиции.
    Това е правилният избор, но съм убеден, че повечето от избирателите на се узрели, за да го разберат.

    Коментиран от #41

    18:41 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 олйико

    11 1 Отговор
    Цяла България вече започна да разбира до къде са паднали сектантите от ПП и ДБ педофили и мафията от Не сглобката и Не коалицията. Стигнаха до там че накараха срещу заплащане да се търкаля по тротоара като магаре една дърта поръчкова слугиня. За да окалят терена 2 дни преди изборите наеха тази магарица да се търкаля пред камерите и да прави драми, за да може куците коне Гюро и Кондьо да ги добутат до финала. Искат власт и да крадат от бюджета и само на заплата не им харесва. Набързо се овъртолиха в нова Не коалиция. Крият се по храстите и с мафията уреждат клипчета та да излъжат по глупавите маймуни от София. Колко пари са и платили и как са направили режисурата за калната постановка е загадка? Службите спят. Слава на Господ Иисус Христос има клипчета та всеки да види с очите си.

    18:42 23.10.2026

  • 34 Сандо

    11 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ин друг":

    Ако си вършеше работата както трябва,Колтуклиева нямаше дори да се допре до вратата.Просто е поредният мускулест некадърник настанен на добре платена работа.

    18:42 23.10.2026

  • 35 Анонимен

    4 10 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ХаХа":

    Радевите мутри са навсякъде навън бият а тук заплашват егати

    18:43 23.10.2026

  • 36 Цялата истина е

    6 1 Отговор
    Че всички са некадърни ,от чистачката на тоалетни до НСО и президентство и парламетност

    18:43 23.10.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    В КИТАЙ И РУСИЯ ЖУРНАЛИСТКАТА
    ЩЕШЕ ПРОСТО ДА ИЗЧЕЗНЕ
    .....
    А В САЩ ЩЕШЕ ДА ПОЛУЧИ НЕСЪВМЕСТИМИ С ЖИВОТА НАРАНЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АРЕСТА
    ........

    Коментиран от #43, #48

    18:43 23.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Луд Скайуокър

    6 2 Отговор
    Някой правили разлика между избутване и блъскане? А гледах няколко пъти видеото и в него избутване невидях.

    18:44 23.10.2026

  • 40 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Сега не може. Става ли за другият път? 😂

    18:44 23.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пич

    6 5 Отговор
    Какви шушумиги се оказаха Радевистите!!!
    Военния предаде собствения си човек, който при това си свърши работата!

    18:44 23.10.2026

  • 43 Значи

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    сме на четвърто място!

    18:44 23.10.2026

  • 44 А НА ТИКВУН И ШИШИ пипа ли вратите

    8 4 Отговор
    Някой да ги отваря и т.н.Те не допускаха на метри никой сега лалат нагло!
    Губят изборите сглобкаджиите крадливи

    18:45 23.10.2026

  • 45 Казанлъшкия

    9 3 Отговор
    И все пак коя е тая ,че да отваря вратата на колата. Търсела си го е. Няма работа да пипа колата, не е от екипа на охраната. След като е журналист, да я беше изчакала да слезе ,не да отваря тя вратата. Провокация, която е завършила по най - логичния начин.

    Коментиран от #50

    18:45 23.10.2026

  • 46 Може да под пагон

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Що са я приели в":

    Тая Колтуклиева

    18:45 23.10.2026

  • 47 потресаващо

    2 8 Отговор
    Първо разжалване в лейтенант и след това уволнение по непригодност . Този не може да е генерал.

    18:45 23.10.2026

  • 48 Пък

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    в Северна Корея няма журналисти!

    Коментиран от #51

    18:45 23.10.2026

  • 49 абсолютна инсценировка

    11 2 Отговор
    това е цирк. Не виждате ли кухите преструвки на т.н. журналистка.

    Коментиран от #66

    18:46 23.10.2026

  • 50 Анонимен

    3 8 Отговор

    До коментар #45 от "Казанлъшкия":

    НИЩО НЕ Е ОТВАРЯЛА ЖЕНАТА А ТОЯ КОЙ Е ЧЕ ЩЕ ПРЕБИВА ЕДНА ЖЕНА В БОЛНИЦА Е МУТРИ ВЪН РАДЕВИТЕ

    Коментиран от #56

    18:47 23.10.2026

  • 51 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Пък":

    В ИНДИЯ СИКРЕТ СЪРВИС
    СА С ЯКИ ДРЯНОВИ ТОЯЖКИ ... И БИЯТ ПО РЪЦЕТЕ И КРАКАТА ...
    ПИЩОВИ ИЗПОЛЗВАТ РЯДКО :)

    Коментиран от #58

    18:48 23.10.2026

  • 52 Точно така е

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кой глупендър":

    Кмета е виновен. Я ги вижте плочките на тротоара ! Сякаш пиян ги е редил

    18:48 23.10.2026

  • 53 Прокурорски син

    2 0 Отговор
    Приятели сме!Тренираме заедно!

    18:49 23.10.2026

  • 54 Абе

    2 0 Отговор
    хвърли си я,като брашнян чувал!

    18:50 23.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    Тоя, пък, да не си недосегаем, бре?!?🤣 Кой бил, ами той това работи, бре, лузър! Като на баце ти гавазите, ама сега не го пазят него.😂

    18:51 23.10.2026

  • 57 Охранителя

    1 1 Отговор
    Не съм я докоснал!

    Коментиран от #60

    18:51 23.10.2026

  • 58 В Тарумбики

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    председателя седи на върха на палма!

    18:53 23.10.2026

  • 59 Гатьо от Богутево

    3 0 Отговор
    Пълен цирк!!!

    18:54 23.10.2026

  • 60 БАНко

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Охранителя":

    КАКАТЛИЕВА : НЕ СЪМ ОТВАРЯЛА ВРАТАТА !!! НАТООВЦЕ ПОГЛЕДНЕТЕ СЕ !!!

    18:54 23.10.2026

  • 61 сноу

    6 0 Отговор
    Изключително нагъл е калтука...никъде на друго място или държава нямаше да доживее и и втората минута...а още по малко в щатите ...

    18:55 23.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Тая Паплач !

    3 1 Отговор
    Трябва Да Бъде !

    Изметена !

    От Парламента !

    18:55 23.10.2026

  • 64 БАНко

    3 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , МНОГО БЪРЗО ИЗТРИВАТЕ , ПОДЛОГИ !!!

    18:56 23.10.2026

  • 65 Секретна комуникация и охрана

    1 1 Отговор
    Ганьото от нсо е връзкар няма умение и не е учил за охрана,НЕ СЕ ДОПУСКА ВЪОБЩЕ ДА ДОБЛИЖИ НЯКОЙ ВРАТАТ НА КОЛАТА

    18:58 23.10.2026

  • 66 Оу ! уууу !

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "абсолютна инсценировка":

    Тя Сама Е Скочила !

    На Земята !

    Забравих Да си Сложа Очилата !

    За Да Видя !

    18:59 23.10.2026

  • 67 3,999

    0 1 Отговор
    Помислете какво би се случило ако някой посегне да отвори вратата на автомобил с примерно г-н Тръмп . Сещате се нали . За г-н Путин да не говорим . Момчето от НСО ще го отнесе , макар че сигурно е работил по някакъв протокол

    19:00 23.10.2026

  • 68 Калъчев

    1 1 Отговор
    Защо Парушев е отрязал записа отпреди това, когато тая напушена нахалница се е спънала, след като е избутана назад от НСО.

    19:00 23.10.2026

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