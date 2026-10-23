Даниел Парушев показа ново ВИДЕО след инцидента с Колтуклиева

Депутатът от „Прогресивна България“ Даниел Парушев публикува нов видеозапис след инцидента със Соня Колтуклиева пред централата на партията в София. На кадрите от охранителните камери се вижда как Парушев и колегата му Александър Нейчев помагат на журналистката да се изправи.

Парушев твърди, че двамата са я настанили на стол и са ѝ дали вода до пристигането на линейката.

„Лично ѝ помогнах да се изправи, след което я настанихме на стол и ѝ дадохме вода, докато пристигне линейката“, заявява депутатът.

Той отхвърля твърденията, че представители на „Прогресивна България“ не са помогнали на Колтуклиева. „Камерите на офиса ясно показват какво се случи след инцидента и нашата реакция“, посочва Парушев.

Как се стигна до инцидента

Случаят е станал пред централата на „Прогресивна България“, където Соня Колтуклиева е очаквала председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да ѝ зададе въпрос. На разпространени видеокадри се вижда как журналистката отваря вратата на служебния автомобил, в който се намира Доцова. Секунди по-късно служител на НСО я избутва и тя пада по гръб на тротоара.

След падането Колтуклиева е потърсила медицинска помощ във Военномедицинската академия, а по-късно е приета в болница „Света София“. Тя е дала показания пред Военно-апелативната прокуратура и твърди, че е била ударена в рамото и повалена на земята, докато е държала телефона си и е задавала въпроси.

Служителят на НСО е обвиняем

Военно-апелативната прокуратура привлече служителя на НСО като обвиняем за средна телесна повреда и постанови задържането му за 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за постоянен арест.

По данни на прокуратурата по случая са разпитани пострадалата и част от свидетелите. Предстоят допълнителни разпити, анализ на видеозаписите и назначаване на експертизи. Разследването трябва да изясни обстоятелствата около инцидента и точната последователност на действията.