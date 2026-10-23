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Богомил Бонев: Изпитът за Доцова завърши със слаб "2". Като политик, като човек и то жена.

Богомил Бонев: Изпитът за Доцова завърши със слаб "2". Като политик, като човек и то жена.

23 Октомври, 2026 09:57 3 417 182

  • богомил бонев-
  • нсо-
  • соня колтуклиева-
  • михаела доцова

А НСО няма какво толкова да проверява. Утре трябва да има уволнения. Абсолютна аматьорщина

Богомил Бонев: Изпитът за Доцова завърши със слаб "2". Като политик, като човек и то жена. - 1
Снимка: Фейсбук
Facebook Facebook социална мрежа
Богомил Бонев Богомил Бонев бивш вътрешен министър

Соня Колтуклиева отваря вратата на Доцова, защото НСО позволява това. И след това реагират като мутри.

НСО прави няколко грешки:

Първо, колата не тръгва веднага, щом като Доцова се качва.

С това я излагат на опасност. Не от журналистката, а от потенциална сериозна заплаха.

Второ, човекът пред вратата напуска поста си и така дава възможност всеки да отвори вратата на автомобила.

Абсолютна аматьорщина.

Трето, същият служител реагира недопустимо грубо, след като вече е изложил на опасност охраняваната личност.

И една огромна грешка на Доцова.

Как може да потегли с колата, след като вижда падналата на земята Колтуклиева?

Един нормален човек задължителни би наредил да спрат колата, след което ще слезе и ще окаже помощ на падналата жена.

Изпитът за Доцова завърши със слаб "2".

Като политик, като човек и то жена.

А НСО няма какво толкова да проверява.

Утре трябва да има уволнения.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 много сте тъпи калинки

    94 36 Отговор
    поредния калинков материал на гербаджийска хранилка се изтипоса да обяснява как НСО немтрябва да си върши работата и как всеки има право да отваря и дърпа вратите на техни коли независимо кого охраняват …

    Коментиран от #22, #124, #160

    10:05 23.10.2026

  • 3 Факт

    37 14 Отговор
    неоспорим.

    10:05 23.10.2026

  • 4 честен ционист

    49 9 Отговор
    НСО ходят с панталони. Тия бяха с дънки...

    10:05 23.10.2026

  • 5 Нов

    100 21 Отговор
    Какво ли ще стане ако отвори вратат на колата на Тръмп или Путин?

    Коментиран от #39, #52, #78, #141, #168

    10:06 23.10.2026

  • 6 питам си

    113 17 Отговор
    Бонев - Бонбонев - бивши министър на Вътрешните работи, как при инцидент, охраняваното лице ще слезе само????? Това може да е подготвена провокация и при слизането на охраняваното лице - то се подлага на опасност. При инцидент, другарю хотелиер Бонев, охраняваното лице се откарва моментално!!!!!!!!!!!!!!!
    А може ли да кажете как с министерска заплата си напостроихте хотелски гиганти в Банско???

    Коментиран от #110, #115, #177

    10:06 23.10.2026

  • 7 Тошо

    37 52 Отговор
    Абсолютно подкрепям статията, на този свят трябва да сме преди всичко хора и после всичко останало.

    10:06 23.10.2026

  • 8 лом боруна

    43 37 Отговор
    Къде избраха това плашило за председател на парлмента

    Коментиран от #36, #155, #176

    10:08 23.10.2026

  • 9 ИМА СИ

    59 14 Отговор
    МЯСТО,ЧАС ДАТА, ЗА ИНТЕРВЮТА,И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИ,ОРГАНИЗИРАНЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ!,МИНЕСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ,,! НЕ Е МЯСТОТО ДА СЕ ГОНИМ ПО УЛИЦИТЕ,ДА ЗАТРУДНЯВАМЕ РАБОТАТА НА НСО,И ОХРАНЯВАНИТЕ ЛИЦА

    10:08 23.10.2026

  • 10 2020

    42 38 Отговор
    ГОЛЯМ СРАМ Е - лицето Доцова да е председател на Народното събрание , та с тази визия - тя не става и за секретарка.

    10:08 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чудя се

    41 28 Отговор
    на това никому неизвестно същество
    кой и защо би му посегнал, та чак и да го охраняват!?

    Коментиран от #169

    10:08 23.10.2026

  • 13 123

    61 15 Отговор
    Като помня Бонев как овладя престъпленията на борчетата преди време, си давам сметка и колко му е професионалната квалификация! Все пак е завършил школата на МВР м Симеоново и не може да се очаква повече от него :) Да си гледа Нона и да не се изказва неподготвен.

    10:08 23.10.2026

  • 14 Олга

    29 51 Отговор
    Първият човек в държавата помилва наркобарони .
    Вторият човек сключва далавери , като Боташ.
    Третият човек дори не слезе от БМВ- то си, когато заради него бият журналисти.

    За това ще гласуваме за единствените десни и свестни- Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    10:08 23.10.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    67 26 Отговор
    Евтин трик на Пеевски. Помните ли , коя е Соня Колтуклиева. Тази същата, дето призна, че е станала любовница на Руди Гела, за да изкопчва информация от първа ръка. Що не опита да отвори вратата на колата на американският посланик, да види, каква случка ще ѝ се случи.

    Коментиран от #28

    10:08 23.10.2026

  • 16 ВСИЧКО ЗА КОДА

    4 4 Отговор
    Не е мое решение

    10:09 23.10.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    18 1 Отговор
    Не жена - а комунист !!!

    10:10 23.10.2026

  • 18 Няма значение коя е Соня

    35 33 Отговор
    Жив човек лежи на тротоара с комоцио, а прогресивни биячи тичат оттам презглава да се скрият.

    Коментиран от #30

    10:10 23.10.2026

  • 19 Има ни пак

    66 14 Отговор
    Никой няма право да отваря вратата на автомобил отвън, след като тя вече е затворена. Това е нарушаване на лично пространство. Даже и катаджиите стоят отвън без да пипат автомобила и комуникират през отворен прозорец. Ами ако този който отваря вратата има намерение за саморазправа, какво правим тогава?

    Коментиран от #97, #136

    10:10 23.10.2026

  • 20 БеГемот

    12 1 Отговор
    Човекът 6+като политик,човек ,крадец,мутроген.....

    10:10 23.10.2026

  • 21 потресен

    23 31 Отговор
    Другаде пишат , че Култуклиева е постъпила отново в Болницата. Не ви ли е срам възрастна жена така да изблъскате , Ами ако беше си ударила главата лошо????

    Коментиран от #31, #54

    10:10 23.10.2026

  • 22 Циркова печена пуйка!

    49 21 Отговор

    До коментар #2 от "много сте тъпи калинки":

    Глупости на търкалета, в САЩ щехме да гледаме печена пуйка пълнена с кестени и забоден микрофон между кълките. Аде стига с тия циркове, беше си нападение срещу охранявано лице.

    10:10 23.10.2026

  • 23 Майора

    4 5 Отговор
    Богито посочи точните килограми.

    10:11 23.10.2026

  • 24 Винкелов

    29 8 Отговор
    Охранителя който бутна Кютуклиева е от Перник. Това обяснява случилото се.

    10:11 23.10.2026

  • 25 При такъв

    27 19 Отговор
    изпит следва изключване , в случая НЕЗАБАВНА ОСТАВКА ! Явно престъпление да оставиш човек , проснат с грубост на тротоара от някакъв си жесток пазач , без да спреш и видиш състоянието му и дали е жив ! Жестоко хладнокръвие и пълна безотказнст !

    Коментиран от #49, #156

    10:11 23.10.2026

  • 26 Хахаха

    35 18 Отговор
    Пълни глупости. Тази ПачаКолтуклиева защо отваря вратата на колата на НСО?

    10:11 23.10.2026

  • 27 Смяаатай какво ни чака под Йотова власт!

    22 21 Отговор
    Репресии до откат над несъгласните.

    Коментиран от #38

    10:11 23.10.2026

  • 28 потресен

    20 26 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    И какво ще и се случи , тя е журналист а не някои неизвестен атентатор. Айде стига глупости какво било в Сащ

    Коментиран от #44, #75

    10:12 23.10.2026

  • 29 Гавазите

    27 5 Отговор
    Слабаци. Не заслужават и половината от заплати си в МВР/НСО. Липсва системно обучение и изпити за персонала негодните да ги пратят в Бюрото по труда, че са държавни служители с имунитет, които съдът ги възстановява после.

    10:12 23.10.2026

  • 30 Гузен негонен бяга

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Няма значение коя е Соня":

    (народна поговорка).

    10:12 23.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ДрайвингПлежър

    39 17 Отговор
    Котуклиева няма право да доближава тая врата!
    Кой от вас търчи да отваря вратите на непознати коли?! Буквално са можели да я гръмнат - като си глупав си плащаш!

    Коментиран от #65

    10:12 23.10.2026

  • 33 Аве

    32 15 Отговор
    тази година „Златна малинка“ се присъжда на Мирчев с Гловото и Сончето с театралното падане!

    10:12 23.10.2026

  • 34 Дацова сгази лука

    21 15 Отговор
    Няма връщане.

    10:13 23.10.2026

  • 35 Антон

    41 15 Отговор
    Снимката с лежащата на земята мисирка е култова. Ще си я сложа за тапет в социалките.
    Просната на земята, сякаш е простреляна. За мисирка не става, но за натфиз е перфектно.

    10:13 23.10.2026

  • 36 Добър

    16 6 Отговор

    До коментар #8 от "лом боруна":

    Точно така. Киселова беше в пъти по красива. Хихихи.

    10:14 23.10.2026

  • 37 Джукаран

    32 17 Отговор
    Мислех да не гласувам,но заради този боклук ,наричаща се журналист,ще подкрепя Йотова!

    Коментиран от #90

    10:14 23.10.2026

  • 38 В САЩ ги убиват ако отвориш врататаТръм!

    12 14 Отговор

    До коментар #27 от "Смяаатай какво ни чака под Йотова власт!":

    Ха ха ха Йотовска няма да спечели изборите! Гарантирано от печените пуйки!

    Коментиран от #43

    10:14 23.10.2026

  • 39 123

    15 12 Отговор

    До коментар #5 от "Нов":

    Доцова Тръмп или Путин е?
    България САЩ ли е или Русия?

    Коментиран от #47, #67, #102

    10:15 23.10.2026

  • 40 Еми

    13 10 Отговор
    прав е Бонев!

    10:16 23.10.2026

  • 41 Цирк

    26 11 Отговор
    Според мен ,това е направено нарочно.Тази журналистка знае че така не се прави,кой и дава правото да тормози и да отваря вратата?Много добре знае че като отвори вратата ще последва реакция.Големи циркове,но за пари на всичко са готови.

    Коментиран от #48

    10:16 23.10.2026

  • 42 коко

    24 10 Отговор
    Наглата журналистка получи това което си търсеше. Тези прегладнели драскачи които бъркат правописа се имат за богоподобни.

    10:16 23.10.2026

  • 43 Ти па

    16 3 Отговор

    До коментар #38 от "В САЩ ги убиват ако отвориш врататаТръм!":

    как ще отвориш вратата на Тръмп???

    10:17 23.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 историк

    16 6 Отговор
    ами такива са метастазите на алчните и тъпи кумундрели,създали мутрите/по образец на кгб/,след 1989г,,разграбили българия през последните 36г и продължавайки да са на власт с политически проекти и трикове!

    10:17 23.10.2026

  • 46 Гергана

    5 2 Отговор
    още ли е в зандана?

    10:18 23.10.2026

  • 47 Гошо

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "123":

    Не е...значи тука може!

    10:18 23.10.2026

  • 48 Да бе

    5 8 Отговор

    До коментар #41 от "Цирк":

    Знаела е,че ше я хвърлят ,като чувал брашно!?

    Коментиран от #89

    10:19 23.10.2026

  • 49 Добър

    9 10 Отговор

    До коментар #25 от "При такъв":

    Глупости пишеш. Ами ако е провокация с цел излизане от колата на охранявано лице?

    Коментиран от #81, #86

    10:19 23.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дедо

    14 0 Отговор
    казваше-от цървул трандафор не става!

    10:20 23.10.2026

  • 52 Това

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нов":

    В САЩ нямат НСО няма как да стане, там се спазват правилата за охрана от служителите. И не се назначават и не се толерират некадърниците.

    Коментиран от #121

    10:20 23.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 коко

    10 5 Отговор

    До коментар #21 от "потресен":

    Ако си беше ударила главата тя нямаше да стигне в болницата. Празна глава не боли.

    10:20 23.10.2026

  • 55 Първата

    17 0 Отговор
    Първата грешка е на шофьора,защото щом влезе охраняваното лице е длъжен да ЗАКЛЮЧИ ( блокира)вратите,за да се избегнат последвалите усложнения...

    10:21 23.10.2026

  • 56 Не охранител

    9 1 Отговор
    а мутра...

    10:21 23.10.2026

  • 57 Пазвантинът

    14 11 Отговор
    си е потенциален убиец , а Доцова съучастник ! При такъв жесток удар и падането по гръб , жертвата можеше да не е жива . А те отпрашиха , с пълно безразличие със сини лампи из София !

    Коментиран от #82

    10:21 23.10.2026

  • 58 Просто си питам ...

    4 6 Отговор
    Соня Колтуклиева накова ли си яко главата в плочките или не успя?

    10:21 23.10.2026

  • 59 Вежди

    13 5 Отговор
    за един микрофон подаде оставка...

    10:22 23.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 А откъде сте сигурни,че...

    12 7 Отговор
    ...Доцова,в този момент е гледала към въпросната Колтуклиева,а не например в папката с документи,или в телефона си...?!

    10:22 23.10.2026

  • 62 Да каже някой

    8 9 Отговор
    Свещена Крава Доцова , с какво тази секретарка заслужава охрана и кола. Та то по улиците едвали някой ще я разпознае , с нищо не допринесла ????

    10:22 23.10.2026

  • 63 Лопата Орешник

    15 2 Отговор
    В случая е прав! Пълна аматьорщина! Автомобилът наистина трябва да потегли веднага, а ако ли не, трябва вратите да се охраняват! Ако не беше Сончето, а убиец? Имаше време да напълни с олово охраняваната личност! Всичко, останало е следствие на тези грешки!

    10:23 23.10.2026

  • 64 Нещо не разбрах

    11 9 Отговор
    Журналистка или артистка. Подходящ момент за падане. Голяма дъвка се очертава. Да бе мирно стояло не би се пльоснало.

    10:23 23.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 При демократа Путин

    7 4 Отговор
    Соня щеше да седне в колата!

    Коментиран от #106

    10:24 23.10.2026

  • 67 Нов

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "123":

    България страна, в която трябва да се спазват правилата и законите, ли е?

    10:24 23.10.2026

  • 68 Дид

    10 10 Отговор
    Абе Бонев…мижитурко жалка! Ти трябва да си най-наясно, че това е строго охранявано лице и действията на НСО са напълно адекватни. Ако гербаджийската Колтуклиева подхвърли в автомобила димка или тежък предмет? Тя е арогантна и често на ръба на благоприличието. В Щатите можеше за това и куршум да получи.

    10:24 23.10.2026

  • 69 Така Е Наредил Шефа !

    9 4 Отговор
    Румен Радев !

    И Сие !

    10:24 23.10.2026

  • 70 Доцова е нагла пуйка

    12 8 Отговор
    Но в случая Соня Колтуклиева е по нагла

    10:25 23.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 мхмх

    13 4 Отговор
    добре че от МВР не са дошли да пребият допълнително жената.

    10:25 23.10.2026

  • 73 ШЕФА

    15 8 Отговор
    Евала но охраната,лошото е че Кютуклиева постигна своята мечта,да се сети някой за нея че съществува.Това е абсолютна правокация от нейна страна,търсеща обществено внимание !!!

    10:25 23.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Друг Реалист!

    10 7 Отговор

    До коментар #44 от "РЕАЛИСТ":

    Всеки журналист трябва да е идентифициран с бадж,със снимка и лого на микрофона,от коя медия е той...!
    А в случая,това изискване,спазено ли е...?!

    Коментиран от #80, #129

    10:26 23.10.2026

  • 77 Клавдий

    10 1 Отговор
    Първо правило-Власта трябва да се пази от народната любов!

    10:27 23.10.2026

  • 78 Хихи!

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Нов":

    Шегаджия. Бъзливото Путинце не припарвам по-малко от километър до народа, а Тръмп често се разхожда между разни хора и не му пука след три атентата над него.
    Дацова – великият Държавник, от когото зависи нещо.
    Аре у лево!

    10:27 23.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 И ако

    6 3 Отговор

    До коментар #76 от "Друг Реалист!":

    е с баджа,може да отваря вратата?

    Коментиран от #130

    10:28 23.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Поне

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "коко":

    не те спират!Съветите са полезни!

    10:29 23.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 стоев

    4 7 Отговор

    До коментар #49 от "Добър":

    изглежда харесваш зелени чорапи/гащници/,но не харесваш критично мислене!

    10:30 23.10.2026

  • 87 Прогресивна Калинка

    7 6 Отговор
    Промяната с негодници не става! Йотова подай оставка!

    Коментиран от #96

    10:30 23.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Цирк

    11 3 Отговор

    До коментар #48 от "Да бе":

    Е,тя не е знаела че така ще я блъснат,но е знаела че ще предизвика скандал.

    10:30 23.10.2026

  • 90 Радвисте, пак щеше за нея да гласуваш

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "Джукаран":

    Лицемерен рундевист! Всички старшинки сте такива. Нула доверие към вас.

    10:30 23.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 защо

    8 7 Отговор
    Боги,
    1. Не говорим за "Един нормален човек"! Това е Председателя на НС на РБ!!!
    2. Това не такси, Боги, Това е кола наНСО, и там има други правила. Охраняваният няма думата!!!
    Жалко за дългите ти години на високи постове, но те разбирам - адвокат на свободна практика си все пак.

    10:31 23.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 хихи

    6 6 Отговор
    да уволнят и Доцова? и не мога да разбера толкова ли я страх от народната любов та я пазят гардове с 3 автомобила

    10:32 23.10.2026

  • 95 гарда е русофил

    4 5 Отговор
    Така се действа в русия!

    10:32 23.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Може ли да посочиш къде го пише?

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Има ни пак":

    В кой закон?

    10:32 23.10.2026

  • 98 коко

    9 2 Отговор
    Интересно защо като е постадала тежко лежи на земята а си гледа телефона а някакъв си дере гласа като селски глашатай? Май е някакво театро! И защо не направи този номер с вратата в Перник?

    Коментиран от #122

    10:33 23.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Аве ко стана

    5 1 Отговор
    Костя мина ли детектора

    10:33 23.10.2026

  • 101 Ганю Балкански

    8 2 Отговор
    Бонев! Я да Замълчи,че по твое време/ далечната 1998г/ти като вътрешен министър какво разпореди,относно Ганчо Въчко" Ганеца"-:" Искам жив,или мъртъв!"
    И то не защото бе голова отявлен автокрасец,а дащото отне МПС на сина на кума ти- Георги Гергов🙄 ТИ лично нареди на баретите да убият човек
    Я да замълчиш,че още помним и за другите ти изцепки

    10:33 23.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Копейци, всуе се морите!

    9 10 Отговор
    Фатмакът рязко си скъси мандата.

    10:34 23.10.2026

  • 104 МДАМ

    7 6 Отговор
    Да ви светна какво ще стане. Мунчо Ушати пълен мандат няма да изкара. И тогаз Мунча Гундяева ще заеме обидената поза на пРезидент Мунчо, като попържа всяка седмица по телевизията. Тия това могат.

    10:34 23.10.2026

  • 105 Соня Колтуклиева

    9 1 Отговор
    Защо не е била обискирана за взривни материали? НСО не действат по процедура и очевидно има пропуски

    10:34 23.10.2026

  • 106 Мухахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "При демократа Путин":

    Добре че не в багажника

    10:35 23.10.2026

  • 107 Калинки

    12 0 Отговор
    Като започнем от журналистката, през охранителите, шофьора,та стигнем до Доцова,виждам накацали едни калинки,за чудо и приказ. Етикет-?! Професионализъм?! Човещина?!

    10:35 23.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 пффф

    4 1 Отговор

    До коментар #102 от "Тя е":

    Големи бабаити станахте , то затворите затова пълни , ще пребивал , ей

    Коментиран от #133

    10:36 23.10.2026

  • 112 Футбол

    7 7 Отговор
    Култоклиева пада за дуспа.

    10:36 23.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 123

    6 5 Отговор
    Но пък здравеопазването в България го минава с не се 6 , а с 10 направо ,, За 3 часа лекуват фрактура, мозъчно състресение и наместват рамо.... Това и в Джон Уик го няма

    10:37 23.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Кво ревете

    5 5 Отговор
    НАТО така действа. Свиквайте !

    10:37 23.10.2026

  • 117 Кво ревете а?

    6 2 Отговор
    ПИК да бъде обявена веднага за терористична организация !

    10:38 23.10.2026

  • 118 Исторически парк

    9 8 Отговор
    Доцова е умна и не се хвана на очевадната симулация 🤣😂 колтука яко е тренирал да пада за дузпа 💩

    10:39 23.10.2026

  • 119 Къде Е ?

    7 6 Отговор
    Ония Плъх !

    Фатмака !

    Да Обясни !

    10:39 23.10.2026

  • 120 На Борисов

    4 3 Отговор
    му скачаха на гърба!

    10:39 23.10.2026

  • 121 Бодигард

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "Това":

    Там наемат "танцуващи с вълци" или Робин Худ.И за Колтуклиева днес благо жито щяхте да ядете.

    10:39 23.10.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Мая

    6 0 Отговор
    Мутри вън!

    10:40 23.10.2026

  • 124 Чорапен тролей

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "много сте тъпи калинки":

    Работата им не е да претрепват хората, шекел пробит - човекът го е обяснил, ама кой да чете - не е трябвало да се отдалечава от вратата и е трябвало веднага да тръгнат. А Доцето е трябвало по закон да окаже първа помощ на пострадалата!!!

    10:41 23.10.2026

  • 125 Румен

    4 4 Отговор
    Резултата е полза на Доцова!Но нема категорични доказателства!

    10:42 23.10.2026

  • 126 Ако една пиратка беше метнала в

    5 3 Отговор
    колата знаете ли какво щеше да стане а ?... и какъв международен отзвук щеше да има? НАТО до часове щеше да ни окупира като Париж и Милано

    10:42 23.10.2026

  • 127 ЧИЧО

    7 4 Отговор
    А защо толкова са охранявани, от кого ги е страх!

    10:42 23.10.2026

  • 128 Представям си

    5 3 Отговор
    ако беше Карбовски!?Или Бареков!?

    10:43 23.10.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Не може!

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "И ако":

    НО!
    Поне не е анонимна,както в случаят-без идентифициращ бадж...!

    10:43 23.10.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Опит да открадне колата

    2 3 Отговор
    е направила Соня Колтуклиева и да отвлече хората. Всичко е ясно. По поръчка на ПИК

    10:46 23.10.2026

  • 135 Критикар

    5 3 Отговор
    Не съм фен нито на Б. Бонев, още по- малко на Колтуклиева, но и двамата са абсолютно прави. Първо всеки " измислен герой" като влезе във власта си мисли, че от него почва и свършва света и е най- умния и най- великия, но най- важното - моментално изчезва човечността, емпатията , човешкото - най- важното в ЧОВЕКА. Да ви имам политиците!

    10:46 23.10.2026

  • 136 Правилно

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Има ни пак":

    До номер 19: Това е най-точно направен
    коментар.

    10:47 23.10.2026

  • 137 Жоржета

    2 1 Отговор
    Ако има нещо няма нищо
    Ама много надценявате бг.т.нар.
    Политици. .
    Сравнявайки ги с ДОНАЛД дък и пу.ин😀
    Апрп.тез от убо си имат алгоритми
    Ама е меко казано обида за обществото
    Да гледа как по трима боди гардове
    Се виждат даже и в пространства
    Голями колко . .будка за вестници😀

    Коментиран от #142

    10:47 23.10.2026

  • 138 Отпускарски спомен, лято 2025

    2 2 Отговор
    Блокирането на Варна: тогава в социалните мрежи и медиите бяха разпространени кадри от внушителен кортеж на Националната служба за охрана (НСО). Поводът бе официалното посещение на Радев за празника на Военноморските сили, като ескортът включваше над 7-8 черни лимузини, джипове, бусове, полицейски автомобили и моторизирана полиция, което парализира движението в града по посока на резиденцията за много часове.
    По това време бях на почивка в планинско градче извън България. Докато пътувахме с автобус срещу нас са зададоха три коли: средната с френско знаменце. По-късно разбрахме, че това е бил Макрон. Никой не ни спря да изчакваме да мине.
    И Радев, и Макрон вероятно се боят от жените си, но само Радев трепери като лист от народната любов.

    10:48 23.10.2026

  • 139 Терориста Соня Колтуклиева

    4 2 Отговор
    Да бъде арестувана веднага!

    10:49 23.10.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Чорапен тролей

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нов":

    Марш при Тръмп или Путин, тук те не щем!!!

    10:50 23.10.2026

  • 142 Жоржета

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Жоржета":

    Ааа и някой тук да преброи
    Колко боди гардове е видял
    около най застрашеното лице на земята
    Демек презид. на укр.🤔🤔🤔

    10:50 23.10.2026

  • 143 Абе

    3 0 Отговор
    кога не настава скандал? Когато кола на НСО с Кирил Петков убие човек, а пътят е преасфалтиран, за да няма следи
    На 16 май 2024 г. кола на НСО с Кирил Петков убива човек. Тежко ранена в болница влиза спътницата на загиналия, лечение се налага и за шофиращия гард. Доклад установява, че автомобилът на НСО се е движил със 140 километра в час. Разрешени на пътя край Аксаково са били 90. Автомобилът на НСО е помел излизащата след завой кола на стари хора. Петков е бързал за партийно събрание, колата на НСО праща единия от възрастните във вечността. На другия ден участъкът е преасфалтиран – не може да се разследва спирачният път.

    10:51 23.10.2026

  • 144 Сценаристе,

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Жабокрек":

    "първите автентични записи" пак ли ги показаха само на теб? Бря!!!

    10:51 23.10.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Факт

    4 1 Отговор
    И като тръгне да оказва помощ става мишена.А Бонев когато беше министър го охраняваха автоматчици и с бронирана кола щото е смелчага!

    10:52 23.10.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Един

    3 0 Отговор
    Ако беше в друга държава така да се действа срещу председателя на народното събрание не само ще я бият ,но ще я арестуват за нападение. Дали ни харесва Доцова или не това си е наша работа,но тя е в момента е една от най- важните хора е държавата и така не трябва да се постъпва с нея.Това не е махленски скандал,а държавен.Това е посегателство срещу държавата.

    10:52 23.10.2026

  • 149 Търкалета

    4 0 Отговор
    Глупости на търкалета. И тоя клоун го помня как се шматкаше с коне по паветата на София. За такива случаи има протокол и алгоритъм на действие. Доцова в случая няма думата да заповядва каквото и да е. Че охраната се разсеяла ,това е факт. Трябвало е да знаят каква нахална муха г.О.м.н.я.р.к.а е КолтУчката и да очакват циркаджийски номер.

    10:53 23.10.2026

  • 150 123

    0 0 Отговор
    Само САЩ не давайте за пример , щото на Тръмп щяха да го гръмнат като едното нищо и покре охраната се чудеше по кои пътища да хване.

    10:54 23.10.2026

  • 151 Дзак

    2 3 Отговор
    Богомил Бонев е прав. Макар че не одобрявам действията на Потърпевшата, които се разминават за пореден път със журналистическата дейност.

    10:54 23.10.2026

  • 152 боги

    2 4 Отговор
    Колтуклиева пак да отиде да отваря вратата на охранявано лице.
    Таман да и наместят и другото рамо!

    10:55 23.10.2026

  • 153 оня с коня

    2 2 Отговор
    Тоя пък кой беше?

    10:55 23.10.2026

  • 154 Сила

    5 1 Отговор
    Е пернишка мутра , шофьорче на друга пернишка мутра ....как назначен в НСО при положение , че има криминални прояви и побоища ...!!!!

    10:56 23.10.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 разбор

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "При такъв":

    И са толкова прости,че не се сещат за камерите които ги заснемат.Този охранител удари свирепо жена.Удари я здраво с удар на спортист по джудо или нещо такова.Нещо хвръкна към витрината.В първите необработени записи се вижда ясно.Чува се и как крещи необяснимо преди това Дацова.Днес какво ще ни показват не знам.

    10:57 23.10.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Изводи:

    2 1 Отговор
    Извод 1. Независимо от събитията по света и у нас, бг путинците винаги са капо.
    Извод 2. С кариерата на Доцова е свършено. Беше стресирана не от травмата на Соня, а от съзнанието какво я чака.
    Извод 3. Путинистът и слуга на двама господари Радев ще падне отвисоко.

    10:58 23.10.2026

  • 159 Леле какъв "експерт"

    2 2 Отговор
    .......Един нормален човек задължителни би наредил да спрат колата, след което ще слезе и ще окаже помощ на падналата жена.......

    Тия глупости ги приказвай в маалата.Кое охраняемо лице от такъв ранг би излязло от колата?!Това говори на какво ниво си и колко разбираш от антитерор!Такъв и нефелен министър си беше!Освен,че залеби яко покрай боклуците "Мосберг" дето вкара в МВР всички знаем на какво ниво беше.

    Коментиран от #164

    10:59 23.10.2026

  • 160 Европеец

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "много сте тъпи калинки":

    Стига с това лицемерие..... Една откачалка представяща се за журналистка отваря вратата на колата на охранявано лице.... Охранител я бута, и никаквицата продължава да лежи на тротоара и да се прави на жертва.... Тая трябваше да я арестуват на момента, а не да разбирам ,че арестували охранителя..... Всички политици са лицемери, а в същото време са наясно, че охранител е бил прав, ама заради това че тая била журналистка взема становище срещу охранителя..... Никак не симпатизирам на еничарите, но в случая те са правите.....

    11:00 23.10.2026

  • 161 Ген. Милан off

    6 0 Отговор
    Не я глей, че е гр0 зне, знаш ли кви к aвaли рътка...

    11:00 23.10.2026

  • 162 Хаген Дас

    2 3 Отговор
    Народа казва че НСО са действали правилно! От къде намерихте толкова калинки по студията да твърдят обратното? Никой няма право да отваря вратата на високо поставен служител, ако имаше оръжие! Аналогичен случай с Гергана Петрова провокатори на ДПС!

    Коментиран от #173

    11:00 23.10.2026

  • 163 Пешо

    2 4 Отговор
    Много странно.Всички искат да живеем в правова държава, да се спазват правила, а когато някой ги нарушава,същите евроатлантици се завъртат около оста си.

    11:01 23.10.2026

  • 164 Тити на Кака

    1 5 Отговор

    До коментар #159 от "Леле какъв "експерт"":

    То според тоя жените не правят атентати и няма жени терористки.Боже Боже колко смешни хора има,които са били на места в тая държава които дори не трябва да помирисват.

    11:02 23.10.2026

  • 165 браво

    3 1 Отговор
    Таз приключи , в любимите им немски вериги търсят персонал

    Коментиран от #171

    11:02 23.10.2026

  • 166 Само бой

    1 5 Отговор
    По скапаните мисирки защо отваря вратата

    11:03 23.10.2026

  • 167 Анонимен

    1 2 Отговор
    Амакак япросна каточувал скартофи направоме изкефи

    Коментиран от #180

    11:05 23.10.2026

  • 168 къв тръм и путин бе

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нов":

    доцовица е в цървулания, където малкото останали на територията цървули си познават и кътните зъби

    11:05 23.10.2026

  • 169 и аз...

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Чудя се":

    Доцова е толкова безлична,незабележима о откровенно грозничка,че и затворник би и назлъндисвал.Да призная всеки път когато я видя самочувствието ми пада и се питам :кой и защо я назначи на този престижен пост.Та тя е лице на нацията.Представя страната в чужбина.Сега е момента да си подаде оставката сама.Защото тя е виновна.А имаме толкова много изучени и красиви българки.

    11:05 23.10.2026

  • 170 Абсолютно вярно

    3 2 Отговор
    Сега ще има много време да си лекува стреса.

    11:05 23.10.2026

  • 171 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #165 от "браво":

    Вервай си.

    11:05 23.10.2026

  • 172 Р Г В

    0 0 Отговор
    Хей ти анализатора я си спомни твойте
    " Супер " операции Комар 1 и 2 които щяха да ликвидират противозаконното отнемане на л.а. , а резултата кръгла. О .
    А защо те освободиха от органите на МВР ,
    / твои колеги при опит да реализират разработка не успяха да задържат лицата , след време ги установиха и се оказа че вие сте ги предупредили / . Отворко.

    11:06 23.10.2026

  • 173 Извинете,

    1 1 Отговор

    До коментар #162 от "Хаген Дас":

    шум в ушите Ви не ни касае.

    11:06 23.10.2026

  • 174 Утре утре

    2 0 Отговор
    Ако въобще протестирате, понеже ви е яко да плащате двойно и тройно и десеторно, вас ще ви бият наглите, че си търсите правата за достоен живот

    11:06 23.10.2026

  • 175 Бай Иван

    1 2 Отговор
    Чиста провокация от поръчкова жена Соня , няма как да отваряш вратата на прецедателя на народното събрание на РБ и да очаква друго. Напълно одобрява действията на НСО , те са си свършили работата Соня също!Соня за това е била пратена и това е трябвало да се случи!

    11:06 23.10.2026

  • 176 Ген. Милан off

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "лом боруна":

    Не я глей, че е гр0 зне, знаш ли кви к aвaли рътка...

    11:06 23.10.2026

  • 177 Стефан

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "питам си":

    Не е така. Има и друга кола и хора които задължително остават за да видят какво става. Аман от опорки защитаващи мутрите от НСО.

    11:07 23.10.2026

  • 178 Промяна Х

    1 0 Отговор
    РАДЕВИТЕ МУТРИ БИЯТ ХОРА ВЕЧЕ ПО УЛИЦИТЕ А ПО СА ТОВЕТЕ НАГЛЕЯТ ПЛАЩАТ И НЕ ГИ ТРИЯТ Е ТОВА Е РАДЕВИ МУТРИ ВЪТРЕ

    11:08 23.10.2026

  • 179 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Какво ли ще се случи ако отвори врата на някоя фолк певица или ,,честен ,,бизнесмен !?!?! ....работа на охранителя е да охранява па бил и охрана на бостан ...

    11:08 23.10.2026

  • 180 Промяна Х

    1 0 Отговор

    До коментар #167 от "Анонимен":

    ЖЕНАТА Е ПРИЕТА ОТНОВО В БОЛНИЦАТА НЕКА И ТЕБ ТЕ ПРОСНОТ ТАКА РАДЕВИТЕ МУТРИ И ДА ТИ ХАРЕСА ТОГАВА

    11:09 23.10.2026

  • 181 БАЙ ГАЛОШ

    0 0 Отговор
    Доцова се нареди по ранг до тръмп и путин????НСО за доцова???Брех!!! Шофори???Охрани? Излиза от щаба на ЙОТОВА!!!СИГУРНО Е В ИНТЕРЕС НА НАРОДА!!!

    11:09 23.10.2026

  • 182 проф. малушев от пирогов

    0 0 Отговор
    и все пак ще гласуваме за кака илияна йотова . ние сме с йотова от една порода , колкото по-високо се изкачваме по стълбицата на йерархията толкова по-ясно се виждат нашите червени задници !!!

    11:10 23.10.2026

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