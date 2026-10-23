Богомил Бонев: Изпитът за Доцова завърши със слаб "2". Като политик, като човек и то жена.

Соня Колтуклиева отваря вратата на Доцова, защото НСО позволява това. И след това реагират като мутри.

НСО прави няколко грешки:

Първо, колата не тръгва веднага, щом като Доцова се качва.

С това я излагат на опасност. Не от журналистката, а от потенциална сериозна заплаха.

Второ, човекът пред вратата напуска поста си и така дава възможност всеки да отвори вратата на автомобила.

Абсолютна аматьорщина.

Трето, същият служител реагира недопустимо грубо, след като вече е изложил на опасност охраняваната личност.

И една огромна грешка на Доцова.

Как може да потегли с колата, след като вижда падналата на земята Колтуклиева?

Един нормален човек задължителни би наредил да спрат колата, след което ще слезе и ще окаже помощ на падналата жена.

Изпитът за Доцова завърши със слаб "2".

Като политик, като човек и то жена.

А НСО няма какво толкова да проверява.

Утре трябва да има уволнения.