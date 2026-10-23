Богомил Бонев: Изпитът за Доцова завърши със слаб "2". Като политик, като човек и то жена.

Соня Колтуклиева отваря вратата на Доцова, защото НСО позволява това. И след това реагират като мутри.
НСО прави няколко грешки:
Първо, колата не тръгва веднага, щом като Доцова се качва.
С това я излагат на опасност. Не от журналистката, а от потенциална сериозна заплаха.
Второ, човекът пред вратата напуска поста си и така дава възможност всеки да отвори вратата на автомобила.
Абсолютна аматьорщина.
Трето, същият служител реагира недопустимо грубо, след като вече е изложил на опасност охраняваната личност.
И една огромна грешка на Доцова.
Как може да потегли с колата, след като вижда падналата на земята Колтуклиева?
Един нормален човек задължителни би наредил да спрат колата, след което ще слезе и ще окаже помощ на падналата жена.
Изпитът за Доцова завърши със слаб "2".
Като политик, като човек и то жена.
А НСО няма какво толкова да проверява.
Утре трябва да има уволнения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 много сте тъпи калинки
Коментиран от #22, #124, #160
10:05 23.10.2026
3 Факт
10:05 23.10.2026
4 честен ционист
10:05 23.10.2026
5 Нов
Коментиран от #39, #52, #78, #141, #168
10:06 23.10.2026
6 питам си
А може ли да кажете как с министерска заплата си напостроихте хотелски гиганти в Банско???
Коментиран от #110, #115, #177
10:06 23.10.2026
7 Тошо
10:06 23.10.2026
8 лом боруна
Коментиран от #36, #155, #176
10:08 23.10.2026
9 ИМА СИ
10:08 23.10.2026
10 2020
10:08 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Чудя се
кой и защо би му посегнал, та чак и да го охраняват!?
Коментиран от #169
10:08 23.10.2026
13 123
10:08 23.10.2026
14 Олга
Вторият човек сключва далавери , като Боташ.
Третият човек дори не слезе от БМВ- то си, когато заради него бият журналисти.
За това ще гласуваме за единствените десни и свестни- Николай Ненчев и Цвета Кирилова!
10:08 23.10.2026
15 РЕАЛИСТ
Коментиран от #28
10:08 23.10.2026
16 ВСИЧКО ЗА КОДА
10:09 23.10.2026
17 АГАТ а Кристи
10:10 23.10.2026
18 Няма значение коя е Соня
Коментиран от #30
10:10 23.10.2026
19 Има ни пак
Коментиран от #97, #136
10:10 23.10.2026
20 БеГемот
10:10 23.10.2026
21 потресен
Коментиран от #31, #54
10:10 23.10.2026
22 Циркова печена пуйка!
До коментар #2 от "много сте тъпи калинки":Глупости на търкалета, в САЩ щехме да гледаме печена пуйка пълнена с кестени и забоден микрофон между кълките. Аде стига с тия циркове, беше си нападение срещу охранявано лице.
10:10 23.10.2026
23 Майора
10:11 23.10.2026
24 Винкелов
10:11 23.10.2026
25 При такъв
Коментиран от #49, #156
10:11 23.10.2026
26 Хахаха
10:11 23.10.2026
27 Смяаатай какво ни чака под Йотова власт!
Коментиран от #38
10:11 23.10.2026
28 потресен
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":И какво ще и се случи , тя е журналист а не някои неизвестен атентатор. Айде стига глупости какво било в Сащ
Коментиран от #44, #75
10:12 23.10.2026
29 Гавазите
10:12 23.10.2026
30 Гузен негонен бяга
До коментар #18 от "Няма значение коя е Соня":(народна поговорка).
10:12 23.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ДрайвингПлежър
Кой от вас търчи да отваря вратите на непознати коли?! Буквално са можели да я гръмнат - като си глупав си плащаш!
Коментиран от #65
10:12 23.10.2026
33 Аве
10:12 23.10.2026
34 Дацова сгази лука
10:13 23.10.2026
35 Антон
Просната на земята, сякаш е простреляна. За мисирка не става, но за натфиз е перфектно.
10:13 23.10.2026
36 Добър
До коментар #8 от "лом боруна":Точно така. Киселова беше в пъти по красива. Хихихи.
10:14 23.10.2026
37 Джукаран
Коментиран от #90
10:14 23.10.2026
38 В САЩ ги убиват ако отвориш врататаТръм!
До коментар #27 от "Смяаатай какво ни чака под Йотова власт!":Ха ха ха Йотовска няма да спечели изборите! Гарантирано от печените пуйки!
Коментиран от #43
10:14 23.10.2026
39 123
До коментар #5 от "Нов":Доцова Тръмп или Путин е?
България САЩ ли е или Русия?
Коментиран от #47, #67, #102
10:15 23.10.2026
40 Еми
10:16 23.10.2026
41 Цирк
Коментиран от #48
10:16 23.10.2026
42 коко
10:16 23.10.2026
43 Ти па
До коментар #38 от "В САЩ ги убиват ако отвориш врататаТръм!":как ще отвориш вратата на Тръмп???
10:17 23.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 историк
10:17 23.10.2026
46 Гергана
10:18 23.10.2026
47 Гошо
До коментар #39 от "123":Не е...значи тука може!
10:18 23.10.2026
48 Да бе
До коментар #41 от "Цирк":Знаела е,че ше я хвърлят ,като чувал брашно!?
Коментиран от #89
10:19 23.10.2026
49 Добър
До коментар #25 от "При такъв":Глупости пишеш. Ами ако е провокация с цел излизане от колата на охранявано лице?
Коментиран от #81, #86
10:19 23.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Дедо
10:20 23.10.2026
52 Това
До коментар #5 от "Нов":В САЩ нямат НСО няма как да стане, там се спазват правилата за охрана от служителите. И не се назначават и не се толерират некадърниците.
Коментиран от #121
10:20 23.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 коко
До коментар #21 от "потресен":Ако си беше ударила главата тя нямаше да стигне в болницата. Празна глава не боли.
10:20 23.10.2026
55 Първата
10:21 23.10.2026
56 Не охранител
10:21 23.10.2026
57 Пазвантинът
Коментиран от #82
10:21 23.10.2026
58 Просто си питам ...
10:21 23.10.2026
59 Вежди
10:22 23.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 А откъде сте сигурни,че...
10:22 23.10.2026
62 Да каже някой
10:22 23.10.2026
63 Лопата Орешник
10:23 23.10.2026
64 Нещо не разбрах
10:23 23.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 При демократа Путин
Коментиран от #106
10:24 23.10.2026
67 Нов
До коментар #39 от "123":България страна, в която трябва да се спазват правилата и законите, ли е?
10:24 23.10.2026
68 Дид
10:24 23.10.2026
69 Така Е Наредил Шефа !
И Сие !
10:24 23.10.2026
70 Доцова е нагла пуйка
10:25 23.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 мхмх
10:25 23.10.2026
73 ШЕФА
10:25 23.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Друг Реалист!
До коментар #44 от "РЕАЛИСТ":Всеки журналист трябва да е идентифициран с бадж,със снимка и лого на микрофона,от коя медия е той...!
А в случая,това изискване,спазено ли е...?!
Коментиран от #80, #129
10:26 23.10.2026
77 Клавдий
10:27 23.10.2026
78 Хихи!
До коментар #5 от "Нов":Шегаджия. Бъзливото Путинце не припарвам по-малко от километър до народа, а Тръмп често се разхожда между разни хора и не му пука след три атентата над него.
Дацова – великият Държавник, от когото зависи нещо.
Аре у лево!
10:27 23.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 И ако
До коментар #76 от "Друг Реалист!":е с баджа,може да отваря вратата?
Коментиран от #130
10:28 23.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Поне
До коментар #79 от "коко":не те спират!Съветите са полезни!
10:29 23.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 стоев
До коментар #49 от "Добър":изглежда харесваш зелени чорапи/гащници/,но не харесваш критично мислене!
10:30 23.10.2026
87 Прогресивна Калинка
Коментиран от #96
10:30 23.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Цирк
До коментар #48 от "Да бе":Е,тя не е знаела че така ще я блъснат,но е знаела че ще предизвика скандал.
10:30 23.10.2026
90 Радвисте, пак щеше за нея да гласуваш
До коментар #37 от "Джукаран":Лицемерен рундевист! Всички старшинки сте такива. Нула доверие към вас.
10:30 23.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 защо
1. Не говорим за "Един нормален човек"! Това е Председателя на НС на РБ!!!
2. Това не такси, Боги, Това е кола наНСО, и там има други правила. Охраняваният няма думата!!!
Жалко за дългите ти години на високи постове, но те разбирам - адвокат на свободна практика си все пак.
10:31 23.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 хихи
10:32 23.10.2026
95 гарда е русофил
10:32 23.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Може ли да посочиш къде го пише?
До коментар #19 от "Има ни пак":В кой закон?
10:32 23.10.2026
98 коко
Коментиран от #122
10:33 23.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Аве ко стана
10:33 23.10.2026
101 Ганю Балкански
И то не защото бе голова отявлен автокрасец,а дащото отне МПС на сина на кума ти- Георги Гергов🙄 ТИ лично нареди на баретите да убият човек
Я да замълчиш,че още помним и за другите ти изцепки
10:33 23.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Копейци, всуе се морите!
10:34 23.10.2026
104 МДАМ
10:34 23.10.2026
105 Соня Колтуклиева
10:34 23.10.2026
106 Мухахаха
До коментар #66 от "При демократа Путин":Добре че не в багажника
10:35 23.10.2026
107 Калинки
10:35 23.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 пффф
До коментар #102 от "Тя е":Големи бабаити станахте , то затворите затова пълни , ще пребивал , ей
Коментиран от #133
10:36 23.10.2026
112 Футбол
10:36 23.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 123
10:37 23.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Кво ревете
10:37 23.10.2026
117 Кво ревете а?
10:38 23.10.2026
118 Исторически парк
10:39 23.10.2026
119 Къде Е ?
Фатмака !
Да Обясни !
10:39 23.10.2026
120 На Борисов
10:39 23.10.2026
121 Бодигард
До коментар #52 от "Това":Там наемат "танцуващи с вълци" или Робин Худ.И за Колтуклиева днес благо жито щяхте да ядете.
10:39 23.10.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Мая
10:40 23.10.2026
124 Чорапен тролей
До коментар #2 от "много сте тъпи калинки":Работата им не е да претрепват хората, шекел пробит - човекът го е обяснил, ама кой да чете - не е трябвало да се отдалечава от вратата и е трябвало веднага да тръгнат. А Доцето е трябвало по закон да окаже първа помощ на пострадалата!!!
10:41 23.10.2026
125 Румен
10:42 23.10.2026
126 Ако една пиратка беше метнала в
10:42 23.10.2026
127 ЧИЧО
10:42 23.10.2026
128 Представям си
10:43 23.10.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Не може!
До коментар #80 от "И ако":НО!
Поне не е анонимна,както в случаят-без идентифициращ бадж...!
10:43 23.10.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Опит да открадне колата
10:46 23.10.2026
135 Критикар
10:46 23.10.2026
136 Правилно
До коментар #19 от "Има ни пак":До номер 19: Това е най-точно направен
коментар.
10:47 23.10.2026
137 Жоржета
Ама много надценявате бг.т.нар.
Политици. .
Сравнявайки ги с ДОНАЛД дък и пу.ин😀
Апрп.тез от убо си имат алгоритми
Ама е меко казано обида за обществото
Да гледа как по трима боди гардове
Се виждат даже и в пространства
Голями колко . .будка за вестници😀
Коментиран от #142
10:47 23.10.2026
138 Отпускарски спомен, лято 2025
По това време бях на почивка в планинско градче извън България. Докато пътувахме с автобус срещу нас са зададоха три коли: средната с френско знаменце. По-късно разбрахме, че това е бил Макрон. Никой не ни спря да изчакваме да мине.
И Радев, и Макрон вероятно се боят от жените си, но само Радев трепери като лист от народната любов.
10:48 23.10.2026
139 Терориста Соня Колтуклиева
10:49 23.10.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Чорапен тролей
До коментар #5 от "Нов":Марш при Тръмп или Путин, тук те не щем!!!
10:50 23.10.2026
142 Жоржета
До коментар #137 от "Жоржета":Ааа и някой тук да преброи
Колко боди гардове е видял
около най застрашеното лице на земята
Демек презид. на укр.🤔🤔🤔
10:50 23.10.2026
143 Абе
На 16 май 2024 г. кола на НСО с Кирил Петков убива човек. Тежко ранена в болница влиза спътницата на загиналия, лечение се налага и за шофиращия гард. Доклад установява, че автомобилът на НСО се е движил със 140 километра в час. Разрешени на пътя край Аксаково са били 90. Автомобилът на НСО е помел излизащата след завой кола на стари хора. Петков е бързал за партийно събрание, колата на НСО праща единия от възрастните във вечността. На другия ден участъкът е преасфалтиран – не може да се разследва спирачният път.
10:51 23.10.2026
144 Сценаристе,
До коментар #110 от "Жабокрек":"първите автентични записи" пак ли ги показаха само на теб? Бря!!!
10:51 23.10.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Факт
10:52 23.10.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Един
10:52 23.10.2026
149 Търкалета
10:53 23.10.2026
150 123
10:54 23.10.2026
151 Дзак
10:54 23.10.2026
152 боги
Таман да и наместят и другото рамо!
10:55 23.10.2026
153 оня с коня
10:55 23.10.2026
154 Сила
10:56 23.10.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 разбор
До коментар #25 от "При такъв":И са толкова прости,че не се сещат за камерите които ги заснемат.Този охранител удари свирепо жена.Удари я здраво с удар на спортист по джудо или нещо такова.Нещо хвръкна към витрината.В първите необработени записи се вижда ясно.Чува се и как крещи необяснимо преди това Дацова.Днес какво ще ни показват не знам.
10:57 23.10.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Изводи:
Извод 2. С кариерата на Доцова е свършено. Беше стресирана не от травмата на Соня, а от съзнанието какво я чака.
Извод 3. Путинистът и слуга на двама господари Радев ще падне отвисоко.
10:58 23.10.2026
159 Леле какъв "експерт"
Тия глупости ги приказвай в маалата.Кое охраняемо лице от такъв ранг би излязло от колата?!Това говори на какво ниво си и колко разбираш от антитерор!Такъв и нефелен министър си беше!Освен,че залеби яко покрай боклуците "Мосберг" дето вкара в МВР всички знаем на какво ниво беше.
Коментиран от #164
10:59 23.10.2026
160 Европеец
До коментар #2 от "много сте тъпи калинки":Стига с това лицемерие..... Една откачалка представяща се за журналистка отваря вратата на колата на охранявано лице.... Охранител я бута, и никаквицата продължава да лежи на тротоара и да се прави на жертва.... Тая трябваше да я арестуват на момента, а не да разбирам ,че арестували охранителя..... Всички политици са лицемери, а в същото време са наясно, че охранител е бил прав, ама заради това че тая била журналистка взема становище срещу охранителя..... Никак не симпатизирам на еничарите, но в случая те са правите.....
11:00 23.10.2026
161 Ген. Милан off
11:00 23.10.2026
162 Хаген Дас
Коментиран от #173
11:00 23.10.2026
163 Пешо
11:01 23.10.2026
164 Тити на Кака
До коментар #159 от "Леле какъв "експерт"":То според тоя жените не правят атентати и няма жени терористки.Боже Боже колко смешни хора има,които са били на места в тая държава които дори не трябва да помирисват.
11:02 23.10.2026
165 браво
Коментиран от #171
11:02 23.10.2026
166 Само бой
11:03 23.10.2026
167 Анонимен
Коментиран от #180
11:05 23.10.2026
168 къв тръм и путин бе
До коментар #5 от "Нов":доцовица е в цървулания, където малкото останали на територията цървули си познават и кътните зъби
11:05 23.10.2026
169 и аз...
До коментар #12 от "Чудя се":Доцова е толкова безлична,незабележима о откровенно грозничка,че и затворник би и назлъндисвал.Да призная всеки път когато я видя самочувствието ми пада и се питам :кой и защо я назначи на този престижен пост.Та тя е лице на нацията.Представя страната в чужбина.Сега е момента да си подаде оставката сама.Защото тя е виновна.А имаме толкова много изучени и красиви българки.
11:05 23.10.2026
170 Абсолютно вярно
11:05 23.10.2026
171 Боруна Лом
До коментар #165 от "браво":Вервай си.
11:05 23.10.2026
172 Р Г В
" Супер " операции Комар 1 и 2 които щяха да ликвидират противозаконното отнемане на л.а. , а резултата кръгла. О .
А защо те освободиха от органите на МВР ,
/ твои колеги при опит да реализират разработка не успяха да задържат лицата , след време ги установиха и се оказа че вие сте ги предупредили / . Отворко.
11:06 23.10.2026
173 Извинете,
До коментар #162 от "Хаген Дас":шум в ушите Ви не ни касае.
11:06 23.10.2026
174 Утре утре
11:06 23.10.2026
175 Бай Иван
11:06 23.10.2026
176 Ген. Милан off
До коментар #8 от "лом боруна":Не я глей, че е гр0 зне, знаш ли кви к aвaли рътка...
11:06 23.10.2026
177 Стефан
До коментар #6 от "питам си":Не е така. Има и друга кола и хора които задължително остават за да видят какво става. Аман от опорки защитаващи мутрите от НСО.
11:07 23.10.2026
178 Промяна Х
11:08 23.10.2026
179 Бай Хой
11:08 23.10.2026
180 Промяна Х
До коментар #167 от "Анонимен":ЖЕНАТА Е ПРИЕТА ОТНОВО В БОЛНИЦАТА НЕКА И ТЕБ ТЕ ПРОСНОТ ТАКА РАДЕВИТЕ МУТРИ И ДА ТИ ХАРЕСА ТОГАВА
11:09 23.10.2026
181 БАЙ ГАЛОШ
11:09 23.10.2026
182 проф. малушев от пирогов
11:10 23.10.2026