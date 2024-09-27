05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
05.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 2
06.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
09.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
13.45 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, младежи до 23 години, общ старт Евроспорт 1
14.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
14.45 „Марек“ - „Дунав“ Диема спорт
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Бритиш оупън, четвъртфинал Евроспорт 2
17.30 „Локомотив“ (Сф) - „Хебър“ Диема спорт
18.20 „Ал Насър“ - „Ал Уехда“ МАХ Спорт 1
19.30 „Гройтер Фюрт“ - „Фортуна“ Диема спорт 3
19.30 „Улм“ - „Айнтрахт“ (Брауншвайг) Нова спорт
20.00 „Берое“ - „Славия“ Диема спорт
20.00 „Оксер“ - „Брест“ Диема спорт 2
20.00 Голф: Купата на президентите, Монреал, втори ден Евроспорт 2
21.00 „Ал Кадисия“ - „Ал Ахли“ МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Бритиш оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 „Борусия“ (Д) - „Бохум“ Диема спорт 3
21.30 Хокей на лед, „Ред Бул Мюнхен“ - „Бъфало“ МАХ Спорт 2
21.45 „Милан“ - „Лече“ МАХ Спорт 3
22.00 „Валядолид“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4
22.00 ПСЖ - „Рен“ Диема спорт 2
22.00 „Плимут“ - „Лутън“ Нова спорт
27 Септември, 2024 06:16 189 0
Спортът по ТВ в петък (27 септември)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
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