Владимир Вълков ще ръководи столичното дерби Славия - Локомотив София

БФС обяви съдийските назначения за срещите от 13-я кръг в Първа лига.
23 октомври 2024 г., сряда, 17:30 ч.
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Станислав Георгиев Тодоров
24 октомври 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.
Славия - Локомотив (София)
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Никола Петров Джугански
24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.
ЦСКА София - Ботев (Враца)
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Георги Владимиров Игнатов
25 октомври 2024 г., петък, 14:00 ч.
Арда - Септември
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
25 октомври 2024 г., петък, 16:30 ч.
Ботев (Пловдив) - Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Цветан Георгиев Георгиев
25 октомври 2024 г., петък, 19:00 ч.
Левски - Берое
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Валентин Желев Добрев
26 октомври 2024 г., събота, 14:00 ч.
Хебър - Крумовград
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Крум Добринов Стоилов
28 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
Лудогорец - ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Генов Нарлев.
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