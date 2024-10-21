Новини
Спорт »
Бг футбол »
Владимир Вълков ще ръководи столичното дерби Славия - Локомотив София

21 Октомври, 2024 23:31 171 0

Владимир Вълков ще ръководи столичното дерби Славия - Локомотив София

  • назначения-
  • съдийските-
  • първа лига-
  • кръг-
  • левски-
  • цска-
  • лудогорец-
  • славия-
  • локомотив софия-
  • берое-
  • владимир вълков

Обявиха съдийските назначения за предстоящия кръг

Владимир Вълков ще ръководи столичното дерби Славия - Локомотив София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

БФС обяви съдийските назначения за срещите от 13-я кръг в Първа лига.

23 октомври 2024 г., сряда, 17:30 ч.
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Станислав Георгиев Тодоров

24 октомври 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.

Славия - Локомотив (София)
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Никола Петров Джугански

24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.
ЦСКА София - Ботев (Враца)
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Георги Владимиров Игнатов

25 октомври 2024 г., петък, 14:00 ч.
Арда - Септември
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Цветан Кръстев Кръстев

25 октомври 2024 г., петък, 16:30 ч.
Ботев (Пловдив) - Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Цветан Георгиев Георгиев

25 октомври 2024 г., петък, 19:00 ч.
Левски - Берое
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Валентин Желев Добрев

26 октомври 2024 г., събота, 14:00 ч.
Хебър - Крумовград
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Крум Добринов Стоилов

28 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
Лудогорец - ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Генов Нарлев.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове