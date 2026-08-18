90 години Робърт Редфорд: Непознатата съдба на идола

Днес, 18 август 2026 г., светът на киното отбелязва 90 години от рождението на един от най-великите секссимволи в историята – легендарния Робърт Редфорд. Всички го помним с магнетичното му присъствие в класики като „Буч Касиди и Сънданс Кид“ и „Великият Гетсби“. Година след като холивудската икона почина на 89-годишна възраст през септември 2025 г., феновете все още преоткриват детайли от неговия бурен живот. Зад блясъка на славата се крие непозната история, белязана от арести, тежки лични трагедии и съдбовни обрати.

Младежки престъпления и бягство в изкуството

Малцина знаят, че като тийнейджър в Санта Моника бъдещата звезда хич не е бил „послушно момче“. Редфорд се присъединява към улична банда и е арестуван от полицията за кражба на автомобили и незаконно нахлуване в чужди имоти. По-късно губи бейзболната си стипендия в Университета в Колорадо заради проблеми с алкохола. Спасението му идва, когато решава да замине за Европа, за да учи рисуване – истинската му младежка страст, преди да открие актьорското майсторство в Ню Йорк.

Проклятието на бащата: Жестоките семейни загуби

Въпреки че на екрана излъчваше абсолютно щастие и увереност, личният му живот беше помрачен от огромна скръб. Американското издание Vanity Fair разкрива детайли за „проклятието“, което преследва актьора. През 1959 г. първородният му син Скот умира едва на два месеца от Синдром на внезапната детска смърт. Този удар почти съсипва младия тогава актьор. През 2020 г. съдбата му нанася нов съкрушителен удар – другият му син, Джеймс Редфорд, издъхва от рак на 58-годишна възраст. Близки до звездата споделят, че блясъкът в очите му угасва завинаги след тази загуба.

Бунтарят, който обърна гръб на Холивуд

Робърт Редфорд не просто играеше по правилата на филмовата индустрия – той ги променяше. През 1981 г. той основава Института „Сънданс“ и едноименния фестивал за независимо кино, за да даде шанс на алтернативните творци извън комерсиалното студийно влияние. Редфорд печели своя единствен състезателен „Оскар“ не като актьор, а като режисьор за шедьовъра „Обикновени хора“ (1980 г.).

До самия си край в планините на Юта, Редфорд остана верен на природата, изкуството и свободата, доказвайки, че е много повече от просто поредното красиво лице от екрана.