Пуснаха програмата за 8 кръг в Първа лига и насрочиха мача Славия - Левски

Българския футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърди програмата за 8 кръг на efbet Лига, както и датата за изиграването на отложения мач Славия - Левски!
"Белите" и "сините" ще играят на 2 септември - сряда от 20:00 часа.
Програмата за следващите кръгове ще бъде уточнена допълнително, след като станат известни турнирите, в които ще продължат участието си българските евроучастници.
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