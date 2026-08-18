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Пуснаха програмата за 8 кръг в Първа лига и насрочиха мача Славия - Левски

Пуснаха програмата за 8 кръг в Първа лига и насрочиха мача Славия - Левски

18 Август, 2026 12:04 416 0

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"Бели" и "сини" ще играят на 2-ри септември

Пуснаха програмата за 8 кръг в Първа лига и насрочиха мача Славия - Левски - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българския футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърди програмата за 8 кръг на efbet Лига, както и датата за изиграването на отложения мач Славия - Левски!

"Белите" и "сините" ще играят на 2 септември - сряда от 20:00 часа.

Програмата за следващите кръгове ще бъде уточнена допълнително, след като станат известни турнирите, в които ще продължат участието си българските евроучастници.

Пуснаха програмата за 8 кръг в Първа лига и насрочиха мача Славия - Левски


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