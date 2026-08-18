ФИФА се раздели с главния оперативен директор след буря от критики

Световната футболна организация ФИФА се оказа отново в центъра на вниманието, след като освободи от длъжност главния си оперативен директор Кевин Ламур. Решението идва само няколко седмици след като Ламур публично отправи остри забележки към президента на ФИФА Джани Инфантино, свързани със спорния проект за продажба на дялове от футболни състезания на частни инвеститори.

В официално изявление, разпространено от ФИФА, се посочва, че сътрудничеството с Кевин Ламур е прекратено на 17 август 2026 година. Организацията благодари на Ламур за двегодишната му работа и му пожелава успех в бъдещите начинания. Вътрешната комуникация до служителите е била осъществена чрез имейл от генералния секретар Матиас Графстрьом, който подчертава, че раздялата е постигната по взаимно съгласие и след внимателно обмисляне.

Само месец по-рано Кевин Ламур не спести критики към инициативата Fifa Forward Enterprise (FFE), определяйки я като „едноличен проект“ и обвинявайки ръководството, че е подвело администрацията относно същността на начинанието. Тези изказвания предизвикаха сериозен отзвук в спортните среди и поставиха под въпрос прозрачността на управлението във ФИФА.