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Ига Швьонтек с обрат на WTA 1000 в Синсинати

Ига Швьонтек с обрат на WTA 1000 в Синсинати

18 Август, 2026 10:52 294 0

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Полякинята демонстрира характер и класа срещу Мария Сакари

Ига Швьонтек с обрат на WTA 1000 в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ига Швьонтек отново доказа защо е сред най-опасните съпернички на корта. 25-годишната тенисистка от Полша постигна осма поредна победа, след като преодоля Мария Сакари от Гърция в напрегнат трисетов сблъсък на турнира от сериите WTA 1000 в Синсинати, САЩ.

Въпреки че загуби първия сет с 4:6, Швьонтек не се предаде и показа завидна психическа устойчивост. В следващите два сета полякинята буквално прегази своята опонентка, като даде само по един гейм на Сакари – 6:1, 6:1. Срещата продължи два часа.

Макар да реализира само два аса – с три по-малко от 31-годишната Сакари, Швьонтек компенсира с изключително стабилна игра на първи сервис, печелейки 41 от 56 разигравания. Полякинята отрази 7 от 8 възможности за пробив, демонстрирайки хладнокръвие в ключовите моменти. В същото време тя успя да пробие сервиса на гръцката тенисистка цели пет пъти, което се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

С този успех Ига Швьонтек си осигури място на осминафиналите, където ще се изправи срещу френската надежда Даян Пари.


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