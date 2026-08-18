Спешно по телефона! Реджеп Ердоган насърчава Доналд Тръмп да не се отказва от преговорите с Иран

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова американския си колега Доналд Тръмп да продължи преговорите с Иран с цел деескалация на напрежението между двете страни, съобщава "Ройтерс".
По време на телефонен разговор той предложи подкрепата на Анкара за усилията за постигане на мир.
Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО и граничи с Иран, многократно е призовавала за прекратяване на войната. Страната поддържа близки отношения със Съединените щати, Иран и посредници като Пакистан и Катар, като същевременно играе ролята на посредник между страните.
"Ердоган заяви, че е от изключително значение да се използват максимално възможностите на дипломацията за разрешаване на напрежението между Иран и Съединените щати, че се надяваме преговорите да продължат и че Турция ще продължи да подкрепя усилията за постигане на мир", посочиха от президентството.
Разговорът се е провел, след като високопоставен ирански служител вчера предупреди, че Иран ще премине към "напълно настъпателна" военна позиция, тъй като усилията за договаряне на постоянно прекратяване на войната са в задънена улица, а Вашингтон изключи удължаването на временното споразумение за прекратяване на огъня.
Няма напредък и към възобновяване на преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток.
Турция разкритикува американските и израелските удари срещу Иран, като същевременно осъди и иранските атаки срещу държави от Персийския залив и призова за повторното отваряне на стратегическия проток.
Вчера турският външен министър обсъди с иранския си колега повторното отваряне на протока и продължаването на примирието.
Президентството допълни, че Ердоган и Тръмп са обсъдили също двустранните отношения, войната в Газа и отбранителния пакт, подписан между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. Турският лидер е приветствал споразумението като знак за "силна позиция" в подкрепа на регионалната стабилност и сигурност.
Той е заявил пред Тръмп, че израелските атаки срещу палестинците са се засилили в момент, когато се очакваше да влезе в сила вторият етап от мирния план на Тръмп за Газа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дончо
Коментиран от #4, #13
14:04 18.08.2026
2 име
Коментиран от #6
14:05 18.08.2026
3 Мдааа
Ама явно някой не е много доволен... кой ли?
14:05 18.08.2026
4 трудна работа
До коментар #1 от "Бай Дончо":В кетъринг количката на самолета е тясно, няма как да бръкне и да го премести.
14:06 18.08.2026
5 двама касапи
14:06 18.08.2026
6 ка Путин Боклук
До коментар #2 от "име":що бе? що педофила ка Путин да обявява капитулация?
Виждали сме го как целува коремчетата на голо на 5 годишни МОМЧЕНЦА... знаем кой е ПЕДОФИЛА.
Коментиран от #9, #11, #12
14:06 18.08.2026
7 Иранците
Коментиран от #8
14:09 18.08.2026
8 така ами
До коментар #7 от "Иранците":ама 6 месеца на го правят... що ли?
Хайде сега да ми кажеш колко мили и добри и за това. ха ха ха
Коментиран от #17
14:11 18.08.2026
9 папай банана
До коментар #6 от "ка Путин Боклук":Докато си мечтаеш!
Коментиран от #10
14:11 18.08.2026
10 ка Путин Боклук
До коментар #9 от "папай банана":няма мечти. има видеото в нета. предаване на руската телевизия. Същата която показва как целува и кОрана.
Коментиран от #19
14:12 18.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Европеец
До коментар #1 от "Бай Дончо":Така си мислиш само ти..... Дончо му пари надирника.....а иначе Турция си знае и устоява интереса ,за разлика от управляващите кочината, която за месец и държавата....
Коментиран от #14, #15
14:16 18.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ха ха ха
До коментар #13 от "Европеец":така ли ти каза оня на когото целуваш кОрана
Коментиран от #18
14:17 18.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЩОТО
До коментар #8 от "така ами":Първата фаза на краварското унижение, беше миналата година. Иранците опипаха почвата, видяха как работи ционисткото и краварското ПВО, видяха че за няколко седмици свършват ПВО, направили са си някои корекции и се подготвиха. Втората фаза беше в началото на тази година. Държавата им продължи да си работи въпреки избитите лидери. Системата им има предварително избрани заместници. Избомбиха базите в Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Оман и Емирствата. След това краварите пренесоха каквото е оцеляло на северозапад, в Йордания, Ирак и Кувейт. Затова при третата фаза, ударите от преди месец бяха основно там. Иранците направиха показно в Кувейт на всички камилари какво ги чака ако продължават да се навеждат на краварите - удариха електростанции и инсталации за пречистване на вода. Както казва Тодор Ангелов, показаха им че ако не слушат, пак ще яздят камилите и ще броят звездите. От Саудитска Арабия не излитат краварски самолети да нападат Иран, щото разбраха, че ще има бой. И даже пратиха външния министър на погрецението на Аятолаха. А Оман им прати скромни репарации в злато преди седмица-две. Следващата фаза е да изтърбушат Изарел щото само там остана краварско присъствие. А предполагам и корабите ще натиснат. Просто чакат краварите и ционистите да стъпят на криво.
14:25 18.08.2026
18 Европеец
До коментар #15 от "ха ха ха":Само слепец не може да види, че Турция си устоява интереса, включително и в кочината.... А пък да не говоря за източната черноморска магистрала, но по-добре турци да е правят, отколкото материала на племето.... А като се замисля преди 70 60 години български строители строяха масово в Съветски съюз, близкия изток и в много африкански държави...
14:27 18.08.2026
19 Хитлеряху
До коментар #10 от "ка Путин Боклук":Днес оставаш без надница. Не запомни ли какво казах миналия ден? Англия е мюсюлманска държава. Не Русия.
Коментиран от #20
14:27 18.08.2026
20 ка Путин Боклук
До коментар #19 от "Хитлеряху":Все ми е тази кой какво КАЗАЛ
Аз се придържам към ФАКТИТЕ:
Путин реже лентички на джамии пред Кремъл и на Крим на които и Ердо присъства
Путин целува кОрана и сите му авери (а някои прибра при себе си) са с чалми и те целуват кОрана. Барабар с кадирката
Руския Мюфтия преди 3 години потвърди че в Русия живеят над 30 млн мюсулмани
В Москва живеят над 2 млн при 14 млн популация това прави - всеки 7ми
Та.... един казал нещо си в яда си и го имаш за истина - но на факти от любимата ти страна си извърташ погледа... що така?
15:24 18.08.2026