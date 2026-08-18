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Спешно по телефона! Реджеп Ердоган насърчава Доналд Тръмп да не се отказва от преговорите с Иран
  Тема: Иранската криза

Спешно по телефона! Реджеп Ердоган насърчава Доналд Тръмп да не се отказва от преговорите с Иран

18 Август, 2026 14:03 921 20

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  • иран-
  • ормузки проток-
  • турция-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Няма напредък и към възобновяване на преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток

Спешно по телефона! Реджеп Ердоган насърчава Доналд Тръмп да не се отказва от преговорите с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова американския си колега Доналд Тръмп да продължи преговорите с Иран с цел деескалация на напрежението между двете страни, съобщава "Ройтерс".

По време на телефонен разговор той предложи подкрепата на Анкара за усилията за постигане на мир.

Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО и граничи с Иран, многократно е призовавала за прекратяване на войната. Страната поддържа близки отношения със Съединените щати, Иран и посредници като Пакистан и Катар, като същевременно играе ролята на посредник между страните.

"Ердоган заяви, че е от изключително значение да се използват максимално възможностите на дипломацията за разрешаване на напрежението между Иран и Съединените щати, че се надяваме преговорите да продължат и че Турция ще продължи да подкрепя усилията за постигане на мир", посочиха от президентството.

Разговорът се е провел, след като високопоставен ирански служител вчера предупреди, че Иран ще премине към "напълно настъпателна" военна позиция, тъй като усилията за договаряне на постоянно прекратяване на войната са в задънена улица, а Вашингтон изключи удължаването на временното споразумение за прекратяване на огъня.

Няма напредък и към възобновяване на преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток.

Турция разкритикува американските и израелските удари срещу Иран, като същевременно осъди и иранските атаки срещу държави от Персийския залив и призова за повторното отваряне на стратегическия проток.

Вчера турският външен министър обсъди с иранския си колега повторното отваряне на протока и продължаването на примирието.

Президентството допълни, че Ердоган и Тръмп са обсъдили също двустранните отношения, войната в Газа и отбранителния пакт, подписан между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. Турският лидер е приветствал споразумението като знак за "силна позиция" в подкрепа на регионалната стабилност и сигурност.

Той е заявил пред Тръмп, че израелските атаки срещу палестинците са се засилили в момент, когато се очакваше да влезе в сила вторият етап от мирния план на Тръмп за Газа.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо

    1 3 Отговор
    Ок... ще си го преместя в другия крачол

    Коментиран от #4, #13

    14:04 18.08.2026

  • 2 име

    8 0 Отговор
    Наркомана и педофила да обявяват капитулация, няма кво да се правят на отворени. Нямат карти срещу Иран и Русия!

    Коментиран от #6

    14:05 18.08.2026

  • 3 Мдааа

    1 0 Отговор
    В тази война всички са печеливши. И чаршафите и рижавия. Що да правят преговори. Всеки е щастлив с победата си.
    Ама явно някой не е много доволен... кой ли?

    14:05 18.08.2026

  • 4 трудна работа

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо":

    В кетъринг количката на самолета е тясно, няма как да бръкне и да го премести.

    14:06 18.08.2026

  • 5 двама касапи

    1 1 Отговор
    си бъбрели на сянка

    14:06 18.08.2026

  • 6 ка Путин Боклук

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    що бе? що педофила ка Путин да обявява капитулация?
    Виждали сме го как целува коремчетата на голо на 5 годишни МОМЧЕНЦА... знаем кой е ПЕДОФИЛА.

    Коментиран от #9, #11, #12

    14:06 18.08.2026

  • 7 Иранците

    6 0 Отговор
    Да не се обясняват, ами да думкат по краварските гемии в Индийския океан. Има си сателити, имат си разузнаване, да им пращат ракетите. Дажа нема нужда да ги удрят и потапят, онея сами ще скочат в морето като видят ракети към тях.

    Коментиран от #8

    14:09 18.08.2026

  • 8 така ами

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иранците":

    ама 6 месеца на го правят... що ли?
    Хайде сега да ми кажеш колко мили и добри и за това. ха ха ха

    Коментиран от #17

    14:11 18.08.2026

  • 9 папай банана

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ка Путин Боклук":

    Докато си мечтаеш!

    Коментиран от #10

    14:11 18.08.2026

  • 10 ка Путин Боклук

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "папай банана":

    няма мечти. има видеото в нета. предаване на руската телевизия. Същата която показва как целува и кОрана.

    Коментиран от #19

    14:12 18.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо":

    Така си мислиш само ти..... Дончо му пари надирника.....а иначе Турция си знае и устоява интереса ,за разлика от управляващите кочината, която за месец и държавата....

    Коментиран от #14, #15

    14:16 18.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    така ли ти каза оня на когото целуваш кОрана

    Коментиран от #18

    14:17 18.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЩОТО

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "така ами":

    Първата фаза на краварското унижение, беше миналата година. Иранците опипаха почвата, видяха как работи ционисткото и краварското ПВО, видяха че за няколко седмици свършват ПВО, направили са си някои корекции и се подготвиха. Втората фаза беше в началото на тази година. Държавата им продължи да си работи въпреки избитите лидери. Системата им има предварително избрани заместници. Избомбиха базите в Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Оман и Емирствата. След това краварите пренесоха каквото е оцеляло на северозапад, в Йордания, Ирак и Кувейт. Затова при третата фаза, ударите от преди месец бяха основно там. Иранците направиха показно в Кувейт на всички камилари какво ги чака ако продължават да се навеждат на краварите - удариха електростанции и инсталации за пречистване на вода. Както казва Тодор Ангелов, показаха им че ако не слушат, пак ще яздят камилите и ще броят звездите. От Саудитска Арабия не излитат краварски самолети да нападат Иран, щото разбраха, че ще има бой. И даже пратиха външния министър на погрецението на Аятолаха. А Оман им прати скромни репарации в злато преди седмица-две. Следващата фаза е да изтърбушат Изарел щото само там остана краварско присъствие. А предполагам и корабите ще натиснат. Просто чакат краварите и ционистите да стъпят на криво.

    14:25 18.08.2026

  • 18 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "ха ха ха":

    Само слепец не може да види, че Турция си устоява интереса, включително и в кочината.... А пък да не говоря за източната черноморска магистрала, но по-добре турци да е правят, отколкото материала на племето.... А като се замисля преди 70 60 години български строители строяха масово в Съветски съюз, близкия изток и в много африкански държави...

    14:27 18.08.2026

  • 19 Хитлеряху

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "ка Путин Боклук":

    Днес оставаш без надница. Не запомни ли какво казах миналия ден? Англия е мюсюлманска държава. Не Русия.

    Коментиран от #20

    14:27 18.08.2026

  • 20 ка Путин Боклук

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хитлеряху":

    Все ми е тази кой какво КАЗАЛ
    Аз се придържам към ФАКТИТЕ:
    Путин реже лентички на джамии пред Кремъл и на Крим на които и Ердо присъства
    Путин целува кОрана и сите му авери (а някои прибра при себе си) са с чалми и те целуват кОрана. Барабар с кадирката
    Руския Мюфтия преди 3 години потвърди че в Русия живеят над 30 млн мюсулмани
    В Москва живеят над 2 млн при 14 млн популация това прави - всеки 7ми
    Та.... един казал нещо си в яда си и го имаш за истина - но на факти от любимата ти страна си извърташ погледа... що така?

    15:24 18.08.2026

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