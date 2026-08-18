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Станимир Стоилов избухна: „Стига вече!“

Станимир Стоилов избухна: „Стига вече!“

18 Август, 2026 11:15 1 482 2

  • гьозтепе-
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  • суперлигата-
  • турция

Бурни емоции и остри думи след головото шоу между Гьозтепе и Самсунспор

Станимир Стоилов избухна: „Стига вече!“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на турския Гьозтепе - Станимир Стоилов, не скри разочарованието си след зрелищното 3:3 срещу Самсунспор в първия кръг на новия сезон в Суперлигата. Българският треньор, известен с безкомпромисния си характер, избухна пред медиите, като не спести критики нито към своите футболисти, нито към съдийската бригада.

„Какъв мач само! Шест гола, напрежение до последния съдийски сигнал – истински футболен спектакъл. Но, уви, не мога да бъда доволен. Започнахме уверено, поведохме, създадохме куп положения, но не ги оползотворихме. След 3:2 и 3:3 пак имахме възможности, но топката така и не влезе във вратата“, сподели Стоилов.

Той подчерта, че отборът му трябва да бъде далеч по-ефективен в атака и по-солиден в защита: „Не е нормално да допускаме три гола, при положение че сме известни с организираната си игра в отбрана. Трябва да се стегнем и да покажем повече характер, особено в решаващите минути“.

Стоилов не пропусна да изрази и възмущението си от съдийството, като акцентът падна върху спорна дузпа, отсъдена срещу неговия тим: „Честно казано, писна ми да гледам едни и същи грешки. Днес съдията отсъди дузпа за ситуация, която никой не би дал – особено срещу 18-годишно момче от нашия състав. Миналата година беше същото, сега пак. Ние сме един от най-честните отбори в лигата и заслужаваме уважение!“

В заключение Стоилов бе категоричен, че няма да приеме извинения от типа на „умора“ или „първи мач“: „Това е професионален футбол. Трябва да се борим докрай и да не търсим оправдания. Време е да покажем истинското си лице и да спрем да повтаряме едни и същи грешки“.


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