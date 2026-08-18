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"Затворете прозорците!": Пожарът край сръбската граница се усеща и в София

"Затворете прозорците!": Пожарът край сръбската граница се усеща и в София

18 Август, 2026 14:06, обновена 18 Август, 2026 15:20 1 885 14

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  • костинброд-
  • трън

Жители на Костинброд и околните села също сигнализират за силен дим

"Затворете прозорците!": Пожарът край сръбската граница се усеща и в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голям пожар в Сърбия задими четири общини в Софийска област и Пернишко. Жители на общините Драгоман, Сливница, Трън и Брезник сигнализират за силно задимяване. По последна информация задимяването се усеща и на територията на София.

От Община Драгоман съобщиха за ФОКУС, че екипи на пожарната обхождат района на общината, поради много силната задименост в района. Има съмнения, че пожарът може да премине на територията на България. Силният вятър и сухата растителност бързо разнасят димния облак на десетки километри по посока на Софийска област. Жители на Сливница и Драгоман сигнализират за остра миризма на изгоряло и намалена видимост в по-високите части на населените места.

По информация на Доброволно формирование "Феникс" към Община Костинброд, пожарът е възникнал на територията на границата със Сърбия – Рани луг. Жители на Костинброд и околните села също сигнализират за силен дим.

От Доброволно формирование "Феникс" апелират гражданите да затворят своите прозорци, да избягват престой навън, да останат на закрито и да следят с повишено внимание за официални съобщения от компетентните органи.

Силно задимяване, смог и остра миризма на изгоряла растителност стреснаха жителите на София и близките населени места в ранния следобед.

От община Трън също заявиха, че са извършили обходи на цялата общинска територия. Към настоящия момент не са установени огнища на пожар. На терен са разположени дежурни екипи, които следят обстановката и са в готовност за реакция.

От община Драгоман потвърдиха, че няма непосредствена опасност за населението на общините Костинброд, Драгоман, Сливница, Божурище и Годеч.

В Сърбия в момента бушуват три пожара - едни на север от Белград, един в централната част на страната и един в близост до границата с Косово. Най-големият огън към момента е този в резерват "Банатски пясъци".

Прогнозата за времето е, че във вторник и сряда ще духа северозападен вятър, което е предпоставка за пренос на задимен въздух от Сърбия. Едва към четвъртък се очаква промяна в посоката на ветровете.

Причината за явлението е огромен горски пожар, вилнеещ на територията на Република Сърбия, в непосредствена близост до българската граница. От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) бяха категорични, че на територията на София и региона няма активни пожари.

Ситуацията е предизвикана изцяло от метеорологичните условия. За днешния ден в Северна и Северозападна България е в сила жълт код за силен вятър. Именно северозападният въздушен пренос е насочил огромния димен облак директно към Софийската котловина и съседните области.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    9 17 Отговор
    Това задимяване от Сръбска страна е предостатъчен повод да ги нападнем и да си уредим Вековните сметки,като изобщо нямаме нужда от чл.5!

    Коментиран от #10, #14

    14:14 18.08.2026

  • 2 Хо хо

    7 13 Отговор
    Чичо Румен ще ни спаси. Отворете прозорците и дишайте за последно дима на прогресистите. След него ще има 100 години мед, масло и кристално чист въздух. Амин.

    Коментиран от #9

    14:22 18.08.2026

  • 3 ИВАН

    14 2 Отговор
    Ако тия милиони, които се хвърлят за неуспешно гасене, се даваха за опазване и превенция, нямаше изобщо да има пожари. Уж технологии, уж наблюдаваме вселената, галактики, а земята си, която е важна за хората не можем да опазим.

    14:25 18.08.2026

  • 4 Кмета на софето

    9 1 Отговор
    Няма никкави замърсявания с дим и финни прахови частици

    14:26 18.08.2026

  • 5 на софийското сметище

    13 2 Отговор
    Така си мирише, нищо му няма. Свикнали са.

    14:29 18.08.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    5 1 Отговор
    ЛЕППА БРЕННА
    ПАК Е ПЕКЛА ПЛЕСКАВИЦИ ...
    С МЕСО ОТ ЮГО ЗАПАДНИТЕ СЪСЕДИ

    14:45 18.08.2026

  • 7 Боруна Лом

    7 3 Отговор
    ВСИЧКО ЛОШО ИДВА ОТ ЗАПАД! ФАКТ!

    Коментиран от #8

    14:48 18.08.2026

  • 8 АБСОЛЮТНЕТА

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    ИСТИНА!!!

    14:49 18.08.2026

  • 9 Ахаа

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хо хо":

    Мечтаеш си за шланга на любимия ти пожарникар от Банкя, а😅

    14:54 18.08.2026

  • 10 Столипиновски агент

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    С коня си ли ще ги нападнеш, а?
    Оръжията ги подарихме на бандерите, ракетите нарязахме, армията унищожихме, държавата разпродадохме, 4 милиона българи избягаха в чужбина, а останалите се продават за по 50-100 €.

    Паси си коня и не се занимавай с чужди интереси.

    Коментиран от #12

    15:00 18.08.2026

  • 11 Септемвриец

    4 0 Отговор
    Когато над Дунав се мръкне и сънен Балканът заспи, отново в полетата бойни пожарът на бунта гори.

    15:04 18.08.2026

  • 12 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Столипиновски агент":

    Имаш право на мнение в Демокр. БГ,но то няма никакво значение.

    15:13 18.08.2026

  • 13 Трол

    1 0 Отговор
    Крайно време е столичани да вземат нещата в свои ръце и да излязат да духат пушека обратно към Сърбия.

    15:24 18.08.2026

  • 14 Хахах

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    И с какво ще ги нападнем, бе пич?! С нелетящите F-ки ли?

    15:39 18.08.2026

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