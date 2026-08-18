"Затворете прозорците!": Пожарът край сръбската граница се усеща и в София

Голям пожар в Сърбия задими четири общини в Софийска област и Пернишко. Жители на общините Драгоман, Сливница, Трън и Брезник сигнализират за силно задимяване. По последна информация задимяването се усеща и на територията на София.

От Община Драгоман съобщиха за ФОКУС, че екипи на пожарната обхождат района на общината, поради много силната задименост в района. Има съмнения, че пожарът може да премине на територията на България. Силният вятър и сухата растителност бързо разнасят димния облак на десетки километри по посока на Софийска област. Жители на Сливница и Драгоман сигнализират за остра миризма на изгоряло и намалена видимост в по-високите части на населените места.

По информация на Доброволно формирование "Феникс" към Община Костинброд, пожарът е възникнал на територията на границата със Сърбия – Рани луг. Жители на Костинброд и околните села също сигнализират за силен дим.

От Доброволно формирование "Феникс" апелират гражданите да затворят своите прозорци, да избягват престой навън, да останат на закрито и да следят с повишено внимание за официални съобщения от компетентните органи.

Силно задимяване, смог и остра миризма на изгоряла растителност стреснаха жителите на София и близките населени места в ранния следобед.

От община Трън също заявиха, че са извършили обходи на цялата общинска територия. Към настоящия момент не са установени огнища на пожар. На терен са разположени дежурни екипи, които следят обстановката и са в готовност за реакция.

От община Драгоман потвърдиха, че няма непосредствена опасност за населението на общините Костинброд, Драгоман, Сливница, Божурище и Годеч.

В Сърбия в момента бушуват три пожара - едни на север от Белград, един в централната част на страната и един в близост до границата с Косово. Най-големият огън към момента е този в резерват "Банатски пясъци".

Прогнозата за времето е, че във вторник и сряда ще духа северозападен вятър, което е предпоставка за пренос на задимен въздух от Сърбия. Едва към четвъртък се очаква промяна в посоката на ветровете.

Причината за явлението е огромен горски пожар, вилнеещ на територията на Република Сърбия, в непосредствена близост до българската граница. От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) бяха категорични, че на територията на София и региона няма активни пожари.

Ситуацията е предизвикана изцяло от метеорологичните условия. За днешния ден в Северна и Северозападна България е в сила жълт код за силен вятър. Именно северозападният въздушен пренос е насочил огромния димен облак директно към Софийската котловина и съседните области.