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Спортът по ТВ в четвъртък (24 октомври)

24 Октомври, 2024 07:06 191 0

Спортът по ТВ в четвъртък (24 октомври)

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  • снукър-
  • голф-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (24 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония - Евроспорт 2

13.00 Футбол: „Лий Ман“ - „Банкок“ - Нова спорт

13.00 Тенис: турнир във Виена - МАХ Спорт 1

15.00 Футбол: „Славия“ - „Локомотив“ (Сф) - Диема спорт

15.00 Футбол: „Порт“ - „Дзъдзян“ - Диема спорт 3

15.00 Футбол: „Тампайнс“ - „Нам Дин“ - Нова спорт

15.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън" - Евроспорт 1

17.30 Футбол: ЦСКА - „Ботев“ (Вр) - Диема спорт

19.45 Футбол: „Панатинайкос“ - „Челси“ - МАХ Спорт 2

19.45 ПАОК - „Виктория“ - МАХ Спорт 4

19.45 Футбол: „Рома“ - „Динамо“ (Киев) - Би Ти Ви Екшън

19.45 Футбол: „Карабах“ - „Аякс“ - Ринг

20.00 Баскетбол: „Монако“ - „Париж“ - МАХ Спорт 1

21.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън" - Евроспорт 1

21.35 Баскетбол: „Олимпия Милано“ - „Анадолу Ефес“ - МАХ Спорт 2

21.45 Баскетбол: „Реал“ - „Цървена звезда“ - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: „Андерлехт“ - „Лудогорец“ - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: „Твенте“ - „Лацио“ - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: „Фенербахче“ - „Манчестър Юнайтед“ - Би Ти Ви Екшън

22.00 Футбол: „Тотнъм“ - „Алкмаар“ - Ринг

03.30 Футбол: „Коринтианс“ - „Расинг“ - МАХ Спорт 4


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