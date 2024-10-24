Спортът по ТВ в четвъртък (24 октомври)

06.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2
06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония - Евроспорт 2
13.00 Футбол: „Лий Ман“ - „Банкок“ - Нова спорт
13.00 Тенис: турнир във Виена - МАХ Спорт 1
15.00 Футбол: „Славия“ - „Локомотив“ (Сф) - Диема спорт
15.00 Футбол: „Порт“ - „Дзъдзян“ - Диема спорт 3
15.00 Футбол: „Тампайнс“ - „Нам Дин“ - Нова спорт
15.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън" - Евроспорт 1
17.30 Футбол: ЦСКА - „Ботев“ (Вр) - Диема спорт
19.45 Футбол: „Панатинайкос“ - „Челси“ - МАХ Спорт 2
19.45 ПАОК - „Виктория“ - МАХ Спорт 4
19.45 Футбол: „Рома“ - „Динамо“ (Киев) - Би Ти Ви Екшън
19.45 Футбол: „Карабах“ - „Аякс“ - Ринг
20.00 Баскетбол: „Монако“ - „Париж“ - МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън" - Евроспорт 1
21.35 Баскетбол: „Олимпия Милано“ - „Анадолу Ефес“ - МАХ Спорт 2
21.45 Баскетбол: „Реал“ - „Цървена звезда“ - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: „Андерлехт“ - „Лудогорец“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Твенте“ - „Лацио“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Фенербахче“ - „Манчестър Юнайтед“ - Би Ти Ви Екшън
22.00 Футбол: „Тотнъм“ - „Алкмаар“ - Ринг
03.30 Футбол: „Коринтианс“ - „Расинг“ - МАХ Спорт 4
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