Резултати и голмайстори от мачовете в Шампионската лига

Дидие Дешан не повика Килиан Мбапе за мачовете от Лигата на нациите

Селекционерът на Франция - Дидие Дешан изрази увереността си в качествата на Килиан Мбапе, въпреки че не го повика за предстоящите мачове на отбора от ...