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Резултати и голмайстори от мачовете в Шампионската лига

6 Ноември, 2024 06:44 1 884 0

Резултати и голмайстори от мачовете в Шампионската лига

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Получиха се доста изненади

Резултати и голмайстори от мачовете в Шампионската лига - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Резултати и голмайстори в Шампионската лига:

Слован (Братислава) – Динамо (Загреб) 1:4
1:0 Давид Стрелец (5)
1:1 Дарио Шпикич (10)
1:2 Петър Сучич (30)
1:3 Сандро Куленович (54)
1:4 Сандро Куленович (72)

ПСВ Айндховен – Жирона 4:0
1:0 Райън Фламинго (16)
2:0 Малик Тилман (33)
3:0 Йоан Бакайоко (83)
4:0 Ладислав Крейчи (89-автогол)

Лил – Ювентус 1:1
1:0 Джонатан Дейвид (27)
1:1 Душан Влахович (58-дузпа)

Реал (Мадрид) – Милан 1:3
0:1 Малик Тиау (12)
1:1 Винисиус (23-дузпа)
1:2 Алваро Мората (39)
1:3 Тижани Райндерс (73)

Спортинг (Лисабон) – Манчестър Сити 4:1
0:1 Фил Фодън (5)
1:1 Виктор Гьокереш (38)
2:1 Максимилиано Араухо (46)
3:1 Виктор Гьокереш (48-дузпа)
4:1 Виктор Гьокереш (80-дузпа)

Ливърпул – Байер (Леверкузен) 4:0
1:0 Луис Диас (61)
2:0 Коди Гакпо (64)
3:0 Луис Диас (83)
4:0 Луис Диас (90+2)

Болоня - Монако 0:1
0:1 Тило Керер (87)

Борусия Дортмунд – Щурм Грац 1:0
1:0 Даниел Мален (86)

Селтик - Лайпциг 3:1
0:1 Кристоф Баумгартнер (23)
2:1 Кюн (35, 45)
3:1 Хетате (72)


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