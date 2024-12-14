Спортът по ТВ в събота (14 декември)

10.00 Плуване, световно първенство БНТ 3
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
10.50 Ски скокове: Световна купа в Жангжиаку, малка шанца, жени Евроспорт 2
11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
12.30 Сноуборд: Световна купа в Червиния, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 2
13.00 „Черно море“ - „Славия“ Диема спорт
13.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, преследване, жени Евроспорт 1
14.00 „Улм“ - „Хамбургер“ Диема спорт 3
14.00 „Шалке“ - „Фортуна“ Нова спорт
14.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
14.00 Ски-рали: Световна купа в Куршевел, спринт Евроспорт 2
14.30 „Престън“ - „Лийдс“ Диема спорт 2
15.00 „Еспаньол“ - „Осасуна“ МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: "Шотландия оупън", полуфинал Евроспорт 1
15.30 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, преследване, мъже Евроспорт 2
16.00 „Левски“ - „Дунав“ Диема спорт
16.00 „Аталанта“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3
16.30 „Майнц“ - „Байерн“ Нова спорт
16.30 Ски скокове: Световна купа в Титизее Нойщадт, голяма шанца, мъже Евроспорт 2
17.00 „Ливърпул“ - „Фулъм“ Диема спорт 3
17.00 „Арсенал“ - „Евертън“ Диема спорт 2
17.15 „Майорка“ - „Жирона“ МАХ Спорт 4
18.30 Волейбол, световно клубно първенство, полуфинал МАХ Спорт 1
18.30 Плуване, световно първенство БНТ 3
18.30 Ски бягане: Световна купа в Давос, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
18.45 Сноуборд: Световна купа в Кортина д`Ампецо, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2
19.00 „Удинезе“ - „Наполи“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Нефтохимик“ - „Монтана“ МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, „Манреса“ - „Андора“ Нова спорт
19.30 „Севиля“ - „Селта“ МАХ Спорт 4
19.30 „Нотингам“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2
19.30 „Санкт Паули“ - „Вердер“ Диема спорт 3
19.45 „Хееренвеен“ - ПСВ „Айндховен“ Ринг
20.00 „Оксер“ - „Ланс“ Диема спорт
20.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, спускане, жени Евроспорт 1
21.00 Голф: Грант Торнтън Инвитеншънъл, втори ден Евроспорт 2
21.30 Снукър: "Шотландия оупън", полуфинал Евроспорт 1
21.45 „Ювентус“ - „Венеция“ МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол, „Уникаха“ - „Гран Канария“ Нова спорт
22.00 „Райо Валекано“ - „Реал“ МАХ Спорт 4
22.00 „Реймс“ - „Монако“ Диема спорт
22.00 „Фейенорд“ - „Хераклес“ Ринг
22.00 Волейбол, световно клубно първенство, полуфинал МАХ Спорт 1
23.00 НХЛ, „Едмънтън“ - „Вегас“ МАХ Спорт 2
03.30 НБА, втори полуфинал Диема спорт 3
04.00 Бокс, събитие в Тихуана Диема спорт
Спортът по ТВ в събота (14 декември)
14 Декември, 2024 07:56 518 0
Ето какво може да гледаме днес
10.00 Плуване, световно първенство БНТ 3
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