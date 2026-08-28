Под дипломатически натиск! Посредниците засилват усилията за бързо отваряне на Ормузкия проток

Посредниците във войната с Иран засилват дипломатическите усилия за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток, след като Техеран се съгласи да изготви списък с условия за отварянето на стратегическия морски път, предава "Ройтерс".

Премиерът и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани посети Техеран в четвъртък и разговаря с висши ирански представители.

По време на срещите той е подчертал необходимостта да бъде възстановен предвоенният режим на свободно корабоплаване през протока.

Ал Тани заяви, че е подчертал пред иранските власти "значението на зачитането на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток в съответствие с международното право".

Дипломатическата инициатива идва в момент, когато Съединените щати практически са се оттеглили от преките преговори с Техеран и администрацията на президента Доналд Тръмп е насочила усилията си към засилен икономически натиск и нови санкции срещу Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи определи разговорите с катарския премиер като "творчески" и отново призова Вашингтон да прекрати военния и икономическия натиск и да се върне към преговорите.

"Връщането на дипломацията в правилния път не е невъзможно. То зависи от това САЩ да разберат един прост факт: натискът не работи", заяви Арагчи.

Иранското външно министерство отделно осъди новите американски икономически санкции, обявени в понеделник, като ги нарече "държавен тероризъм".

Техеран призова и други държави да не се присъединяват към ограниченията, тъй като според иранските власти това би означавало "съучастие в налагането на незаконната воля на една държава" върху други.

Иран подготва списък с условия за отваряне на Ормузкия проток

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи съобщи в четвъртък, че Техеран подготвя списък с условия, при чието изпълнение Ормузкият проток може да бъде отворен за нормално международно корабоплаване.

Резаи заяви в интервю за телевизия "Ал Манар", че Иран вече е постигнал договореност с Оман за създаването на корабоплавателен коридор през протока.

Части от маршрута ще преминават през омански, а други през ирански териториални води. Корабите ще могат да използват определен централен канал, ако Съединените щати приемат условията на Техеран.

Не е ясно какви точно ще бъдат новите ирански искания.

В предишните етапи на преговорите Техеран настояваше за прекратяване на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на санкциите и компенсации за нанесените във войната щети.

Засега не е известно дали Иран възнамерява да промени тези условия така, че те да станат приемливи за Вашингтон.

През последните седмици директните контакти между САЩ и Иран практически са прекъснати, а основната дипломатическа дейност се води чрез Катар, Оман и Пакистан.

Катар и Пакистан имаха ключова роля и при договарянето през юни на меморандум, довел до временно прекратяване на огъня. Споразумението обаче бързо се разпадна заради разногласията между Вашингтон и Техеран именно относно режима на корабоплаване през Ормузкия проток.

Тръмп обяви меморандума за приключен на 8 юли и впоследствие американската администрация засили кампанията си за икономически натиск върху Иран.

Ормузкият проток се превърна в основен коз на Техеран

Ормузкият проток е един от най-важните стратегически морски пътища в света. Преди началото на войната на 28 февруари през него преминаваха около 20% от световните доставки на петрол, както и значителна част от търговията с втечнен природен газ.

След началото на американските и израелските удари срещу Иран Техеран предупреди, че може да атакува кораби, които преминават през протока без негово разрешение.

Заплахите доведоха до рязък спад на морския трафик и до поскъпване на петрола, като контролът върху корабоплаването се превърна в един от основните инструменти за натиск на Иран в преговорите.

Съединените щати настояват Ормузкият проток да остане свободен международен воден път и отхвърлят възможността Техеран едностранно да определя кой може да преминава през него.

Предишни предложения, обсъждани между Иран и Оман, предвиждаха Техеран да получи определена роля при контрола върху влизащите в Персийския залив кораби - идея, която Вашингтон досега не е приемал.

САЩ твърдят, че са раминирали протока

Американското военно командване междувременно заяви, че силите на САЩ са разчистили морските мини, поставени преди месеци в Ормузкия проток от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

"В крайна сметка международните корабоплавателни маршрути днес са отворени и импулсът се засилва", заяви командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър.

По думите му американските сили през последните месеци са помогнали на около 1500 търговски кораба, превозващи близо 750 млн. барела суров петрол, да преминат през протока.

Президентът Доналд Тръмп многократно заявява, че Ормузкият проток е отворен.

Много корабособственици обаче продължават да избягват маршрута заради иранските заплахи и високия риск за плавателните съдове.

Системите за проследяване на корабоплаването оценяват действителната активност през последните седмици на едва около 5-15% от нормалното равнище.

Предварителните данни на анализаторската компания Kpler показаха, че в четвъртък през Ормузкия проток са преминали само седем товарни кораба.

Ден по-рано те са били 17, а средният брой за предходните десет дни е около 15.

Преди войната през протока преминаваха средно около 125 плавателни съда дневно.

Данните не дават напълно точна картина, тъй като част от корабите изключват системите си за автоматична идентификация AIS поради опасения за сигурността.

Държавите от Персийския залив тъсят маршрути, заобикалящи Ормузкия проток

Продължителното нарушаване на корабоплаването вече кара държавите от Персийския залив да инвестират милиарди долари в инфраструктура, която да намали зависимостта им от Ормузкия проток.

Разширяват се нефтопроводи, пристанища и сухопътни транспортни връзки, които позволяват част от енергийните доставки да бъдат пренасочени към Червено море или към пристанища извън Персийския залив.

Саудитска Арабия пренасочва част от износа към своите пристанища на Червено море, а Обединените арабски емирства използват пристанищата по източното си крайбрежие, включително Фуджейра, което се намира извън Ормузкия проток.

Капацитетът на тези алтернативни маршрути обаче остава по-малък от количествата, които преди войната преминаваха през Ормуз.

Цените на петрола останаха сравнително стабилни в петък и се насочваха към седмичен спад, което анализаторите свързват както с ограничени признаци за увеличаване на потоците през протока, така и с факта, че производителите и търговците постепенно се приспособяват към продължителната криза.

След шест месеца война така дипломатическите усилия все по-силно се концентрират не върху цялостно политическо споразумение между САЩ и Иран, а върху по-ограничена, но икономически критична цел - възстановяването на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

Дълги опашки се образуваха пред бензиностанциите в иранската столица Техеран на фона на страховете от недостиг на гориво, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Някои шофьори са чакали цяла нощ пред бензиноколонките, като в някои случаи опашките са били дълги повече от един километър.

На заседание на правителството тази седмица президентът Масуд Пезешкиан призна проблемите, произтичащи от войната, започната от САЩ и Израел в края на февруари.

Пезешкиан призова и самото иранското правителство да прояви сдържаност по отношение наизползването на служебни автомобили, съобщи информационната агенция Илна. Обществото също трябва да съдейства, е заявил държавният глава.

В понеделник в Техеран е било продадено повече гориво, отколкото по всяко друго време през тази година, съобщи порталът „Хабаронлайн“, позовавайки се на властите.

Някои бензиностанции са били принудени временно да преустановят работа, след като са изчерпали запасите си от гориво, заяви Ферейдун Ясеми, регионален ръководител на Националната петролна компания. Той обвини за рекордното търсене слуховете за недостиг на бензин, разпространявани в социалните медии.

Енергийните съоръжения в Иран, включително част от петролната и газовата промишленост и складовете за гориво, дяха сред целите по време на най-тежките американско-израелски атаки през март и началото на април.

Бензинът в Иран силно се субсидира от държавата. Собствениците на автомобили могат да използват електронни разплащателни карти, за да зареждат до 60 литра месечно на по-ниска цена, а над тази границабензинът става значително по-скъп.

На някои бензиностанции напоследък доставките бяха ограничени, а слухове за възможно повишение на цените има непрекъснато. Преди седем години повишението на цените на горивата предизвика протести в цялата страна, припомня ДПА.